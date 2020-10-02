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Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

Киев, Пятница 02 октября 2020 14:30
Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов
Военизированная охрана работает в ночных поездах (все фото в тексте: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач

В ночных поездах появилась военизированная охрана. Как это работает – в репортаже РБК-Украина.

Ночью 1 августа в поезде "Мариуполь – Киев" преступник избил и пытался изнасиловать пассажирку, которая ехала в купе со своим маленьким сыном. Женщине удалось вырваться и убежать с ребенком. Этот случай вызвал серьезную дискуссию о безопасности в ночных поездах.

В ответ УЗ запустила пробный проект по военизированной охране. С 25 августа в десяти составах работают патрули, присматривающие за пассажирами ночных поездов. Корреспондент РБК-Украина отправился в ночной рейс на поезде Киев-Львов, чтобы увидеть работу новых "шерифов".

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

Некоторое время УЗ продавала меньше билетов на поезда, чтобы дать пассажирам возможность соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии коронавируса. Меньше пассажиров – меньше и дебоширов. Когда от этого ограничения отказались, старые проблемы вернулись вновь.

Зачастую речь идет о пьяных выходках пассажиров. В заголовках медиа за последний месяц можно найти и драки с поножовщиной, и угрозы начальнику поезда, и даже попытку задушить проводника.

Раньше в УЗ уже действовала транспортная полиция, ее распустили в 2015 году. А военизированная охрана, основанная в 1921 году, занималась безопасностью железнодорожных грузов. Со временем к ней под опеку также перешли помещения, мосты, тоннели, пожарные поезда. Теперь в этот перечень добавили пассажиров десятка ночных поездов.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездовШерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездовШерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездовШерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездовШерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

С момента запуска ночных патрулей в поездах особых происшествий пока не случалось. Только дважды поездные бригады обращались за помощью – пьяные пассажиры намеревались прорваться на посадку, но в вагоны их не пустили. Их "коллега" пытался прокатиться на сцепке между вагонами. Его посадили в тамбур под охрану и передали полиции на следующей станции.

В "Укрзализныце" утверждают, что после того, как в ночных поездах появилась охрана – количество нарушений снизилось. При этом, добавили в ведомстве, за это время "шерифам" ни разу не пришлось применять спецсредства.

Новую военизированную охрану на вокзале найти несложно. Среди обычных людей на платформе в глаза сразу бросаются двое мужчин в форме цвета хаки с дубинками и наручниками на поясе. За полчаса до отправления у них начинается основная работа: сначала охранники проходятся по платформе у вагонов. Здороваются с проводниками, спрашивают все ли хорошо. После отправления начинают патрулировать вагоны.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

В купе заходить нельзя, но через открытые двери охранникам все видно. Сам вид серьезных мужчин в форме, патрулирующих вагоны, должен впечатлить пассажиров и уберечь особо рьяных от необдуманных поступков. По крайней мере, именно так полагали в УЗ, возвращая охрану в поезда.

Каждый раз, чтобы перейти из одного вагона в другой, нужно открыть шесть дверей: три в одном вагоне и еще три – в следующем. В среднем в пассажирском поезде около десяти-пятнадцати вагонов. Открыть-закрыть двери – это основной ритм и движение всего патрулирования.

По нормативу УЗ, поезд нужно патрулировать раз в два часа. Но вечером охранники появляются в вагонах гораздо чаще. Когда большинство пассажиров засыпает, у них появляется возможность передохнуть.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

Охране в поезде полагается служебное купе. Пока пассажиры спят, здесь можно поговорить о работе. Старший из охранников, Степан, рассказывает, что в основном приходится иметь дело с пьяными и теми, кто курит в поезде, несмотря на запрет.

– Обычно "доброго слова" хватает. Мы вызываем больше страха, чем проводник, так что люди слушаются. Но за первые несколько недель работы в поезде был случай, когда пришлось применить силу. Явно пьяный пассажир хотел сесть в поезд. Проводница пыталась объяснить, что по правилам ему нельзя ехать. Но он начал силой отталкивать ее, чтобы зайти. Только наше физическое вмешательство успокоило его, – рассказывает Степан.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

Начальник поезда Василий Батиг хвалит нововведение: считает, что военизированная охрана для таких поездов – это правильно.

– Бывали случаи когда я, как начальник поезда, приходил и делал замечания, а на них мало обращали внимания. А с охраной и мои слова становятся весомее, потому что я могу вызвать "подкрепление". До военизированной охраны было очень тяжело, особенно с пассажирами, которые распивали спиртные напитки и курили. Они могут просто послать, – вспоминает Батиг.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

Говорит, что в таких случаях, когда охраны на рейсе нет, приходится звонить "102". Наряд полиции подсаживается в поезд на ближайшей станции и решает проблему.

– Но пока доедешь до этой станции бывало и тяжело, и страшно. Доходило до того, что применял силу. И разбирательство с полицией занимало минимум 20 минут, – объясняет начальник поезда.

По приезду во Львов нас встречает начальник смены – Андрей Маланюк. Он тоже считает, что нововведение правильное, но признает, что есть проблема с кадрами. Для охраны пассажирских поездов новых людей не наняли, приходится "перекидывать" сотрудников с охраны грузов и объектов. А служба, по его словам, и так испытывает постоянный кадровый голод.

Шерифы на рельсах. Как работает новая охрана ночных поездов

– Никто не хочет идти работать за 8000 гривен, когда через 80 километров есть Польша с зарплатой в 1000 долларов. Единственное, что спасает, это график работы – сутки через трое. Можно еще где-то подрабатывать, – уточняет Маланюк.

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