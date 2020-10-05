Сергей Гусовский: Все, что происходило в Киеве последние 30 лет - это хаос

– Задолго до старта местной избирательной кампании в Киеве, уже был известен ее фаворит – действующий мэр. В чем, по-вашему, заключается феномен Кличко? Несмотря на то, что в городе объективно есть ряд проблем, которые не решаются из года в год.

– Виталий Владимирович – чемпион, и хотя он не вчера закончил карьеру, он имеет непосредственное отношение к тому, что Украина стала более узнаваемой, многие люди были рады пожимать ему руки. Не только спортсмены, но и политики, и не только в Украине.

Омельченко его даже в свое время на руках носил в прямом смысле этого слова. Наверное, у Кличко есть дар – даже если он говорит то, над чем люди смеются, они смеются по-доброму, зла на него не держат. Кому-то такой текст никогда бы не простили, а Кличко прощают. Он вызывает симпатию. Плюс, его деятельность последние 6 лет состоит из отдельных инициатив: мост, велотрек, парк Наталка… Он ими очень гордится и имеет для этого основания. Соответственно, есть люди, которые говорят: "Здорово, что появился мост и реконструированный парк Наталка".

В то же время все больше людей понимает, что эти точечные инициативы никак не влияют на качество жизни города в целом, ведь не решаются принципиальные вещи.

Бесконечно можно обсуждать, когда введут в эксплуатацию Подольско-Воскресенский мост, но если не создаются рабочие места на Левом берегу, то не решается главная проблема – огромное количество жителей Левого берега вынуждены ехать на работу на Правый. Никогда не получится построить достаточное количество мостов, если этот дисбаланс будет продолжать нарастать.

За последние шесть лет ничего не было сделано для того, чтобы был принят новый Генеральный план. Стратегия городская – это абсолютно неадекватный документ: словосочетание "Левый берег" употребляется в нем аж два раза. И совершенно не в контексте дисбаланса между рабочими местами и социальной инфраструктурой.

Отдельная проблема – агломерация. Единая экосистема Киева с городами, которые находятся рядом – Вышгород, Бровары, Буча, Ирпень... Простой пример того, почему это важно: есть село Погребы, по сути – внутри Троещины, но формально - Броварской район. Если у человека, который там живет, вдруг случится инсульт, его повезут в Бровары. А если бы повезли в БСП, было бы в два раза быстрее. Для человека с инсультом это уже не вопрос качества жизни, а вопрос жизни как таковой.

– Как думаете, что ждет ”Слугу народа" на выборах?

– Думаю, что "Слугу народа" в достаточно близком будущем ждет забвение. На местных выборах все увидят их реальный рейтинг. Если парламентские будут досрочными и состоятся в следующем году, то они зайдут небольшой фракцией.

Вообще-то, будущее Украины уже довольно мало зависит от того, что будет со "Слугой народа". Важно, кто придет им на смену. И я верю, что у нашей партии есть большие перспективы. На местных выборах от ”За майбутнє" идет больше 27 тысяч кандидатов, и многие из них зайдут в местные советы. Это позволит, включившись в работу и взяв в свои руки ответственность за то, что происходит в разных частях страны, готовиться к парламентским выборам.

Я тут подчеркну, уверен, что у нас будут фракции и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере, и в Центре. Это позволит иметь достоверное понимание ситуации по всей Украине.

– Почему вы идете в мэры Киева от политического проекта "За майбутнє"?

– "За майбутнє" не политический проект, а политическая сила. Проект – это предвыборное шоу со сроком жизни два-три месяца. Сила – это всерьез и надолго, причем это центристская сила, для которой важна экономика.

"Экономический прагматизм" – это то, с чем идет партия к избирателю. А экономика плюс децентрализация приводит нас к выводу о том, что нужно трансформировать роль государства: оно не должно "рулить", не должно рассказывать людям, как им жить.

То же происходит и на городском уровне: Киев полностью контролируется центральной властью. Глава КГГА назначается президентом, главы всех районных администраций тоже назначаются президентом. Это в корне уничтожает систему местного самоуправления, что неправильно, и мы будем это менять.

То есть, фундаментальные ценности партии "За майбутнє" и на общенациональном уровне, и на городском мне очень близки. Поэтому я и иду во главе городской команды, которая тоже разделяет эти ценности.

