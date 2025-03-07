Що насправді відбувається у земельній сфері Києва і чи дійсно все так погано (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Останній місяць Київ сколихнули новини про спецоперацію НАБУ щодо земельної сфери столиці. Головною темою стало виділення землі під забудову, а одним з фігурантів розслідувань став заступник мера Києва Петро Оленич. Що відомо про діяльність Оленича та які рішення він прийняв за час перебування на посаді — детальніше в матеріалі.

Розірвання договору з компанією Деркача

У 2023 році за поданням Оленича Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки у центрі Києва з ТОВ "Валентин плюс", яку повʼязують з державним зрадником Андрієм Деркачем.

Це дозволило запобігти будівництву незаконного торгового центру і паркінгу.

Розташування: вул. Льва Толстого, 28; площа: 1,6 га

Збереження оборонного підприємства

Скандали навколо даної ділянки на вул. Предславинській, 35 у Печерському районі Києва тривають вже не перший рік.

Це територія АТ “Київський завод “Радар”, де девелопер Perfect Group (повʼязують з нардепом ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком) намагався звести ЖК всупереч цільовому призначенню і генеральному плану.

Департаментом було подано заяву про припинення права постійного користування земельною ділянкою та зобов’язання повернути громаді Києва зазначену ділянку.

Розташування: вул. Предславинська, 35; площа: 1,36 га

Розірвання договору з "Академ-клуб" Медведчука

У 2024 році Київ ініціював розірвання договору оренди 40 га землі на Осокорках з ТОВ "Академ-клуб". Окрім того, суд задовольнив позов київської влади щодо стягнення 67 млн грн з орендної плати з ТОВ "Академ-Клуб.

Компанію пов'язують з народним депутатом ОПЗЖ Вадимом Столаром і державним зрадником Віктором Медведчуком. На території планувалось забудова і будівництво житлових будинків.

Розташування: Осокорки; площа: 40 га

Розірвання договору з "Укржитлобуд"

Ще з 2019 року на цій ділянці в центрі Києва ТОВ "Укржитлобуд" (повʼязана з нардепом ОПЗЖ Вадимом Столаром) намагається побудувати висотку.

У 2025 році міська влада встановила використання зазначених земельних ділянок не за цільовим призначенням і подала заяву про розірвання договору оренди, припинення права власності та зобов’язання повернути громаді Києва ділянки.

Рішенням Господарського суду позов задоволено повністю і ділянку повернуто до комунальної власності.

Розташування: "Палац Україна"; площа:0,8 га

Збереження від забудови 74,4 га на Осокорках

У 2023 році ТОВ "Агрофірма Зодіак" незаконно захопила земельну ділянку площею 74,4 гектара біля озера Тягле — на території зеленої зони на Осокорках, де місцеві жителі вимагали створили екопарк.

Місто відстояло інтереси Києва в судовому порядку та залишило земельну ділянку у власності громади.

Розташування: "Осокорки"; площа: 74,4 га

Збереження від забудови 375 гектарів

У 2023 році міська влада відстояла 375 га землі заказника "Троєщинські луки" і повернула їх у власність громади.

Сільгосптовариство "Нова Україна" захотіло забудувати заказник, внаслідок чого розпочалися суди, які тривали два роки.

Розташування: Деснянський район; площа: 375 га

Повернення Києву 3000 га Біличанського лісу

У 2021 році смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу і Бучанська районна рада намагалася віддати його під забудову.

Департамент земельних ресурсів забезпечив захист прав громади Києва та домігся скасування в судах (де брав участь Оленич) рішення Бучанської ради.

Розташування: Святошинський район; площа:3 000 га

Загалом за останній рік з ініціативи Оленича Київ прийняв участь у понад 1500 судових засіданнях для захисту інтересів громади. Направлено понад 150 заяв до правоохоронних органів зокрема ДБР, поліції та прокуратури щодо неправомірного використання земельних ресурсів.

В коментарі РБК-Україна він також зазначив, що діяв в межах своїх повноважень. "По суті мені інкримінують мій же функціонал, проте розумію, що питання токсичне, тому сам ініціював відсторонення від посади. Щодо справи, то разом з адвокатами подали апеляцію та будемо відстоювати свою позицію в суді", — вважає Оленич.