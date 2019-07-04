Сергей Гусовский: Нам нужны решительные реформы и разумные изменения

Фото: Сергей Гусовский (пресс-служба)

Глава депутатской группы "Киевская команда" в Киевраде Сергей Гусовский рассказал РБК-Украина, почему решил баллотироваться в Верховную раду как самовыдвиженец, почему у него нет предвыборных лозунгов и что он собирается делать в случае победы.

Пять лет вы работали в Киевском городском совете. Теперь баллотируетесь в Верховную раду. Почему парламент?

Есть несколько причин. Если говорить сугубо о темах, касающихся Киева, решение части этих вопросов предусматривает влияние государственной власти или Верховной рады. Это, в частности, касается и вопросов руководства городом. Ведь сейчас в Киеве существует большая проблема: в столице де-факто ограниченное самоуправление, действует президентская вертикаль, и у киевлян критически мало инструментов для влияния на руководство городом.

Фамилия президента при этом неважна: система предусматривает, что именно глава государства назначает глав госадминистраций. Всё это, безусловно, влияет на качество управления. К примеру, на должностях глав райгосадминистраций могут оказаться люди, не знающие специфики района. Чтобы сориентироваться во многих вопросах, им нужно время. Но жизнь не стоит на месте, и много рутинных вопросов районного масштаба требуют быстрых решений.

Киевляне могут выбирать любую программу действий, любого лидера или менеджера, но кто-нибудь из высокопоставленных руководителей решит иначе — и главой КГГА или РГА станут не избранники народа, а назначенцы. Конечно, так быть не должно. И для решения этого комплексного вопроса нам нужен взвешенный закон о столице, делающий власть города подотчётной киевлянам, а не чиновникам.

Кроме того, у меня есть своё видение стратегии развития страны, я считаю, что нам нужны решительные реформы в госуправлении, нужны более профессиональные и динамичные изменения в экономическом законодательстве, нужны новые взгляды на процесс государствообразования, новая, так сказать, философия изменений. Общество на последних выборах продемонстрировало, что хочет изменений. Но не каких угодно.

Ни реванш, ни возвращение в прошлое нам не нужны. Наоборот. Нам нужно более системно и квалифицированно продвигаться путём европейской и евроатлантической интеграции. Не всё сделанное за последние годы нужно разрушать. Это неверный подход. Но многое требует очищения от коррупции и устаревших советских подходов.

Я считаю, что у меня есть необходимый опыт в экономике, бизнесе, местном самоуправлении, и я смогу стать полезным своим избирателям, парламенту и стране.

Многие политики говорят сейчас о мире на востоке страны. Безусловно, все украинцы хотят мира. Но какой ценой? Иногда за миром прячется попытка капитуляции или ревизии достижений Революции достоинства. Сейчас всё чаще говорят о реванше старых сил. Вы верите, что европейский курс и независимость страны победят?

Ответить на этот вопрос можно цитатой великого британца Уинстона Черчилля. Когда Британская империя осталась один на один с нацистами, создавшими сильную армию и захватившими всю Европу, он сказал: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор"… Очень меткие слова. Нам нужно всегда о них помнить.

Но я отвечу подробнее. Да, есть опасность реванша. К сожалению, в стране ещё остались политические силы, готовые закрыть глаза на агрессию Кремля, на оккупацию наших территорий и встречать врага хлебом-солью. Но я не верю в их победу и лично буду делать всё, чтобы реванша не случилось. Прежде всего для этого нужны решительные квалифицированные реформы, жёсткая борьба с коррупцией и модернизация Вооруженных сил.

Мы должны понимать: настоящий мир и возвращение нашей земли могут произойти, лишь когда Украина будет сильной. Нам нужна современная армия и экономика, нужны современные технологии. Если это всё у нас будет — ни один враг нас никогда не победит.

Безусловно, нужны дипломатические усилия и укрепление проукраинской международной коалиции, нужны переговоры в нормандском, а ещё лучше — будапештском формате. Но мир, несомненно, может быть достигнут только через победу. Желательно политико-дипломатическую.