Фото: Сергей Гусовский на съезде "За майбутнє" (пресс-служба партии)

– Лидер партии Игорь Палица – давний бизнес-партнер Игоря Коломойского. Существует ли в команде "фактор Коломойского"?

– У меня была не одна беседа с Игорем Палицей, мы с ним подробно обсуждали все вопросы, связанные с идеологией и легко нашли общий язык, потому что у каждого из нас есть опыт бизнесмена, управленца и политика.

Бизнес-партнерство Палицы с кем бы то ни было – это его личное дело. Он мне сказал: "У тебя есть уже опыт в Киевсовете. Команду формируешь ты, ведешь ее ты, я тебе доверяю. С моей стороны - полная поддержка". Для меня этого достаточно, чтобы идти дальше.

– Перед прошедшими парламентскими выборами вы возглавляли движение "Люди важливі". У проекта были большие амбиции - почему ничего не получилось?

– Я бы сказал, что очень многое как раз получилось. В рамках "Люди важливі" мы много говорили и о важности экономики, и о децентрализации. Для Украины это абсолютно центристская идеология – между правым ультрапатриотизмом и теми, кто ориентируется на Россию.

Я убежден, что траектория успеха для Украины находится ровно посредине. "Люди важливі", если помните, настаивали и на том, что нужно переосмыслить функционал государства. Государство должно быть сервисом, который нанимают граждане. Они избирают президента, парламент, парламент назначает правительство.

За последний год, думаю, очень многие убедились, что мечты о гениальном президенте, который придет и все порешает, не сбылись. Это делает все более привлекательной идею парламентско-президентской республики, что очень созвучно реформе децентрализации. Люди у себя в районах и областях знают гораздо лучше, во что вкладывать деньги. Люди, что называется, "дадуть собі раду".

– От партии "За майбутнє" в Киевовет зарегистрировано 109 кандидатов. Кто эти люди, и как проходил их отбор?

– Мы очень быстро сформировали команду, потому что политическая сила молодая, и мы с Игорем Палицей все точки над "і" расставили только в августе. Но есть опыт, есть контакты, есть команда, с которой мы со времен Майдана идем вместе. В первой пятерке у нас два очень известных киевских доктора, и по стечению обстоятельств это перинатальные врачи – акушеры-гинекологи, безоговорочные авторитеты в своей области, Вячеслав Каминский и Марьяна Двулит. И это очень символично потому что их руки непосредственно причастны к тому, как возникает будущее…

Олег Калиниченко, мой давний товарищ. В 2014 году после Майдана зашел в Киевсовет в составе "Удара" и руководил "Киеврекламой" – комбинация опыта частного предпринимателя и того, что он увидел в коммунальной сфере.

Женя Васили, номер 1 по Шевченковскому району – переселенец из Донецка. Он был вынужден уехать, оставить все, что у него там было. Он начал жизнь заново, восстановил бизнес и поэтому очень хорошо понимает, что значит начинать с нуля, и в то же время, он благодарен Киеву за открытость... Сергей Конюшок – спортсмен, чемпион мира по версии стронгмен, партнер Василия Вирастюка, человек во всех смыслах очень надежный и светлый.

Юлия Лобан, Наталья Шульга, Максим Борозенец – три человека, с которыми мы последние 5 лет в Киевсовете провели вместе. Юлия - в комиссии по социальной защите и здравоохранению, Наталья Шульга – известный человек в сфере образования, ученый, преподаватель с блестящим опытом, имела отношение к написанию закона об образовании. Максим Борозенец – предприниматель, в 2014 году в числе первых пошел в АТО, а последние пять лет был заместителем главы фракции нашей депутатской группы и трудился в транспортной комиссии. Это люди с очень разным опытом, но важно, что все они профессиональны и деятельны.

– Каковы три главные проблемы Киева, и, в случае избрания, как вы их будете решать?

– Какую отрасль мы бы не взяли, в каждой есть свой перечень проблем. Потому сказать, что эти три проблемы являются самыми важными, было бы манипуляцией. Можно всегда назвать три других и сказать: "А что, эти не важны?" Причина всех проблем одна: те, кто находились у власти последние 30 лет, забывали об одной важной вещи: Киев – это больше, чем город, это больше, чем столица. Это место силы. Ему полторы тысячи лет от роду, его появление предсказывал Андрей Первозванный, его сжигали, лишали статуса столицы, потом возвращали, рушили церкви, наводняли бюрократами и энкаведэшниками, стирали с лица земли фашисты, потом Чернобыльская катастрофа – а город все равно возрождался.

