Шахраї на війні. Як лідерство і волонтерство можна використати у власних цілях

Будь-яка війна породжує не лише героїв, але й шахраїв. Поки мільйони громадян згуртувались, і кожен на своєму фронті – на передовій, у волонтерстві, у бізнесі гуртуються і віддають все, є й такі, що користуючись моментом не гребують вводити в обман суспільство.

Гроші на війну

На початку вересня силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону тероборони Михайла Помогайла, відомого як Михайло Майман.

Саме затримання пов'язане зі звинуваченням за статтею 262 ("Викрадення, присвоєння, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства. Слідство триває й досі.

За словами самого Маймана, на початку 2022 року він брав участь у битві за Київ - очолюваний ним батальйон Архангела Михайла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова Київської області. Пізніше стало відомо, що батальйон не входить до складу ТРО, і його бійці не мають права носити зброю.

Михайло Майман (фото: facebook com)

Примітно, що саме під час боїв за Київ, Майман, знімав постановочні відео у готелі "Хрещатик". Зокрема блогери та ЗМІ запідозрили його в зйомці постановочних відео. Про це писали, навіть, колишні побратими Маймана по батальйону. На відео, яке потрапило в мережу чудно голос, схожий на Маймана, який коментує зйомку і дає вказівки "акторам".

Згідно з свідченнями колишніх підлеглих Маймана з батальйону, він шахрайським шляхом він ніби зміг зібрати щонайменше 1,3 млн доларів, які присвоїв собі.

"Він усім телефонував, збирав гроші на фронт. Мовляв, пацанам потрібно. А сам у той момент сидів у ресторані. Я знаю, що в нього потім новенька машина зʼявилася", – розповідав один із бійців.

Демонізація інвесторів

На початку війни відомий бізнесмен-новатор Олексій Коваленко заявив, що припиняє випускати свою курятину "Епікур" на Володимир-Волинській фабриці, оскільки акціонери фабрики підтримують Росію та можливо навіть торгують курятиною в ЛДНР.

Повідомлялось, зокрема, що він позбавляє ліцензії цю фабрику, а сам бізнесмен отримав неабияку хвилю підтримки серед лідерів думок.

Як виявилось, суди між Олексієм Коваленком та акціонерами фабрики тривають вже два роки. Головні звинувачення полягають у присвоєнні у шахрайський спосіб торгової марки "Епікур" та фінансуванні коштом фабрики власних стартапів.

За словами адвоката Тараса Бородіна, який представляє у судах акціонерів Володимир-Волинської фабрики, у 2020 році під час незалежного аудиту був виявлений цілий ряд порушень з боку Коваленко. За словами адвоката, Коваленко фактично за спиною акціонерів намагався привласнити їх бізнес.

Олексій Коваленко (фото: agroportal.ua)

Крім того, за результатом аудиту було виявлено, що Коваленко з 2014 року без погодження з акціонерами спрямовував оборотні кошти Володимир-Волинської птахофабрики на власний бізнес, а саме – на будівництво пивоварні (ТОВ "Слобожанська пивоварня") та відомого в Харкові пивного ресторану "Пробка", які він оформив на свою цивільну дружину. На додачу до цього, у 2017 році Коваленко сам собі виписав безвідсотковий кредит в еквіваленті 1 млн доларів, і за ці ж кошти придбав акції птахофабрики.

"Тобто фактично склалася ситуація, коли акціонери найняли людину, дали їй гроші, а вона за їхній рахунок привласнила їх актив. До речі, гроші Коваленко так і не повернув. Він спрямовував ресурси фабрики у розвиток власних "стартапів" і популяризації себе як успішного бізнесмена. Хоча Коваленко ніколи не був власником птахофабрики, тобто ніколи не мав контрольного пакета акцій", – акцентує Бородін.

Також адвокат стверджує, що він привласнив собі торгівельну марку, яка була розроблена на замовлення фабрики.

"На розробку торгівельного знаку "Епікур" та усієї маркетингової стратегії від Fedoriv фабрика витратила близько 1 млн доларів. Він ще у 2017 році, маючи доступ до комерційної інформації, просто взяв та подав на реєстрацію торгівельний знак "Епікур" на своє ім’я, фактично незаконно заволодівши ним", – розповів адвокат ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" Михайло Чуб.

Таким чином, корпоративний конфлікт та фактично крадіжку грошей та торгівельної марки Коваленко зміг прикрити під час війни російським слідом.

Розкрадання гуманітарки

В.о.мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, голову ЗОВА Олександра Старуха, його зама Злату Нєкрасову та депутата облради Віктора Щєрбину підозрюють у розкраданні великої партії гуманітарної допомоги, яка складалась з 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів та 22 морських контейнерів.

Підрахувати остаточну суму збитків поки важко, проте активіст Рудольф Акопян пише, що за результатами перевірки КРУ на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів. Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

Про долю ще 215 тис. наборів нічого невідомо Ціна одного приблизно 1500 грн Сума спричинених збитків – 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн – майже півмільярда гривень. І це лише на одних продуктових наборах. Допомогу мали отримати військові та переселенці. Посадовцям інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: привласнення розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем легалізацію майна отриманого злочинним шляхом та незаконне збагачення.

Анатолій Куртєв (фото: zp.gov.ua)

Між іншим, фото отриманих як гуманітарну допомогу продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від "Слуги народу" Юлія Яцик направила Старуху депутатський запит щодо долі гуманітарки. Тоді нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронцям від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну це і так зрозуміло, бо розкрадачі самі на себе не заявляють.

Як видно, ці три доволі різні історії поєднує одне: у темні часи суспільству дуже потрібні герої і воно здатне ідеалізувати будь-кого, хто це звання готовий на себе взяти. Приклади ідеалізації льотчиці Надії Савченко та командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка – також яскравий приклад. Разом з тим, часто люди, які мають сумнівні етапи в біографії готові використовувати війну як майданчик для обнуління. І іноді навіть не потрібно вчиняти подвиги – достатньо влучних і яскравих постів у соцмережах, навіть з підміною правди.