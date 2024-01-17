Що буде з виплатами для ВПО: яких змін чекати у 2024 році

Допомога на проживання переселенцям – один p основних інструментів державної соціальної підтримки осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України. У 2023 році механізм надання допомоги широко обговорювали, і врешті це призвело до перегляду цього механізму на державному рівні.

Що зміниться у виплатах на проживання переселенцям і чого чекати у 2024 році, в колонці для РБК-Україна розповідає Олег Луців, керівник соціального напряму адвокації БФ “Право на захист”.

Виплати для ВПО: які зміни збережуться

Серед основних змін по виплатах ВПО, які актуальні й зараз, можна виділити такі:

з 1 серпня 2023 року допомога стала строковою і призначається лише на 6 місяців з можливістю продовження виплат ще на 6 місяців лише для певних категорій осіб з урахуванням ступеня соціальної вразливості ВПО. При цьому максимальний строк надання допомоги в будь-якому разі не перевищує 12 місяців;

виплат ще на 6 місяців лише для певних категорій осіб з урахуванням ступеня соціальної вразливості ВПО. При цьому максимальний строк надання допомоги в будь-якому разі не перевищує 12 місяців; при призначенні допомоги враховують майновий стан отримувачів. Його оцінюють здебільшого за їх видатками, наявністю коштів на депозитному банківському рахунку та перебуванням певних видів майна у власності;

діти, народжені у ВПО після внутрішнього переміщення, прямо визначені як отримувачі допомоги;

з 1 листопада 2023 року допомога призначається та виплачується не ВПО особисто, а на сім'ю.

Розміри виплат не змінилися: для осіб з інвалідністю та дітей вони, як і раніше, становлять 3000 гривень, а для інших ‒ 2000 гривень.

Що може змінитися у 2024 році

За інформацією, отриманою БФ “Право на захист” від Міністерства соціальної політики України, у 2024 році на виплату допомоги держава має намір спрямувати 57 647 303, 20 тисяч гривень. При цьому, починаючи з 25 листопада 2023 року, жодних змін у самому механізмі надання допомоги не відбулося.

Тобто ті, хто оформив допомогу до 31 липня 2023 року, зможуть отримувати її до 31 січня 2024 року. А для ВПО, які вперше звернулися за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року, після закінчення першого шестимісячного строку виплати її надання буде продовжено без додаткового звернення ще на 6 місяців лише за умови приналежності таких осіб до окремих категорій, визначених порядком.

Фото: Один з університетських гуртожитків, які виділили для проживання переселенців у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, lопомога ВПО, яка звернулася за її призначенням у період з 1 серпня по 31 жовтня 2023 року (тобто в період, коли призначення і виплата допомоги здійснювалися в індивідуальному порядку, а не на сім'ю), буде перепризначена на другий шестимісячний період без додаткового звернення, якщо:

Середньомісячний сукупний дохід на одну людину, яка отримує виплати, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня 2024 року (тобто не перевищує 9444 гривні).

У складі отримувачів виплат є:

люди працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно), дітьми, хворими на тяжкі, рідкісні, гострі або хронічні захворювання, визначені порядком; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; ті, хто надає соціальні послуги та отримує компенсацію за надання соціальних послуг; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

Якщо у складі отримувачів є працездатна людина, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності. Наприклад, знайшла роботу, відкрила ФОП. І середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня 2024 року (тобто не перевищує 7083 гривні);

уповноважена особа/отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня 2024 року (тобто не перевищує 7083 гривні );

); отримувачем є неповнолітня або малолітня дитина, яка прибула без супроводу законного представника.

Фото: У 2024 році на виплату допомоги держава має намір спрямувати 57 647 303, 20 тисяч гривень (Getty Images)

Допомога сім'ї, яка звернулася за її призначенням з 1 листопада 2023 року, буде перепризначена на другий шестимісячний період без додаткового звернення, якщо:

Середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня 2024 року (тобто не перевищує 9444 гривні);

Якщо складі сім'ї є:

особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно), дітьми, хворими на тяжкі, рідкісні, гострі або хронічні захворювання, визначені Порядком; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

У складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (наприклад, працевлаштувалася, зареєструвалася як ФОП. І середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня 2024 року (тобто не перевищує 7083 гривні).

Є також деякі зміни, які набрали чинності наприкінці листопада 2023 року. Так, з 1 грудня 2023 року запрацювала норма, яка вимагає, щоб непрацююча особа працездатного віку протягом трьох місяців з дня призначення допомоги сприяла своїй зайнятості: знайти роботу, відкрити ФОП, подати заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності, мікрогранту, гранту на створення або на розвиток власного бізнесу, ваучера на навчання або набути статус безробітного.

Фото: З 1 листопада 2023 року допомога призначається та виплачується не ВПО особисто, а на сім'ю (Getty Images)

Якщо така людина не сприятиме своїй зайнятості або не набуде статусу безробітного протягом трьох місяців з дня призначення Допомоги, виплату їй Допомоги буде припинено з місяця, що настає після закінчення тримісячного строку. Таким чином, вже у березні 2024 році можуть мати місце випадки припинення виплати допомоги через невиконання цієї вимоги.

Виплати переселенцям. Що може змінитися у законодавстві

Які можливі зміни в механізмі надання Допомоги будуть обговорювати у 2024 році?

28 грудня 2023 року у ВР України зареєстрували законопроєкт № 10382 “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо виплати допомоги на проживання з урахуванням оцінки задоволення потреб та ступеню інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання”.

Там пропонують, серед іншого, передбачити виплату щомісячної допомоги на проживання ВПО на рівні Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, а не на рівні постанови Кабінету Міністрів України, як це діє зараз.

Так, щомісячна допомога на проживання має призначатися та виплачуватись ВПО у розмірі, встановленому Кабміном, але не менше ніж:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

для інших осіб – 2000 гривень.

Фото: Максимальний строк надання допомоги в будь-якому разі не перевищує 12 місяців (Getty Images)

При цьому виплати триватимуть до завершення місяця, наступного за місяцем, у якому буде припинено або скасовано дію воєнного стану, або до проведення оцінки задоволення потреб ВПО та встановлення за її результатами належного ступеня інтеграції ВПО за місцем її фактичного проживання.

Наразі Законопроєкт № 10382 тільки недавно внесений на розгляд Верховної Ради України. Водночас, зважаючи на невизначеність щодо тривалості воєнного стану в Україні та важку економічну ситуацію, навряд чи він отримає підтримку парламенту в запропонованій редакції.

Також зараз в уряді обговорюють черговий пакета змін до порядку виплат для ВПО. Такі зміни можуть передбачати продовження виплати допомоги для окремих найбільш соціально вразливих категорій ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Можна очікувати, що у 2024 році й надалі збільшуватимуть і розширюватимуть зміст критеріїв для призначення і виплати допомоги ВПО. А це поступово обмежуватиме її доступність для значної частини переселенців.

Олег Луців,

керівник соціального напряму адвокації БФ “Право на захист”