На этом историческом фоне может показаться, что последние десятилетия – это период благополучия. Но нет – зелени все меньше, воздух все хуже, дорога до работы занимает все больше времени и так далее. А мы к этому привыкаем и миримся. Привыкаем и миримся с тем, что городская власть – это те, кто тупо не любит этот город. Из-за них что-то очень важное, киевское безвозвратно теряется.

Выборы только обостряют эту проблему “любви” политиков и шоуменов к Киеву. Пара кандидатов, которые страшно впереди всех рейтингов, идут кандидатами на пост городского главы, но не идут кандидатами в Киевсовет. Что это значит? Они отработают эту историю с ток-шоу, пролетят на мэрских выборах и вернутся к своим привычным занятиям. Их вообще не волнует, что будет с Киевом. Вот эти шоу вместе с манипуляциями в рейтинге – и все, у нас, оказывается, нет выбора. Кличко, оказывается, уже победил. Да никто еще не победил! И реальный выбор очень даже есть! Еще будет интересная борьба во втором туре…

Кстати мне странно, что такой боец, как Кличко, не идет на дебаты. В этом единоборстве политики перестают быть постаментами, чемпионами и так далее. Видна их реакция. Ты понимаешь, что все не так просто. Думаешь: "Рейтинги это хорошо, но я вижу суть".

– Благодаря Ирине Верещук сейчас вновь популярной стала тема метро на Троещину. Ваше мнение – нужно его строить или нет?

– Метро на Троещину безусловно нужно. Я думаю, что если бы на Троещину перенесли Верховный Суд и еще несколько таких серьезных учреждений, оно бы там существенно быстрее и возникло бы. Потому что создание рабочих мест – это более точное решение проблем горожан. И это как раз про Стратегию развития города. Но если кто-то в очередной раз обещает метро на Троещину в следующем году, то он либо лжец, либо дурак.

Это очень большие деньги, очень серьезное планирование, которых город сейчас объективно не может проделать. Я никогда не буду обещать заведомо невыполнимого.

– Какими должны быть отношения власти и бизнеса?

– Максимум, о котором мечтает любой предприниматель в Украине – чтобы государство ему не мешало. Он уже давно не рассчитывает, что государство будет помогать. Даже во время локдауна. И это тоже неправильно. Город может и должен помогать бизнесу. У нас около 2000 коммунальных предприятий. Кому и зачем они нужны? Этими КП город фактически уничтожает конкуренцию. Коммунальное предприятие "зеленбуд" – прекрасный пример.

В городе есть "зеленбуд", в каждом районе есть свой "зеленбуд". А вот в Нью-Йорке почему-то нет "зеленбуда", и в Лондоне нет Лондонзеленбуда. Город не должен владеть таким предприятием. Город должен предоставить качественный сервис. И сервис в данном случае – это нанять специалистов, которые скажут, что не так, провести тендер и выбрать компанию, которая сумеет "не так" превратить в "так". Но когда этим занимается коммунальное предприятие, которое сидит на бюджете, на Крещатике вместо каштанов появляются туи, а огромные деревья по городу обрезают до уродских "карандашей". И это только одно КП, а их, повторю, в Киеве две тысячи.

– Законопроект о столице – что с ним не так? Есть ли вообще необходимость в таком законе и какие проблемы он поможет решить?

– Мы уже говорили о государственной вертикали, которая уничтожает самоуправление. Возродить его и должен закон о столице. Самоуправление предполагает возможность быстро решать локальные вопросы: благоустройство дворов, ремонт лифтов, коммуникаций и т.д. Отсутствие райсоветов и райисполкомов приводят к тому, что все подобные вопросы решаются на уровне Киевсовета. 120 депутатов отвечают за весь город.

Вопросы, которые в основном и волнуют людей - "сколько можно ждать, пока заасфальтируют двор", "прорыв трубы ликвидировали, яму закопали, а асфальта нет" - должны решать райсоветы и райисполкомы, а город должен решать стратегические задачи. Приведу пример Лондона. В Лондонском городском совете работает 25 депутатов, и они справляются со всеми задачами. Даже Олимпиаду умудряются проводить. Почему? Потому что у них есть районные советы, которые решают все локальные проблемы районов. А в Киеве все висит на Киевсовете.

