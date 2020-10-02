ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 14:30
Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів
Воєнізована охорона працює в нічних поїздах (всі фото в тексті: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Виталий Носач

У нічних поїздах з'явилася воєнізована охорона. Як це працює – в репортажі РБК-Україна.

Вночі 1 серпня у потязі "Маріуполь – Київ" злочинець побив і намагався зґвалтувати пасажирку, яка їхала в купе зі своїм маленьким сином. Жінці вдалося вирватися і втекти з дитиною. Цей випадок викликав серйозну дискусію про безпеку в нічних поїздах.

У відповідь УЗ запустила тестовий проект по воєнізованій охороні. З 25 серпня в десяти составах працюють патрулі, що наглядають за пасажирами нічних поїздів. Кореспондент РБК-Україна відправився у нічний рейс на поїзді Київ-Львів, щоби побачити роботу нових "шерифів".

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

Деякий час УЗ продавала менше квитків на поїзди, щоби дати пасажирам можливість дотримуватися соціальної дистанції через пандемію коронавірусу. Менше пасажирів – менше і дебоширів. Коли від цього обмеження відмовилися, старі проблеми повернулися знову.

Найчастіше мова йде про п'яні витівки пасажирів. У заголовках медіа за останній місяць можна знайти і бійку з поножовщиною, і погрози начальнику поїзда, і навіть спробу задушити провідника.

Раніше в УЗ вже діяла транспортна поліція, її розпустили в 2015 році. А воєнізована охорона, заснована в 1921 році, займалася безпекою залізничних вантажів. З часом до неї під опіку також перейшли приміщення, мости, тунелі, пожежні поїзди. Тепер до цього переліку додали пасажирів десятка нічних поїздів.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздівШерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздівШерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздівШерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздівШерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

З моменту запуску нічних патрулів у поїздах особливих пригод поки не траплялося. Тільки двічі поїзні бригади зверталися за допомогою – п'яні пасажири мали намір прорватися на посадку, але у вагони їх не пустили. Їх "колега" намагався покататися на зчепленні між вагонами. Його посадили в тамбур під охорону і передали поліції на наступній станції.

В "Укрзалізниці" стверджують, що після того, як в нічних поїздах з'явилася охорона – кількість порушень зменшилася. При цьому, додали у відомстві, за цей час "шерифам" жодного разу не довелося застосовувати спецзасоби.

Нову воєнізовану охорону на вокзалі знайти нескладно. Серед звичайних людей на платформі в очі відразу кидаються двоє чоловіків у формі кольору хакі з кийками і наручниками на поясі. За півгодини до відправлення у них починається основна робота: спочатку охоронці проходяться по платформі біля вагонів. Вітаються з провідниками, запитують чи все добре. Після відправлення починають патрулювати вагони.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

В купе заходити не можна, але через відкриті двері охоронцям все видно. Сам вигляд серйозних чоловіків у формі, що патрулюють вагони, повинен вразити пасажирів і вберегти особливо завзятих від необдуманих вчинків. Принаймні, саме так вважали в УЗ, повертаючи охорону в поїзди.

Кожен раз, щоб перейти з одного вагона в інший, потрібно відкрити шість дверей: три в одному вагоні і ще три – в наступному. В середньому в пасажирському поїзді близько десяти-п'ятнадцяти вагонів. Відкрити-закрити двері – це основний ритм і рух всього патрулювання.

За нормативом УЗ, поїзд потрібно патрулювати раз на дві години. Але ввечері охоронці з'являються у вагонах набагато частіше. Коли більшість пасажирів засинає, у них з'являється можливість перепочити.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

Охороні в поїзді покладається службове купе. Поки пасажири сплять, тут можна поговорити про роботу. Старший з охоронців, Степан, розповідає, що в основному доводиться мати справу з п'яними, й тими, хто курить у поїзді, попри заборону.

– Зазвичай "доброго слова" вистачає. Ми викликаємо більше страху, ніж провідник, так що люди слухаються. Але за перші кілька тижнів роботи в поїзді був випадок, коли довелося застосувати силу. Явно п'яний пасажир хотів сісти в поїзд. Провідниця намагалася пояснити, що за правилами йому не можна їхати. Але він почав силою відштовхувати її, щоб зайти. Тільки наше фізичне втручання заспокоїло його, – розповідає Степан.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

Начальник поїзда Василь Батіг хвалить нововведення: вважає, що воєнізована охорона для таких поїздів – це правильно.

– Бували випадки, коли я, як начальник поїзда, приходив і робив зауваження, а на них мало звертали уваги. А з охороною і мої слова стають вагомішими, бо я можу викликати "підкріплення". До воєнізованої охорони було дуже важко, особливо з пасажирами, які розпивали спиртні напої та курили. Вони можуть просто послати, – згадує Батіг.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

Каже, що в таких випадках, коли охорони на рейсі немає, доводиться телефонувати "102". Наряд поліції підсаджується в поїзд на найближчій станції і вирішує проблему.

– Але поки доїдеш до цієї станції було і важко, і страшно. Доходило до того, що застосовував силу. І розбір з поліцією займав мінімум 20 хвилин, – пояснює начальник поїзда.

По приїзду до Львова нас зустрічає начальник зміни – Андрій Маланюк. Він теж вважає, що нововведення правильне, але визнає, що є проблема з кадрами. Для охорони пасажирських поїздів нових людей не найняли, доводиться "перекидати" співробітників з охорони вантажів і об'єктів. А служба, за його словами, і так відчуває постійний кадровий голод.

Шерифи на рейках. Як працює нова охорона нічних поїздів

– Ніхто не хоче йти працювати за 8000 гривень, коли через 80 кілометрів є Польща з зарплатою у 1000 доларів. Єдине, що рятує, це графік роботи – доба через троє. Можна ще десь підробляти, – уточнює Маланюк.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Укрзалізницяохранапьяныйпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся