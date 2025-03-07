Что на самом деле происходит в земельной сфере Киева и действительно ли все так плохо (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Последний месяц Киев всколыхнули новости о спецоперации НАБУ по земельной сфере столицы. Главной темой стало выделение земли под застройку, а одним из фигурантов расследований стал заместитель мэра Киева Петр Оленич. Что известно о деятельности Оленича и какие решения он принял за время пребывания в должности — подробнее в материале.

Расторжение договора с компанией Деркача

В 2023 году по представлению Оленича Киевсовет расторг договор аренды земельного участка в центре Киева с ООО "Валентин плюс", которую связывают с государственным изменником Андреем Деркачем.

Это позволило предотвратить строительство незаконного торгового центра и паркинга.

Расположение: ул. Льва Толстого, 28; площадь: 1,6 га

Сохранение оборонного предприятия

Скандалы вокруг данного участка на ул. Предславинской, 35 в Печерском районе Киева продолжаются уже не первый год.

Это территория АО "Киевский завод "Радар", где девелопер Perfect Group (связывают с нардепом ОПЗЖ Дмитрием Исаенко) пытался возвести ЖК вопреки целевому назначению и генеральному плану.

Департаментом было подано заявление о прекращении права постоянного пользования земельным участком и обязательстве вернуть общине Киева указанный участок.

Расположение: ул. Предславинская, 35; площадь: 1,36 га

Расторжение договора с "Академ-клуб" Медведчука

В 2024 году Киев инициировал расторжение договора аренды 40 га земли на Осокорках с ООО "Академ-клуб". Кроме того, суд удовлетворил иск киевских властей о взыскании 67 млн грн по арендной плате с ООО "Академ-Клуб.

Компанию связывают с народным депутатом ОПЗЖ Вадимом Столаром и государственным изменником Виктором Медведчуком. На территории планировалась застройка и строительство жилых домов.

Расположение: Осокорки; площадь: 40 га

Расторжение договора с "Укржитлобуд"

Еще с 2019 года на этом участке в центре Киева ООО "Укржитлобуд" (связана с нардепом ОПЗЖ Вадимом Столаром) пытается построить высотку.

В 2025 году городские власти установили использование указанных земельных участков не по целевому назначению и подали заявление о расторжении договора аренды, прекращении права собственности и обязательстве вернуть общине Киева участки.

Решением Хозяйственного суда иск удовлетворен полностью и участок возвращен в коммунальную собственность.

Расположение: "Дворец Украина"; площадь: 0,8 га

Сохранение от застройки 74,4 га на Осокорках

В 2023 году ООО "Агрофирма Зодиак" незаконно захватила земельный участок площадью 74,4 гектара возле озера Тягле - на территории зеленой зоны на Осокорках, где местные жители требовали создали экопарк.

Город отстоял интересы Киева в судебном порядке и оставил земельный участок в собственности общины.

Расположение: "Осокорки"; площадь: 74,4 га

Сохранение от застройки 375 гектаров

В 2023 году городские власти отстояли 375 га земли заказника "Троещинские луга" и вернули их в собственность общины.

Сельхозобщество "Новая Украина" захотело застроить заказник, в результате чего начались суды, которые длились два года.

Расположение: Деснянский район; площадь: 375 га

Возвращение Киеву 3000 га Беличанского леса

В 2021 году пгт Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса и Бучанский районный совет пытался отдать его под застройку.

Департамент земельных ресурсов обеспечил защиту прав общины Киева и добился отмены в судах (где участвовал Оленич) решения Бучанского совета.

Расположение: Святошинский район; площадь: 3 000 га

Всего за последний год по инициативе Оленича Киев принял участие в более 1500 судебных заседаниях для защиты интересов общества. Направлено более 150 заявлений в правоохранительные органы в частности ГБР, полиции и прокуратуры относительно неправомерного использования земельных ресурсов.

В комментарии РБК-Украина он также отметил, что действовал в пределах своих полномочий. "По сути мне инкриминируют мой же функционал, однако понимаю, что вопрос токсичен, поэтому сам инициировал отстранение от должности. По делу, то вместе с адвокатами подали апелляцию и будем отстаивать свою позицию в суде", — считает Оленич.