Теперь о реванше. Я мировоззренческий противник реваншистов. Вот ещё одна причина, почему я иду в парламент. Там нужно сформировать критическое количество парламентариев, которые дадут отпор реваншистам.

ЦИК зарегистрировала на выборы экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Шария, которые не проживали в Украине на протяжении последних лет (интервью было записано до решения ЦИК об отмене регистрации Клюева и Шария, - ред.) Как вы считаете, это еще не реванш?

К этому я отношусь негативно. Это еще одно красноречивое подтверждение незавершённости судебной реформы, которая требует перезагрузки, — ведь ЦИК действовала согласно судебным решениям. Это уже не первое и не второе сомнительное решение нашего правосудия. Задание следующего парламента — положить конец заказному и коррупционному правосудию. Для этого нужна политическая воля и понимание стратегии и тактики реформы.

Назовите несколько главных инициатив, над которыми вы собираетесь работать в ВРУ?

Я иду в парламент поддерживать разумные изменения и решительные реформы, которые приблизят нас к европейским стандартам жизни и соответствующему уровню свобод. Украина — это Европа не только географически, но и культурно, ментально, политически. Европейская интеграция Украины в широком смысле — вот моя главная цель на ближайшие пять лет.

В парламенте я буду защищать укрепление и развитие украинской армии, а также евроатлантическую интеграцию Украины. Ещё один приоритет — решительное реформирование и обновление экономики, обеспечение украинским гражданам максимальной экономической свободы, радикальное снижение бюрократического и налогового давления на предпринимателей.

Не менее важным пунктом является борьба с коррупцией и своевластием чиновников, правоохранителей и судей. Нам нужна реформа правосудия и системы госуправления, переход от модели государства-собственника к государству-сервису.

Что касается конкретных законодательных инициатив, то, кроме уже упомянутого Закона о столице, это внесение изменений в Конституцию, касающихся ограничения неприкасаемости президента, депутатов и судей, а также углубления реформы местного самоуправления в части обеспечения органам самоуправления права создавать исполкомы, ликвидации госадминистраций и создания института префектов; закон о внедрении цивилизованного оборота сельскохозяйственной земли, новый закон о незаконном обогащении высокопоставленных должностных лиц.

Чрезвычайно важным является и решительное реформирование парламента. Необходимо искоренить, в частности, кнопкодавство и отношение к работе в Верховной Раде словно к какому-то факультативному клубу по интересам. Поэтому я обязательно планирую активно участвовать в разработке нового регламента ВРУ и законов о повышении уровня ответственности депутатов перед избирателями, их профессионализма и открытости перед обществом.

В одном из интервью вы выступали за отмену мажоритарки, а сейчас баллотируетесь в Верховную раду именно по этой системе. Ваше отношение к мажоритарке изменилось?

Отношение к принятию Избирательного кодекса не изменилось: я выступаю за пропорциональную систему по открытым спискам. В то же время реальность диктует свои правила, и с ними нужно считаться. А реальность такова: сегодня подавляющее большинство новых партий, идущих в парламент, — это, по сути, лидерские проекты без постоянной идеологии, без устойчивой базы поддержки. Это проекты на одну, может, на две избирательные кампании. Они используют любые популярные лозунги, потому что их задание — понравиться избирателям. Правда, потом, уже при власти, они в лучшем случае имитируют исполнение своих обещаний, а в худшем — вообще о них забывают.

К сожалению, украинский политикум больной популизмом, причём популизмом неограниченным и пещерным. Они готовы пообещать что угодно, лишь бы избрали. Даже то, что будет угрожать стабильности страны, вредить экономике и украинцам. Эта болезнь захватывает и другие страны мира. Популизм — сейчас мировой тренд. Но я считаю, что это временно, волна спадёт, здравый смысл победит, мыслящих людей у нас много.

Почему вы решили баллотироваться именно от 212 округа (Позняки, Осокорки, Харьковский массив и Бортничи)? Почему, например, не более "элитный" Печерск?

