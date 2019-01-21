Сергей Курченко как посредник в поставках российского газа в ОРДЛО

Фото: Сергей Курченко (УНИАН)

Младоолигарх времен Виктора Януковича Сергей Курченко стал прикрытием для поставок газа на оккупированный Донбасс. По оценкам экспертов, речь может идти о более чем 3 млрд куб. м газа в год. Компания Курченко находится под санкциями, а он сам передвигается по Москве в сопровождении многочисленной охраны.

Переходник для ОРДЛО

Сергей Курченко всего несколько лет назад еще относился к числу "младоолигархов" в Украине. Он являлся приближенным к семье Виктора Януковича и был неприкосновенен. Украинские СМИ неоднократно называли его "кошельком Семьи", имея в виду, что структуры Курченко были источником кэша для беглого экс-президента. В собственности его структур находился целый медиа-холдинг, нефтеперерабатывающий завод и даже футбольный клуб.

Компания "Газ-Альянс", которую многие российские и украинские СМИ связывают с именем Курченко, выступает контрагентом для крупных российских компаний и госхолдингов для операций с предприятиями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Если во времена Виктора Януковича Сергей Курченко занимался нелегальными операциями со сжиженным газом, то сейчас перешел на поставки природного газа. Его компания занялась, в том числе, и поставками газа на оккупированные украинские территории.

Весь смысл нынешнего бизнеса Сергея Курченко сводится к прикрытию крупного российского бизнеса в операциях с ОРДЛО. Российские госкомпании избегают любых прямых операций с сепаратистами Донецка и Луганска. Здесь и появляется компания Курченко "Газ-Альянс".

Фактически, его структуры прикрывают российский бизнес от санкций Европы и США. Если для "Газпрома" работать с сепаратистами – проблема, то для компании Курченко – нет. Как следует из официальной отчетности "Газпрома", за первое полугодие 2018 года в Украину поставили 1,534 млрд кубометров газа. Суммарно, поставки газа в ОРДЛО могут достигать порядка 3 млрд куб м в год.

О причастности Сергея Курченко к поставкам российского газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей заявил в октябре глава набсовета "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Бывшего "младоолигарха" он вспомнил в контексте попыток доказать финансирование российской компанией терроризма. Но в то же время, Коболев усомнился в том, что "Газпром" подписал хоть один официальный документ с представителями сепаратистов.

"Финансирование терроризма сложно доказывать. Потому что необходимо доказать, кто именно поставляет газ с той стороны. По непроверенным данным, которые у нас есть, там снова всплывает фамилия человека (Сергея Курченко, - ред.), о котором вы говорили. Зная юристов "Газпрома", я очень удивлюсь, если мне покажут хотя бы один акт, где написано, что "Газпром" поставил газ напрямую (бывшему главарю "ДНР", - ред.) Захарченко", - сказал Коболев.

Это не первый опыт Сергея Курченко с природным газом. Ранее в Украине он уже работал на рынке газа. Тогда он якобы покупал его у "Нафтогаза", перепродавал промышленным потребителям и не платил госкомпании. Позже его и заместителей главы НАК братьев Кацуб объявили в розыск.

Очередное подтверждение тому, что Сергей Курченко поставляет газ на оккупированные украинские территории получила и Al Jazeera. Один из источников журналистов прямо утверждает, что российское правительство использует младоолигарха-беглеца в поставках топлива и электричества еще с 2015 – 2016 годов.

Как подчеркнул источник арабского телеканала, Сергей Курченко изначально позиционировал себя как посредника в делах российских компаний на неконтролируемых территориях. Если бывшие власть предержащие, бежавшие из Украины, держались в тени, то Курченко сразу пошел на интервью.

По мнению российского журналиста, это было сделано для того, чтобы заявить о своей открытой позиции и начать переговоры о нелегальных операциях в зоне боевых действий. Как заявляют его бывшие водители, кортеж Сергея Курченко часто направляется в правительственные кварталы. Он часто ездит в администрацию президента РФ, Министерства экономического развития, природных ресурсов, а так же в энергетические компании, в том числе и "Газпром".

Курченко уже не тот

В свои последние годы в Украине Сергей Курченко строил себе имидж молодого и успешного бизнесмена. После того как в его распоряжении оказался медиа-холдинг, целый ряд публикаций описывал его как пример self-made man.

В расследовании телеканала Al Jazeera источники характеризуют его как неадекватного и гиперэмоционального человека. Судя по рассказам уволенных им водителей, с нервами у бывшего "младоолигарха" не очень.

Он якобы постоянно переспрашивает, когда он прибудет к месту назначения. Если Курченко не получает ответ, то тотчас увольняет сотрудника. Даже видавшие виды московские водители чиновников сетуют, что такого неадекватного нанимателя они никогда не встречали.

Точно так же ведет себя и отец Курченко. Он появляется в офисе газового посредника один-два раза в год и выглядит очень эксцентрично: курит трубку, носит трость и практически требует поклонения. Его недовольство кем-либо так же становится причиной немедленного увольнения, рассказывают бывшие сотрудники.

И хотя офис Сергея Курченко находится в "Москва-Сити", у него есть опасения по поводу безопасности. В кортеже его сопровождают 18 охранников, машины оборудованы "глушилками" мобильной связи в радиусе 200 метров. Одно из авто – машина скорой помощи.

Как говорят, в Москве – это новая мода: брать в кортеж скорую, чтобы не стоять в пробках. В сети недавно появились кадры, на которых Сергей Курченко выходит из офисного здания и садится прямо в автомобиль скорой помощи. Бывшие сотрудники утверждают, что скорая помощь появилась в эскорте после инцидента с чеченцами. Охрана бизнесмена состоит из бывших сотрудников российских спецподразделений.

Сергей Курченко так же не обрывает связей с семьей Виктора Януковича. Водители утверждают, что он все еще близок с сыном Виктора Януковича – Александром, с которым они встречались несколько раз, в частности в Сочи.

Между тем, в Украине дела Сергея Курченко идут не так уж плохо. В сентябре прошлого года его и Сергея Кацубу сняли с розыска. Также Курченко подозревают в посредничестве при продаже нефтепродуктов "Роснефти" в Украине. Речь идет о поставках якобы российского сырья на предприятие "Карпатнефтехим", на котором недавно случился пожар, а так же нефтепродуктов на крупную сеть АЗС.