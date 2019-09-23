Сергей Токарев: Lucky Labs, аутсорсинг и тренды IT-индустрии

"Аутсорсинговые компании работают со всеми нишами рынка и имеют возможность наблюдать за формированием трендов изнутри. Мы стараемся развивать рынок, и развиваться вместе с ним", - описывает Сергей Токарев Lucky Labs.

Компания была основана бизнесменом еще в 2006 году. Сегодня она представлена на Мальте, на Кипре, в Латвии и Украине. Главный офис расположен в Киеве. Здесь трудятся больше тысячи разработчиков.



"13 лет назад мы сделали ставку на аутсорсинговую деятельность и не прогадали. Сегодня это самый перспективный вид взаимодействия в IT. Крупные компании, мастодонты отрасли, которые задают тенденции развития всей индустрии, все чаще прибегают к помощи сторонних разработчиков для поиска оптимальных нишевых решений", - рассказывает инвестор британскому изданию Talk Finance.

Сергей Токарев и Lucky Labs предоставляют услуги по созданию программного обеспечения клиентам по всему миру. Но в последние годы бизнесмен ушел от оперативного управления компанией и сконцентрировался на анализе рынка и поиске объектов для инвестиций.

Потоковое видео

Одним из самых перспективных направлений развития IT в ближайшие годы Токарев считает потоковое видео. Речь идет не столько о YouTube, Vimeo и других хорошо известных пользователям площадках, сколько о развитии технологий передачи видео и внедрении искусственного интеллекта в данной нише.

"В течение следующих нескольких лет достижения в области искусственного интеллекта приведут к появлению все более изощренной технологии распознавания лиц. Постепенно мы приходим к тому, что уличные камеры будут автоматически выявлять преступников и потерянных детей. Такая возможность есть и сегодня, но пока существует проблема в качестве распознавания и скорости сопоставления лиц с базами данных", - рассказывает бизнесмен.

Данная технология может внести значительный вклад в борьбу с преступностью и повысить уровень безопасности граждан. Но злоупотреблять ею нельзя. А такие примеры уже имеют место в мире.

"Пример мы можем видеть в отдельных провинциях Китая, где уже введена система социального рейтинга, которая не просто ищет преступников, но и делит все общество на касты "опасных", "безопасных" и "нормальных" людей. Люди с низким рейтингом ограничиваются в правах, в том числе на свободное перемещение. Тот случай, когда сериал "Черное Зеркало" перекочевал с экранов в реальную жизнь. Такого быть не должно", - считает Токарев.

Медицина

Постепенно в онлайн уходит медицина. У нас этот процесс находится в зародышевом состоянии, а вот в США уже дает ощутимые результаты. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие пять лет количество обращений в неотложки по стране сократиться на 20 миллионов в год. В первую очередь это связано с зачислением пациентов с хроническими заболеваниями в систему виртуальной помощи с обучающимся ИИ.

"К этому процессу подключаются глобальные корпорации. Чего стоит прорыв компании Apple, часы которой напрямую связаны с медкартой владельца и в «прямом эфире» передают электрокардиограмму, данные о частоте пульса и активности пациента лечащему врачу? А появление на рынке фитнес-трекеров стимулирует людей вести здоровый образ жизни. Это тоже тренд. И эти технологии также развиваются, с каждым днем учитывая все больше данных о жизнедеятельности владельцев", - рассказывает бизнесмен.

Сергей Токарев уверен, что подобные устройства помогут сохранить жизнь и здоровье многим людям, особенно, живущим в сельских районах. Если сегодня для детальной консультации необходимо вызывать "Скорую помощь" или ехать в более крупный населенный пункт к лечащему врачу, то с наличием динамических данных о здоровье и состоянии пациента в онлайн-карте врачи во многих случаях смогут провести удаленную консультацию и прописать лечение.

Ассистенты

Еще один тренд IT - развитие технологий голосового управления. Это касается и технологий умного дома, и ухода от экранного поиска информации в интернете. Сегодня ассистентами Siri, Alexa, Alisa и других подобных продуктов не пользуется только ленивый. Согласно статистике больше 20% молодежи по всему миру уже отдают предпочтение голосовому поиску информации и этот процент постоянно растет.

"Сейчас ведется активная работа на синхронизации ассистентов с максимальным количеством устройств и служб и расширению их возможностей. Фактически, в ближайшее время пользователь сможет не используя компьютер, телефон или планшет, получить любую информацию и управлять своим домом, машиной, кабинетом просто произнеся необходимую голосовую команду", - рассказывает Токарев.

Корпоративная социальная ответственность

Сфера информационных технологий является одной из самых доходных в мире. А приток молодых специалистов, которые проявляют осознанность в вопросах здорового образа жизни, экологии, инклюзивности, образования, делает эту сферу одной из самых социально-ответственных. Крупные корпорации делают упор на экологических вопросах, борьбе с глобальным потеплением, доступности технологий для каждого человека. Компании поменьше реализовывают более точечные проекты.

"Мы решили сконцентрироваться на образовательных инициативах. Одна из них - благотворительный проект ЛакіБукс. Его цель - поиск и поддержка талантливых украинских писателей и ученых, издание и бесплатное распространение актуальной научно-популярной литературы на украинском языке. Параллельно с этим мы помогаем создать в украинских библиотеках Free Space, пространство, в которое потянутся дети и смогут не только читать книги, но и с пользой проводить досуг", - характеризует Сергей Токарев Lucky Labs и ее благотворительную деятельность.

Бизнесмен уверен, что социальная ответственность бизнеса в IT - один из главных трендов на ближайшее десятилетие.