Шантаж за чужие деньги. Или как власти усугубили кризис в "зеленой" энергетике

Кризис в "зеленой" энергетике набирает обороты. Казалось бы, без пяти минут закрытый вопрос с долгами перед инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) за считанные дни перерос в скандал и рискует перейти в международные суды. О том, кто и кому заблокировал выплаты, почему это вредит инвестиционному климату и кредитному рейтингу страны – ниже в материале РБК-Украина.

Украинская энергетика оказалась в тупике, в который ее годами заводили чиновники и политики. Новый виток событий за последнюю неделю еще больше усугубил ситуацию. Резонанс уже достиг международных рынков: кредитные рейтинги Украины и госкомпаний начали сыпаться.

Скандал спровоцировало распределение (а точнее – остановка выплат) европейских средств, предназначенных для выплаты долгов перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы в ВИЭ называют это ничем иным как финансовым и политическим шантажом, уже оценивая перспективы международных арбитражей.

Откуда долги? И кто кому должен?

Сумма долга государства перед компаниями ВИЭ на ноябрь составляла более 28 млрд гривен. Часть долга – историческая. Еще в прошлом году Кабмин взял на себя обязательство погасить ее, а также выполнять текущие платежи по "зеленому" тарифу. Взамен инвесторы пошли на снижение тарифа на э/э, которую вырабатывают солнечные и ветряные станции. Эти договоренности закрепили в меморандуме. Но по факту государство свою часть сделки не выполнило.

Европейская бизнес ассоциация, ссылаясь на информацию компаний-членов ЕБА, указывает, что долг НЕК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет примерно 13,1 млрд гривен, а задолженность "ГарПока" перед ВИЭ за 8 месяцев 2021 года превышает 8 млрд гривен. Уровень расчетов, по данным ГП, иногда не достигал и половины того, что полагалось компаниям.

Выход из долгового тупика нашли в "Укрэнерго". Компания разместила пятилетние еврооблигации на 825 млн долларов. Этот выпуск имеет безусловную и безвозвратную государственную гарантию Украины. Евробонды выпускали как целевые – погасить долги перед "зелеными" инвесторами и вложить их в проекты ВИЭ.

Часть облигаций выкупил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), заявив, что эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемой энергетики.

"Соглашение представляет собой значительный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – заявил предправления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Разместив бонды, "Укрэнерго" перечислило деньги "ГарПоку". ГП 12 ноября направил 19,3 млрд гривен через Ощадбанк производителям электроэнергии как долг по "зеленому" тарифу. Но часть средств заблокировали, в полном объеме на счета компаний деньги не поступили. И с этого момента началась череда событий, всколыхнувшая энергорынок.

В тот же день, по данным СМИ, Ощадбанк якобы под предлогом короткого пятничного дня приостановил транзакции, не перечислив из всей суммы свыше 3 млрд гривен. Долг вернули всем, кроме предприятий ДТЭК. А Кабмин на следующий день на внеочередном экстренном заседании уволил главу ГП Константина Петриковца, назначив на его место экс-замминистра энергетики Вадима Улиду.

В Минэнергетики поспешили заверить, что "смена руководителя не повлияет на обязательства перед производителями электроэнергии из альтернативных источников". Вместе с тем, как указали в министерстве, причиной увольнения главы "ГарПока" стал "непрофессионализм и возможное нанесение убытков". Убытки якобы могли возникнуть из-за продажи большого объема э/э по заниженным ценам в интересах отдельных финансово-промышленных групп.

Сумма потенциального ущерба оценивается в примерно 500 млн гривен. Что, впрочем, никак не объясняет решение приостановить часть платежа именно предприятиям ДТЭК. Равно как и то, почему решение об отставке принималось на выходных и уже после факта перечисления денег.

Суды, обвал рейтинга и удар по репутации

В ДТЭК такой подход назвали дискриминационным, указав, что никто из профильных ведомств и госкомпаний с ними по этому поводу не объяснился. По данным ДТЭК, "ГарПок" должен ей около 4,3 млрд гривен за э/э, приобретенную в 2020 и 2021 годах.