Мой выбор — обращаться к сообществам Позняков, Осокорков, Харьковского и Бортничей, чтобы мне доверили право представлять их в Верховной Раде. Это связано с тем, что названные районы, как по мне, ярче всего демонстрируют динамику, присущую столице и в целом киевлянам.

Здешнее сообщество очень активно: в этом году Дарницкий район стал лидером по количеству поддержанных инициатив в рамках Общественного бюджета. Из 550 проектов, которые получили финансирование на следующий год, 99 были инициированы именно здесь. В то же время в Печерском районе необходимая поддержка была только у восьми.

Что касается конкретной работы на этом округе, то в последние годы у нашей команды здесь было несколько результативных проектов. Речь, например, о защите экопарка "Осокорки" или недопущении введения в эксплуатацию незаконной автозаправки на улице Ревуцкого.

Кроме того, есть понимание проблем, связанных с Бортнической станцией аэрации, с необходимостью установки фильтров на мусоросжигательном заводе "Энергия". Поэтому я могу говорить, что комплексно понимаю проблемы, решение которых сможет улучшить качество жизни обитателей района.

Кроме того, стоит говорить и о более общих городских проблемах: недостатке детсадов и школ, дефиците рабочих мест на левом берегу. Все это нужно менять в рамках Стратегии развития Киева, которую необходимо написать и утвердить. Потому что сейчас Киев развивается не системно — все это ведет, в частности, и к появлению хаотической застройки, ухудшающей инфраструктуру и логистику передвижения в городе.

В свое время вы присоединились к созданию киевской ячейки "Объединения "Самопомич" и пришли в Киевраду по спискам именно этой партии. В прошлом году случился конфликт с её руководством. Прошло время, улеглись эмоции. Как вы теперь оцениваете случившееся?

Это был искусственно созданный скандал, на раздувание которого наши бывшие коллеги потратили немало сил и ресурсов. Фундаментальной причиной конфликта с руководством партии были именно идеологические расхождения. Попытки четко зафиксировать положения, на которые опирается политическая партия "Объединение "Самопомич"", постоянно вызывали отпор или игнорирование.

А для нас было важно действовать в идеологических рамках. Худшая политическая практика — пытаться всем понравиться: ведь нравясь одним, ты поворачиваешься спиной к другим.

Защищает от таких ситуаций, одновременно помогая двигаться дальше, именно идеология. Кто-то считает, что это устаревший подход. Но я с этим категорически не согласен. Позиция "отнять и поделить" радикально отличается от позиции "обеспечить одинаковые стартовые возможности".

Конфликт с "Самопомиччю" вылился на нас претензиями и беспочвенными обвинениями. Чтобы не углубляться в этот вопрос, объясню кратко: речь шла о голосовании в Киевраде за 10 соток земли, приватизируемых под домом. Собственником земли был один из членов фракции "Самопомощь". Из-за этого нас обвинили в поддержке коррупционной схемы. В то же время коллега заблаговременно заявил о конфликте интересов и, соответственно, не принимал участия в голосовании.

Он сделал все в рамках законодательного поля, и голосование целиком состоялось в рамках закона — об этом неоднократно говорил даже секретарь Киеврады, представляющий другую политическую силу. После этого был судебный иск со стороны НАПК, но не так давно решение суда первой инстанции подтвердило: действия Киевсовета были законными. Апелляцию до сих пор никто не подал, и это яркое свидетельство политической обусловленности попыток избавиться от тех, чья позиция стала неудобной.

Что вы считаете своими основными достижениями в Киевраде?

За эти пять лет нам с командой и активными киевлянами удалось очень многое. Мы остановили строительство жилищного комплекса на территории будущего экопарка "Осокорки" и присвоили ему официальный охранный статус. Ввели мораторий на обрезание неаварийных деревьев. Остановили строительство подземного торгового центра на Почтовой площади на месте археологического раскопа.

