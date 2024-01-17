Что будет с выплатами для ВПЛ: каких изменений ждать в 2024 году

Пособие на проживание переселенцам – один из основных инструментов государственной социальной поддержки лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В 2023 году механизм оказания помощи широко обсуждали, и в конце концов это привело к пересмотру этого механизма на государственном уровне.

Что изменится в выплатах на проживание переселенцам и чего ждать в 2024 году, в колонке для РБК-Украина рассказывает Олег Луцив, руководитель социального направления адвокации БФ "Право на захист".

Выплаты для ВПЛ: какие изменения сохранятся

Среди основных изменений по выплатам ВПЛ, которые актуальны и сейчас, можно выделить следующие:

с 1 августа 2023 года помощь стала срочной и назначается только на 6 месяцев с возможностью продления выплат еще на 6 месяцев только для определенных категорий лиц с учетом степени социальной уязвимости ВПЛ. При этом максимальный срок оказания помощи в любом случае не превышает 12 месяцев;

выплат еще на 6 месяцев только для определенных категорий лиц с учетом степени социальной уязвимости ВПЛ. При этом максимальный срок оказания помощи в любом случае не превышает 12 месяцев; при назначении пособия учитывают имущественное состояние получателей. Его оценивают в основном по их расходам, наличию средств на депозитном банковском счете и нахождение определенных видов имущества в собственности;

дети, рожденные в ВПЛ после внутреннего перемещения, прямо определены как получатели пособия;

с 1 ноября 2023 года помощь назначается и выплачивается не ВПЛ лично, а на семью.

Размеры выплат не изменились: для лиц с инвалидностью и детей они по-прежнему составляют 3000 гривен, а для других – 2000 гривен.

Что может измениться в 2024 году

По информации, полученной БФ "Право на захист" от Министерства социальной политики Украины, в 2024 году на выплату помощи государство намерено направить 57 647 303, 20 тысяч гривен. При этом, начиная с 25 ноября 2023 года, никаких изменений в самом механизме оказания помощи не произошло.

То есть те, кто оформил помощь до 31 июля 2023 года, смогут получать ее до 31 января 2024 года. А для ВПЛ, впервые обратившихся за назначением помощи с 1 августа 2023 года, по истечении первого шестимесячного срока выплаты его предоставление будет продлено без дополнительного обращения еще на 6 месяцев только при условии принадлежности таких лиц к отдельным категориям, определенным порядком.

Фото: Одно из университетских общежитий, которые выделили для проживания переселенцев в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, помощь ВПЛ, которая обратилась за ее назначением в период с 1 августа по 31 октября 2023 года (т.е. в период, когда назначение и выплата помощи осуществлялись в индивидуальном порядке, а не на семью), будет переназначена на второй шестимесячный период без дополнительного обращения, если:

Среднемесячный совокупный доход на одного человека, получающего выплаты, не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января 2024 года (т.е. не превышает 9444 гривны).

В составе получателей выплат есть:

люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно), детьми, больными тяжелыми, редкими, острыми или хроническими заболеваниями, определенными порядком; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста; те, кто оказывает социальные услуги и получают компенсацию за предоставление социальных услуг; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

Если в составе получателей есть трудоспособный человек, который в течение первых шести месяцев, за которые получал пособие, способствовал своей экономической самостоятельности. Например, нашел работу, открыл ФЛП. И среднемесячный доход которого не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января 2024 года (т.е. не превышает 7083 гривны);

уполномоченное лицо/получатель, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января 2024 года (т.е. не превышает 7083 гривны );

); получателем является несовершеннолетний или малолетний ребенок, прибывший без сопровождения законного представителя.

Фото: В 2024 году на выплату помощи государство намерено направить 57 647 303, 20 тысяч гривен (Getty Images)

Помощь семье, обратившейся за ее назначением с 1 ноября 2023 года, будет переназначена на второй шестимесячный период без дополнительного обращения, если:

Среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января 2024 года (т.е. не превышает 9444 гривны);

Если в составе семьи есть:

лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно), детьми, больными тяжелыми, редкими, острыми или хроническими заболеваниями, определенные Порядком; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживающие за ними; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста; физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за предоставление социальных услуг; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, место жительства которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

В составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев, за которые получало помощь, способствовало своей экономической самостоятельности (например, трудоустроилось, зарегистрировалось как ФЛП. И среднемесячный доход которого не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января 2024 года (т.е. не превышает 7083 гривны).

Есть также некоторые изменения, вступившие в силу в конце ноября 2023 года. Так, с 1 декабря 2023 года заработала норма, которая требует, чтобы неработающее лицо трудоспособного возраста в течение трех месяцев со дня назначения помощи способствовало своей занятости: найти работу или открыть ФЛП, подать заявление для получения помощи на получение экономической самостоятельности, микрогранта, гранта на создание или на развитие собственного бизнеса, ваучера на обучение или получить статус безработного.

Фото: С 1 ноября 2023 года помощь назначается и выплачивается не ВПЛ лично, а на семью (Getty Images)

Если такой человек не будет содействовать своей занятости или не приобретет статус безработного в течение трех месяцев со дня назначения помощи, выплата ему помощи будет прекращена с месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока. Таким образом, уже в марте 2024 года могут иметь место случаи прекращения выплаты пособий из-за невыполнения этого требования.

Выплаты переселенцам. Что может измениться в законодательстве

Какие возможные изменения в механизме оказания помощи будут обсуждаться в 2024 году?

28 декабря 2023 года в ВР Украины зарегистрировали законопроект № 10382 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно выплаты пособия на проживание с учетом оценки удовлетворения потребностей и степени интеграции внутренне перемещенного лица по месту его фактического проживания".

Там предлагают, среди прочего, предусмотреть выплату ежемесячного пособия на проживание ВПЛ на уровне Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а не на уровне постановления Кабинета Министров Украины, как это действует сейчас.

Так, ежемесячное пособие на жительство должно назначаться и выплачиваться ВПЛ в размере, установленном Кабмином, но не менее:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

для других лиц – 2000 гривен.

Фото: Максимальный срок предоставления помощи в любом случае не превышает 12 месяцев (Getty Images)

При этом выплаты будут продолжаться до завершения месяца, следующего за месяцем, в котором будет прекращено или отменено действие военного положения, или до проведения оценки удовлетворения потребностей ВПЛ и установления по результатам надлежащей степени интеграции ВПЛ по месту его фактического проживания.

Законопроект № 10382 только недавно внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. В то же время, учитывая неопределенность продолжительности военного положения в Украине и тяжелую экономическую ситуацию, вряд ли он получит поддержку парламента в предложенной редакции.

Также сейчас в правительстве обсуждают очередной пакет изменений к порядку выплат для ВПЛ. Такие изменения могут предусматривать продолжение выплаты пособий для отдельных наиболее социально уязвимых категорий ВПЛ, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Можно ожидать, что в 2024 году будут и дальше увеличивать и расширять содержание критериев для назначения и выплаты помощи ВПЛ. А это будет постепенно ограничивать ее доступность для значительной части переселенцев.

Олег Луцив,

руководитель социального направления адвокации БФ "Право на захист"