На одного депутата приходится более двадцати тысяч горожан – это больше, чем стадион "Динамо", представляете? При этом европейская практика – когда один депутат представляет интересы от 2500 до 5000 человек. Тогда мы можем говорить, что человеку есть к кому обратиться, и получить своевременную помощь.

– Новому мэру, по вашему мнению, хватит одной каденции, чтобы решить основные проблемы города?

– Хотелось бы надеяться. Думаю, что важно задать вектор развития. Все, что происходило последние годы, – это хаос. Точечные разнонаправленные инициативы. Если так все будет продолжаться, через 5 лет мы еще больше времени будем проводить в пробках, еще хуже станет воздух, еще меньше останется деревьев. Моя задача - изменить направление.

Есть одна очень хорошая идеология городского развития. Город должен быть устроен так, чтобы за 15 минут вы успевали доехать на работу, сходить в магазин, отвезти ребенка в школу, попасть в поликлинику. Все рутинные маршруты должны быть короткими. Многие крупные европейские города сейчас трансформируют свои стратегии так, чтобы человек в большом городе жил локально.

Фото: Сергей Гусовский в Киевсовете (РБК-Украина)

– Какие ближайшие планы партии в случае попадания в Киевсовет?

– Работать! В зависимости от того, сколько депутатов проходит, будем определяться, кто в какую пойдет комиссию. Мы абсолютно открыты к тому, чтобы обсуждать формирование условного большинства. В местных советах, как известно, нет формального требования, чтобы большинство было организовано. Но по большому счету, большинство всегда важно, без него сложно принимать решения. Никаких "красных линий" я бы в данном случае не проводил, потому что речь идет не об идеологии, а о развитии города. Тут главная идеология – это качество жизни в городе. Думаю, мы найдем общий язык с большинством тех, кто идет на выборы именно с этой целью.

– Вы в политике с 2014 года, не планируете попробовать себя в парламенте?

– Все нужно делать шаг за шагом. Безусловно, есть масса задач, которые нужно решать в парламенте, и которые касаются Киева. Первоочередные – закон про столицу и закон про агломерацию. Киев должен быть качественно представлен в парламенте, в этом я абсолютно уверен. С нашей политической силой это абсолютно реальная перспектива.

– До политики вы успешно занимались ресторанным бизнесом. Хватает ли на него времени сейчас и как повлиял коронавирус на вашу сеть ресторанов?

– "Рестораны Гусовских" – это небольшая семья ресторанов. И бизнес этот семейный – мы ведем его вместе с моим братом Евгением Гусовским. В последние годы он особенно активно вовлечен во все процессы, чему я несказанно рад. Быть партнером с братом – это очень тепло и по-семейному.

Что касается перспектив, они, мягко говоря, непростые, потому что "коронапаника" сильнее всего ударила по бизнесу гостеприимства – туристическому, ресторанному, гостиничному. И восстанавливаться вся эта отрасль будет тяжело, не надо питать иллюзий. Мы в беседах со своими сотрудниками говорим, что карантин – это марафон, по меньшей мере до лета следующего года. Но, как и всякий кризис, он несет в себе и элементы обновления.

Те, кто держал ресторан не ради бизнеса, а для других целей, с рынка ушли и продолжают уходить. Сильнейшие остаются. Я желаю коллегам сил, выдержки и везения. И очень бы хотелось, чтобы закончилась эта чехарда то с красным, то с желтым, то с оранжевым цветом – кажется, что "раскрасками" в Кабмине занимаются дальтоники, которые не понимают, что их действия могут привести к очень тяжелым экономическим последствиям. Куда тяжелее, чем сам вирус.

– Какое ваше любимое место в столице и почему?

– Знаете, мне везде нравится. Везде по-разному. Очень люблю Владимирскую горку, например. Там, кстати, не очень хорошо с мобильной связью и это добавляет обаяния. Подол. Татарка. Можно называть бесконечно.

Кстати то, что остроумные киевляне назвали ПОХ – Позняки, Осокорки, Харьковский – это тоже очень интересный город в городе. Там очень уютно, масса маленьких кофеен, которые как-то одомашнивают бесконечные "человейники". И мы там боремся за эко-парк "Осокорки", чтобы застройщик не влепил еще 40 двадцатипятиэтажек. В Киеве уйма мест, где интересно и классно.