Внедрили европейские правила размещения вывесок. Защитили Замковую гору, присвоив ей статус парка. Не допустили строительства многоэтажной гостиницы на Андреевском спуске. Ввели в действие программу возобновления работы детских садов столицы в помещениях, ранее использовавшихся не по назначению… Этот перечень можно продолжать ещё долго.

Соответственно, я считаю, что эффективно представлять сообщество можно, объединив прогрессивных людей, которые поддерживают идеи экономической свободы, открытости и демократии. Более того, таких людей можно объединить независимо от партийных флагов. А главное — людям нужно говорить правду, даже если она может не понравиться. Тогда будет доверие к политикам, а избиратели смогут думать, анализировать и принимать разумные решения.

В одном из интервью вы сказали, что считаете недопустимым "засевание округа гречкой". Как, по-вашему, должна проходить предвыборная кампания, и как вы планируете её проводить?

Чтобы донести свою мысль до тех, кто будет голосовать, должны использоваться все возможные инструменты. Нужно приглашать, призывать, мобилизовать людей, чтобы они тоже высказывались. Доносить свою позицию можно через внешнюю рекламу и социальные сети. Важно, конечно, и общаться с людьми напрямую. Наша команда почти каждый день проводит такие встречи — мы пьем кофе, общаемся. Тотально неприемлемы для нас любые формы подкупа или некорректного влияния — в частности, раздача продуктовых наборов или бесплатные экскурсии на теплоходах.

Некорректно также писать свои фамилии на лавочках и детских площадках, потому что депутаты их устанавливают преимущественно не за свои, а за бюджетные средства. Кроме того, нужно понимать: если кандидат вам что-то раздал бесплатно, есть большая опасность, что в парламенте он захочет вернуть потраченное и будет заниматься коррупцией. Это замкнутый круг, разорвать который могут только мыслящие избиратели, голосующие не за гречку, а за позицию, опыт, профессионализм, порядочность и мировоззрение.

Вы отказались от такой, казалось бы, неотъемлемой части политической кампании, как лозунг. По крайней мере, его нет на ваших бордах. Это было сознательное решение? Почему именно так? Вам нечего сказать избирателю? Или это такая "фишка"?

Да, это абсолютно сознательное решение. Бесспорно, за много лет деятельности предыдущих властей к политикам сформировалось огромное недоверие. Поэтому любой лозунг встречают в штыки, и у людей есть на это основания. Достаточно пообщаться с избирателями, чтобы понять: они считают, что власть — это вообще что-то отдельное, и она не представляет их интересов. А государство, включительно с городской администрацией, — скорее стресс, чем помощь.

Поэтому я сознательно отказался от лозунгов. Я хочу говорить о сделанном нашей командой на Осокорках, Позняках и Харьковском. Хочу говорить о том, что сейчас в процессе исполнения, и о том, какие проекты и идеи планируем реализовывать дальше.

Кроме того, единый лозунг сужает кампанию. Для избирателя важно посмотреть на кандидата со всех сторон, узнать о его прошлом, его делах, его опыте и взглядах, послушать о планах и стратегии в парламенте и политике. После этого он сможет сделать эффективный выбор. Один лозунг, как по мне, — попытка упростить диалог с людьми. Я хочу, чтобы современные избиратели получали максимальный объем всей необходимой информации и делали свой выбор.

Как вы оцениваете свои шансы на выборах?

Безусловно, я верю в победу! А конкуренция — это всегда хорошо. А ещё хорошо, когда люди выбирают сильнейших. Сильный кандидат в народные депутаты должен глубоко понимать не только локальные проблемы, а и городские, и общенациональные. Тот, у кого есть понимание и видение решений, — лучший представитель общества.

Вас многие знают как успешного ресторатора. Готовы ли вы поставить точку в своей предпринимательской деятельности, если вас выберут в парламент?

Безусловно. Кстати, нашим бизнесом уже несколько лет руководит мой брат Евгений. Поэтому остаётся лишь зафиксировать это формально. А вообще объединять бизнес и политику — дурной тон.