Сергій Курченко як посередник в поставках російського газу в ОРДЛО

Фото: Сергій Курченко (УНІАН)

Младоолігарх часів Віктора Януковича Сергій Курченко став прикриттям для поставок газу на окупований Донбас. За оцінками експертів, мова може йти про більш ніж 3 млрд куб. м газу в рік. Компанія Курченка перебуває під санкціями, а він сам пересувається по Москві в супроводі численної охорони.

Перехідник для ОРДЛО

Сергій Курченко всього кілька років тому ще належав до числа "младоолігархів" в Україні. Він був наближеним до сім'ї Віктора Януковича і був недоторканний. Українські ЗМІ неодноразово називали його "гаманцем Сім'ї", маючи на увазі, що структури Курченко були джерелом кешу для екс-президента втікача. У власності його структур знаходився цілий медіа-холдинг, нафтопереробний завод і навіть футбольний клуб.

Компанія "Газ-Альянс", яку багато російські та українські ЗМІ пов'язують з ім'ям Курченка, виступає контрагентом для великих російських компаній і держхолдингів для операцій з підприємствами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Якщо у часи Віктора Януковича Сергій Курченко займався нелегальними операціями зі скрапленим газом, то зараз перейшов на постачання природного газу. Його компанія зайнялася, в тому числі, і постачаннями газу на окуповані українські території.

Весь сенс нинішнього бізнесу Сергія Курченка зводиться до прикриття великого російського бізнесу в операціях з ОРДЛО. Російські держкомпанії уникають будь-яких прямих операцій з сепаратистами Донецька і Луганська. Тут і з'являється компанія Курченко "Газ-Альянс".

Фактично, його структури прикривають російський бізнес від санкцій Європи і США. Якщо для "Газпрому" працювати з сепаратистами – проблема, то для компанії Курченка – ні. Як випливає з офіційної звітності "Газпрому", за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу. Сумарно, поставки газу в ОРДЛО можуть досягати близько 3 млрд куб м в рік.

Про причетність Сергія Курченка до постачання російського газу в окремі райони Донецької та Луганської областей заявив у жовтні глава наглядової ради "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Колишнього "младоолігарха" він згадав у контексті спроб довести фінансування російською компанією тероризму. Але в той же час, Коболєв засумнівався в тому, що "Газпром" підписав хоч один офіційний документ з представниками сепаратистів.

"Фінансування тероризму складно доводити. Тому що необхідно довести, хто саме постачає газ з тієї сторони. За неперевіреними даними, які у нас є, там знову спливає прізвище людини (Сергія Курченка, - ред.), про яку ви говорили. Знаючи юристів "Газпрому", я дуже здивуюся, якщо мені покажуть хоча би один акт, де написано, що "Газпром" поставив газ напряму (колишньому ватажкові "ДНР", - ред.) Захарченку", - сказав Коболєв.

Це не перший досвід Сергія Курченка з природним газом. Раніше в Україні він вже працював на ринку газу. Тоді він нібито купував його у "Нафтогазу", перепродував промисловим споживачам і не платив держкомпанії. Пізніше його та заступників голови НАК братів Кацуб оголосили в розшук.

Чергове підтвердження того, що Сергій Курченко поставляє газ на окуповані українські території отримала і Al Jazeera. Одне з джерел журналістів прямо стверджує, що російський уряд використовує младоолігарха-втікача в поставках палива та електрики ще з 2015 – 2016 років.

Як підкреслило джерело арабського телеканалу, Сергій Курченко спочатку позиціонував себе як посередника у справах російських компаній на контрольованих територіях. Якщо колишні можновладці, які втекли з України, трималися в тіні, то Курченко відразу пішов на інтерв'ю.

На думку російського журналіста, це було зроблено для того, щоб заявити про свою відкриту позицію і почати переговори про нелегальні операції у зоні бойових дій. Як заявляють його колишні водії, кортеж Сергія Курченка часто спрямовується в урядові квартали. Він часто їздить у адміністрацію президента РФ, Міністерства економічного розвитку, природних ресурсів, а так само в енергетичні компанії, в тому числі і "Газпром".

Курченко вже не той

У свої останні роки в Україні Сергій Курченко будував собі імідж молодого і успішного бізнесмена. Після того як у його розпорядженні опинився медіа-холдинг, цілий ряд публікацій описував його як приклад self-made man.

У розслідуванні телеканалу Al Jazeera джерела характеризують його як неадекватну і гіперемоційну людину. Судячи з розповідей звільнених ним водіїв, з нервами у колишнього "младоолігарха" не дуже.

Він нібито постійно перепитує, коли він прибуде до місця призначення. Якщо Курченко не отримує відповідь, то негайно звільняє працівника. Навіть бувалі московські водії чиновників нарікають, що такого неадекватного наймача вони ніколи не зустрічали.

Так само поводиться і батько Курченко. Він з'являється в офісі газового посередника один-два рази в рік і виглядає дуже ексцентрично: курить трубку, носить палицю і практично вимагає поклоніння. Його невдоволення ким-небудь так само стає причиною негайного звільнення, розповідають колишні співробітники.

І хоча офіс Сергія Курченка знаходиться в "Москва-Сіті", у нього є побоювання з приводу безпеки. У кортежі його супроводжують 18 охоронців, машини обладнані "глушилками" мобільного зв'язку в радіусі 200 метрів. Одне з авто – машина швидкої допомоги.

Як кажуть, в Москві – це нова мода: брати в кортеж швидку, щоб не стояти в пробках. В мережі нещодавно з'явилися кадри, на яких Сергій Курченко виходить з офісної будівлі і сідає прямо в автомобіль швидкої допомоги. Колишні співробітники стверджують, що швидка допомога з'явилася в ескорті після інциденту з чеченцями. Охорона бізнесмена складається з колишніх співробітників російських спецпідрозділів.

Сергій Курченко так само не обриває зв'язків з родиною Віктора Януковича. Водії стверджують, що він все ще близький з сином Віктора Януковича Олександром, з яким вони зустрічалися кілька разів, зокрема в Сочі.

Між тим, в Україні справи Сергія Курченка йдуть не так вже й погано. У вересні минулого року його та Сергія Кацубу зняли з розшуку. Також Курченка підозрюють у посередництві при продажу нафтопродуктів "Роснафти" в Україні. Мова йде про постачання нібито російської сировини на підприємство "Карпатнафтохім", на якому нещодавно трапилась пожежа, а так само нафтопродуктів на велику мережу АЗС.