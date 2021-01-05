Шаг вперед. Когда в Украине могут легализировать медицинский каннабис

В середине осени президент заявил, что приблизительно 2 млн украинцев остро нуждаются в медицинском каннабисе. Это средство используют для облегчения болей пациентов с эпилепсией, раком, рассеянным склерозом, тревожными состояниями, ПТСР и другими тяжелыми болезнями.

Легализацию марихуаны в лечебных целях поддерживают около 65% украинцев – следует из всеукраинского опроса от Владимира Зеленского, который прошел 25 октября. Вероятно именно к этим цифрам будет апеллировать глава государства, когда этот вопрос поднимут в Верховной раде.

"Электорально они (депутаты, – ред.) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект (о легализации медицинского каннабиса, – ред.) и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", – отметил Зеленский.

По состоянию на конец декабря 2020 года президент так и не внес в парламент этот документ. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в Раде все еще работают над существующими проектами законов. Но о конкретных сроках речь не идет. Тем временем, в мире начались процессы, которые могут существенно повлиять на скорость решения этого вопроса в Украине.

Прорыв в ООН

Важный шаг для дальнейшей судьбы медицинского каннабиса сделала 2 декабря комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим веществам. Марихуану исключили из перечня особо опасных наркотиков, в этом списке она была 60 лет.

Интересно, что именно Украина сыграла в процессе ключевую роль. Только в 2020 году она получила право голоса в "наркокомиссии" ООН. Украинские власти тогда якобы обещали поддержать решение по каннабису, сказал изданию организатор "Конопляных маршей" Тарас Ратушный.

За эту резолюцию выступали большинство стран Евросоюза и Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ). Их оппонентами были Россия и "сочувствующие" ей страны.

"Но начиная с июня 2020 года эта позиция Украины начала стремительно меняться. Украинская делегация начала делать какие-то очень странные, противоречивые заявления о том, что не надо вносить никакие изменения в международные конвенции и т.д. То есть декларировалась позиция, синхронная с позицией РФ", – объяснил Ратушный.

В итоге мнения разделились почти поровну. За исключение марихуаны из перечня особо опасных наркотиков проголосовали 27 стран из 53. Противникам этой идеи не хватило буквально одного голоса, чтобы заблокировать резолюцию. И это мог бы быть голос Украины, но в последний момент она "воздержалась".

Так решилась многолетняя проблема "двойственного положения" каннабиса. Все это время он параллельно находился в двух статусах: как особо опасный наркотик и как вещество, которое можно использовать в медицинских целях. Комиссия ООН эту проблему наконец решила.

По мнению Ратушного, теперь во многих странах смогут более "гибко" и "спокойно" подойти к вопросу легализации каннабиса. К примеру, украинское Министерство внутренних дел часто апеллировало к "особой опасности" марихуаны. Хотя Минздрав уже предлагал узаконить ее в медицинских целях.

Так осенью 2019 года глава МВД Арсен Аваков объяснил, что в этом вопросе нужно сперва выработать "единый конструктивный подход". Министр уточнил, что в обсуждении должны участвовать представители его ведомства, медицинского сообщества и религиозных организаций.

"Для того, чтобы разобраться, где есть та красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров", – объяснил тогда Аваков.

Широкая поддержка

Спустя год, когда "красные линии" сняты решением ООН, в Министерстве внутренних дел более осторожны с оценками. Источник издания в ведомстве отметил, что МВД не считает себя тем субъектом, который должен решать вопрос легализации или запрета медицинской марихуаны.

"Ответственные лица – это Минздрав и Национальная академия медицинских наук. Поэтому мы будем работать с тем решением, которое примут субъекты, определенные в государственной антинаркотической стратегии. МВД и полиция глобально ими не являются", – добавил источник в министерстве.

Глава Минздрава Максим Степанов, в свою очередь, о легализации марихуаны для целей медицины в целом отзывается положительно.

"Да, поддерживаю, но при определенных условиях. Я хочу быть уверен, что он (каннабис, – ред.) легализован, что он контролируется именно по медицинским показаниям и у нас есть действенный механизм контроля за его продажей. Действенный механизм мы видим как применение электронного рецепта", – сказал он в интервью телеканалу "Украина 24".

Эту идею, по сути, поддержал и предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. По его словам, важно, чтобы каннабис использовался только для лечения больных.

"Если это (употребление каннабиса, – ред.) будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотиком. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям", – отметил митрополит в интервью "Радио Свобода".

В Верховной раде преисполнены оптимизма касательно возможной легализации марихуаны. Так, депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий уверен, что указанное решение будет принято в 2021 году.

"Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока тяжело сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с каннабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Парламентарий объяснил, что разрешить употребление лекарств на основе марихуаны может и Кабмин, а вот для легализации выращивания конопли, необходимы изменения в закон.

Он уверен, что правительство примет соответствующее решение, а затем, когда общество увидит "отсутствие негативных последствий", то и депутаты внесут необходимые изменения в законодательство.

По словам Заблоцкого, планировалось, что вопрос легализации каннабиса вынесет на заседание правительства Министерство ветеранов, которое сталкивается с острой проблемой ПТСР у участников АТО. Но в середине декабря произошла смена руководителя министерства (18 декабря парламент назначил министром вместо Сергея Бессараба Юлию Лапутину, – ред.) и процесс замедлился.

Депутат заверил, что большинство его коллег из "Слуги народа" поддерживает легализацию медицинского каннабиса. Решение ООН по этому вопросу и поддержка граждан Украины на опросе президента также возымеют свой эффект, убежден он.

"Последний раз мы обсуждали вопрос легализации медицинского каннабиса на фракции "Слуги народа" еще когда был премьером Гончарук. Насколько я помню, тогда "за" было около 80% депутатов фракции", – подчеркнул Заблоцкий.

Эксперт Тарас Ратушный также считает, что уже в 2021 году в Украине пациенты могут получить право на медицинскую марихуану. “Это неизбежно. Остается вопрос только в том, в каком виде это будет реализовано”, – отметил организатор “Конопляных маршей”.