Що таке tax free на кордоні та як повернути частину грошей за покупки в ЄС

Повернення до третини від суми. Хто має право на компенсацію ПДВ

Tax free – це система повернення податку на додану вартість (ПДВ, VAT) товарів в країнах Європейського союзу іноземним громадянам. По суті, здійснюючи покупки в Європі, українці можуть розраховувати на приємний бонус – повернення до 25% від витрачених коштів.

Причина існування такої опції повернення лежить у європейському податковому законодавстві. Воно встановлює, що ПДВ нараховується всередині країни, а при реалізації товару за межі країни (експорт), застосовується ціна без ПДВ.

Саме тому ключовою умовою для отримання компенсації є перетин купленим товаром кордону Європейського союзу протягом визначеного часу після покупки (строк у різних країнах відрізняється). Пам’ятайте, що повернення ПДВ – це не випадкова знижка, а ваше законне право, тому не зволікайте та повертайте свої законні гроші.

Хто має право на компенсацію ПДВ? Покупці, які постійно проживають поза межами країн Європейського союзу, не мають посвідки на постійне проживання та не працевлаштовані в Європейському союзі.

На які товари компенсується ПДВ? На будь-які товари, окрім палива. Як правило, це товари для особистого вжитку, а не для подальшого продажу, які повинні вміщуватися до особистого багажу. Надмірна кількість придбаних товарів може стати причиною для відмови в оформленні документа tax free. Ліміти встановлюються безпосередньо у магазині.

Фото: Компенсація ПДВ – це не випадкова знижка, а ваше законне право (Getty Images)

Чи є мінімальна сума покупки для оформлення документа tax free? Для оформлення документа tax free покупка повинна бути здійснена на певну мінімальну суму – від 25 євро у Німеччині до 175 євро у Словаччині. Це може бути декілька товарів за меншою ціною, але загальний чек повинен досягати мінімального порогу. На 1 чек оформлюється 1 документ tax free.

Треба мати на увазі, що документ tax free оформлюється на одну конкретну особу. Тому, якщо ви хочете об’єднати з кимось покупки в один чек для отримання права на компенсацію, передбачте також можливість поділу повернутих у майбутньому коштів.

Скільки коштів можна повернути? Від 4% до 25% – це залежить від країни та виду товару. Ставка ПДВ буде вказана у товарному чеку.

На що звернути увагу при здійсненні покупки: поради

Tax free оформлюється у магазинах із відповідною позначкою. Якщо такої позначки немає, то запитайте у продавця, чи доступна дана можливість і уточніть мінімальну суму у чеку.

Перед покупкою та здійсненням оплати повідомте продавця про бажання оформити документ tax free.

Надайте продавцю закордонний паспорт для оформлення документа tax free. Перевірте, чи правильно заповнені у формі інформація про товар, ваші ім’я, прізвище, паспортні дані, контактні дані, адреса реєстрації – у випадку неспівпадіння даних, вам може бути відмовлено у поверненні коштів.

Оберіть та вкажіть зручний для вас спосіб повернення коштів – готівкою або на картку. При обранні безготівкового способу, вкажіть номер картки або банківського рахунку.

Сплатіть покупку зручним для вас способом та обов’язково збережіть чек. Чек, разом із заповненою формою tax free, є підставою для обробки документа на митниці. У деяких країнах система tax free працює дистанційно та документ автоматично надсилається на митницю. Але в більшості випадків у магазині ви отримаєте паперовий документ tax free. Документ повинен бути оформлений саме у день покупки товару, не пізніше.

Фото: Можна повернути від 4% до 25% за покупки – це залежить від країни та виду товару. Ставка ПДВ буде вказана у товарному чеку (Getty Images)

Важливо. До вивозу товару за межі Європейського союзу, товар не можна відкривати, знімати бірки, використовувати. На митниці вас можуть попросити пред'явити товар, та він повинен виглядати як такий, що не був розпакований та не був у вжитку.

За порушення цього правила вам можуть відмовити у поверненні коштів і навіть накласти штраф у сумі повної вартості розпакованого товару, або товару, якого немає в наявності. Якщо якогось товару із переліку в документі tax free у вас немає, бажано завчасно повідомити про це працівника митниці.

Що треба зробити при перетині кордону

Для повернення податку необхідно поставити печатку на кордоні, як правило, зі сторони країни Європейського союзу. Шукайте віконечко із написом tax free у аеропорту чи на автомобільному/пішохідному пункті перетину кордону.

Після перевірки даних і внесення їх в комп’ютер, працівник митниці поставить вам печатку. Крім того, в деяких пунктах на кордоні України із Польщею є окремі смуги для автомобілів, які перетинають кордон з фактурою tax free.

Як же отримати гроші?

Для повернення 100% податку на додану вартість, магазин повинен виписувати свій документ tax free, а не користуватися послугами посередників. В такому випадку кошти будуть повернуті покупцю готівкою в магазині під час наступного візиту у даний магазин. Тобто потрібно перетнути кордон, а потім повернутися до країни, де здійснювалась покупка, ще раз, показати в магазині затверджений документ tax free. Зробити це необхідно протягом певного терміну (наприклад у Польщі цей термін становить 10 місяців). Такий варіант є зовсім незручним у випадку, якщо ви не плануєте повертатися до країни.

Більш зручний у застосуванні другий варіант.

Фото: Для повернення податку необхідно поставити печатку на кордоні, як правило, зі сторони країни Європейського союзу (Getty Images)

Повернення коштів за tax free за допомогою глобальних операторів. В такому випадку у вас є можливість повернути кошти у пунктах видачі грошей цього оператора або його партнерів, які розташовані у вашому місті, або безпосередньо в аеропорту чи пункті перетину кордону. Крім того, можна також скористатися спеціальною скринькою, де необхідно залишити документ tax free та очікувати на його обробку або надсилання документа поштою.

Основними операторами є Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free, CashBack. Ви можете звернутись до каси оператора відразу після затвердження на митниці документа tax free. На жаль, досить розповсюдженими є випадки тимчасової відсутності компетентного працівника або наявність великих черг. Враховуйте ці фактори при перетині кордону, якщо повернення коштів є для вас вкрай важливим.

За свої послуги глобальні оператори беруть комісію – наприклад, за отримання понад 50 євро Global Blue утримує комісію в розмірі 3 євро.

При користуванні послугами глобальних операторів ви можете обрати зручний для вас спосіб повернення коштів – на картку або готівкою, вказавши це у документі tax free. При виборі способу звертайте увагу на ліміти операторів на повернення готівки (наприклад для Global Blue – це 1500 євро).

Отже, при достатній уважності, приділивши питанню tax free певного часу та дотримавшись нескладної процедури, ви отримаєте свій приємний “дисконт” назад. Чи варта сума повернення витраченого на це часу – вирішувати вам.

юристка юридичної компанії GLS Аліна Горяєва