Избирательность подхода подтвердили следующие события. Остаток средств, предназначенных ДТЭК, вернулся ГП, о чем сообщила пресс-служба "ГарПока". Каким-то образом и по стечению неких "обстоятельств" деньги получили все, кроме одного инвестора. Отраслевые эксперты уверены, что это не могло случиться без вмешательства "сверху". А новый руководитель ГП Улида, и правление Ощадбанка здесь, скорее, взяли на себя роль исполнителей.

В банке же заявили, что все платежи в адрес предприятий "зеленой генерации" были осуществлены в соответствии с инструкциями клиента, то есть "Гарантированного покупателя". "Мы как банк не занимаемся распределением платежей, а только выполняем платежные инструкции клиентов", – оправдались в Ощадбанке.

То, что лишь ДТЭК обделили и не погасили перед их предприятиями долги, вовсе не случайно. Экс-журналист, а ныне член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, которого считают лояльным к власти, связывает увольнение Петриковца и решение с приостановкой выплат с попыткой сдержать структуры бизнесмена Рината Ахметова от критики власти, в том числе через подконтрольные ему медиаресурсы.

Кроме того, по информации Лещенко, премьер Денис Шмыгаль якобы поручил Петриковцу не проводить выплаты перед ДТЭК. Но тот якобы отказался, за что и был уволен, заявил экс-журналист в своем видео-блоге на YouTube. Мог ли премьер сделать это самостоятельно, учитывая непростые отношения между Банковой и Ахметовым? Петриковец же уверял, что в его сторону поступали угрозы и давление со стороны "должностных лиц Кабинета министров" за отказ остановить выплаты. Именно этот момент, по его словам, и стал причиной увольнения.

Как бы там ни было, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital также указывают, что возможная причина остановки выплат – негативное освещение, которое президент и правящая партия в последнее время получают на телеканалах, контролируемых Ахметовым.

"Эти события очень негативны для сектора, поскольку такое политически мотивированное вмешательство и перераспределение поступлений от "зеленых" облигаций на финансирование АЭС угрожает подорвать доверие к правительству среди инвесторов и препятствовать новым инвестициям в проекты возобновляемой энергетики", – сказано в отчете Dragon Capital.

В Кабмине пока избегали публичных комментариев по этому вопросу. В ДТЭК же ситуацию называют шантажем, дискриминацией и готовы резко отстаивать свои права. Компания ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, который, как считают в ДТЭК, возник в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Проблема на самом же деле шире, она не только в формате отношений власти с крупнейшими бизнесменами, как в данном случае. Подобные конфликты оставляют след на инвестклимате в целом, задевая интересы многих игроков и финансовых организаций. Никто ведь не знал (а, может, и не думал), что задержка выплат окажется для государства проблемой. Уже на следующий день – 16 ноября – после того, как ДТЭК заявил о проблеме на бирже, началось крушение рейтингов Украины и госкомпаний.

Кроме того, пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) Украины выросли на 20% – до 504,24 пункта. Это произошло после решения правительства вмешаться в механизм выплаты "зеленых" еврооблигаций и заблокировать платеж ДТЭК. Для понимания: CDS –финансовый инструмент, по которому оценивают риски неоплаты обязательств. По сути – это страховка от дефолта государства. И чем выше стоимость дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Что будет дальше? С большой вероятностью ДТЭК получит эти деньги, возможно, даже без обращения в суды. Если, конечно, в правительстве не решат еще больше усугубить ситуацию. И это при том, что для власти здесь уже есть риски репутационного урона, особенно перед западным бизнесом, и до того видавшего неоднозначные политические решения в экономике Украины.

Если действительно имела место попытка надавить на медийный бизнес, то, вероятно, она оказалась неудачной. Взамен произошел удар по рейтингам Украины, а очередная порция негатива вылилась на и так далеко небезупречный инвестиционный фон в стране. Несмотря на то, что ВИЭ – это вообще одна из немногих сфер, куда бизнес инвестирует.

С 2014 по 2020 год (откровенно говоря, не в самый простой период для экономики Украины) в сектор возобновляемой энергетики зашло 6,1 млрд евро инвестиций, а страна заняла 8 место в рейтинге инвестиционной привлекательности в этой отрасли в 2020 году.