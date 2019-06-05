"Схема" на 100 млн в Укргазбанке: как подозреваемый банкир оказался на свободе

Печерский райсуд Киева 6 апреля в рамках уголовного производства относительно вывода 39 млн грн из "Укргазбанка" вынес определение по делу №757/17942/19, которым продлил срок содержания под стражей Омельяненко на 60 суток, в то же время кардинально (в 30 раз) уменьшил размер залога - с 90 млн грн до 3 млн грн.

Теперь, по данным "Обозревателя", Омельяненко, которого обвинили в хищении 100 млн грн, вышел на волю. Издание сообщает, что ему изменили меру пресечения и банкир вышел под личное обязательство. Отмечается, что такое решение принял скандальный Печерский суд.

Что известно о скандальном деле

Бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия 11 февраля сообщили о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В дальнейшем экс-замглавы правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест.

19 февраля суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк". Согласно постановлению суда, последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога – 90 миллионов гривен.

Согласно данным полиции, путем перечисления денежных средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 миллионов гривен.

По данным СМИ, банкиру долгое время не предъявляли обвинения, он занимался политикой, тратил деньги на религию. При этом лишь в 2019 году его взяли под стражу за хищения 2010-го.

Как пишет "Обозреватель", за несколько дней после того, как меру пресечения продлили, другая судья Печерского суда Светлана Смык выпустила Омельяненко "под честное слово", не изъяв его заграничный паспорт.

Правила простейшего "заработка" на госбанке

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов бывший заместитель председателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

Омельяненко давал себе же самому кредиты, полученные деньги сразу же выводил, а долг, получается, не возвращал. В результате государственный банк, а вместе с ним и его вкладчики потеряли десятки миллионов гривен.

Например, фирма, которая по версии следствия принадлежала Омельяненко, "Укрконцепт" задолжала "Укргазбанку" 127,5 млн грн, но на этом работники госучреждения не остановились.

Кроме того, банкир, как сообщают в Нацполиции, за счет банка оплачивал аренду помещений, которыми финансовое учреждение не пользовалась, и платил фиктивным фирмам за ремонт у них.

Омельяненко долгое время пользовался авторитетом и в политических, и в религиозных кругах. Он был членом в то время правящей "Партии регионов", организовал общественную организацию "День Крещения Руси", жертвовал большие суммы православной церкви на то время Московского патриархата. На сайте патриархата размещали хвалебные материалы в адрес Омельяненко, но после скандала с хищением средств все упоминания удалили.

По данным СМИ, священнослужители РПЦ в Украине даже после ареста Омельяненко продолжили молиться за его освобождение. И недаром. Печерский районный суд, который и до этого отличался скандальными решениями, 3 июня изменил меру пресечения. Если ранее банкир должен выплатить залог в размере более 90 млн грн (сумма равна масштабам хищений), то сейчас его просто отпустили "под честное слово".

Омельяненко в свою очередь пообещал предупреждать, если будет менять место жительства или работы, и не общаться со свидетелями по своему же делу. По данным "Обозревателя", такое решение приняла судья Светлана Смык. Что интересно, еще 30 мая ее коллега залог продолжила, однако Смык приняла другое решение.

Надежда на правосудие

Печерский суд не просто отпустил банкира, но даже не обязал его не покидать страну, не изъял на хранение его паспорта, не выдал электронный браслет. То есть Алексей Омельяненко, имея финансовую возможность, может в любой момент просто уехать из страны.

Судья, согласно закону, вообще не должна была рассматривать изменение меры пресечения. Так, несколько дней назад другая судья приняла решение продлить меру пресечения в виде залога. Новые обстоятельства с того времени не появились (в любом случае адвокат Омельяненко их не предоставил), поэтому судья, согласно закону, должна была оставить вопрос без рассмотрения.

Как известно, Смык известна благодаря целому ряду резонансных дел. Она принимала решения по "газовому делу" нардепа-беглеца Александра Онищенко (Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ее отвода), она же приняла решение арестовать нефтепродукты другого олигарха, который сбежал и скрывался, уже после их реализации.

Получается, что с неограниченными материальными ресурсами Омельяненко теперь имеет все возможности не только выехать из страны и избежать правосудия, но и повлиять на ход дела. И пока судебная реформа не доведена до конца, а судьи продолжают принимать решения в пользу конкретных сторон, а не руководствуясь законом, вопрос о том, насколько объективно будут судить экс-руководителя госбанка, остается открытым.