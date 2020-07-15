Сенкевич: Центральная власть должна видеть в нас не конкурента, а полноправного партнера

Фото: Александр Сенкевич (facebook.com)

Разговоры о том, что лидеры местного самоуправления, прежде всего мэры, могут создать свою партию, начали ходить еще с весны. Во время карантина противостояние между центром и регионами обострилось, и чаще начали вспыхивать публичные стычки между Киевом и местной властью. Как результат – на политической карте Украины появилась новая партия.

Изначально о создании "Пропозиция" заявили мэры шести городов – Днепра, Николаева, Житомира, Кропивницкого, Черновцов и Каховки. Теперь же их в партии более двадцати, в том числе и ставший известным после отказа следовать ограничениям карантина – мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

РБК-Украина пообщалось с одним из основателей партии – мэром Николаева Александром Сенкевичем о закулисье создания новой политической силы, ее планах, ближайших целях и амбициях.

– В прессе часто можно встретить штамп, что "Пропозиция" – это личный проект Филатова. Расскажите, как создавалась партия, кто все-таки был инициатором?

– Вы правильно отметили – штамп, оппоненты любят навешивать ярлыки, а на самом деле "Пропозиция" - это не партия лидерского типа, это скорее коллегиальная платформа. Иначе меня бы здесь не было. Я для себя давно решил, что больше не буду участвовать в партиях, которые формируются вокруг каких-то личностей. Я считаю, что партия должна быть либо идеологическая, чтобы людей избирали по идеологии, либо, чтобы была какая-то платформа. У нас это платформа местного самоуправления. Проблемы же не только у Филатова в Днепре, или у меня в Николаева – проблемы у всего местного самоуправления по всей стране.

– Так чья все-таки была идея создать партию, не могла же она появится сама по себе, кто же должен был первым сказать давайте объединятся?

– Мы все, кто входит в Ассоциацию городов Украины, общаемся между собой. И эта идея создать партию была озвучена на одном из собраний, главой одного небольшого городка в Житомирской области. А дальше все закрутилось. С Сережей Сухомлиным (мэр Житомира, - ред.) мы хорошо общаемся еще со "Школы мэров" – и мы эту тему обсуждали между собой, он общался с Филатовым, Филатов с Андреем Райковичем (мэр Кропивницкого, - ред.). Андрей Дяченко (мэр Каховки, - ред.) позвонил мне перед брифингом, что тоже идет с нами. Это не принципиально уже, кто именно озвучил идею. Партия должна была сформироваться именно в это время, потому что сейчас она очень нужна, и не лично каждому из мэров, а всему местному самоуправлению.

– Почему именно в это время, все дело в приближающихся выборах?

– Если вы спрашиваете, нужно ли было создавать всеукраинскую партию, чтобы идти на местные выборы – то ответ очевиден – нет. Каждый мог бы пойти с какой-либо местной партией, например, "Партия николаевцев" или "Партия херсонцев". Для переизбрания не нужна общенациональная партия. Но у нас есть цель создать платформу, которая будет строить страну снизу, с местного самоуправления.

Мы все сталкиваемся с одними и теми же проблемами и понимаем, что иногда "сверху" мы не можем ждать помощи, потому там попросту нет достаточных компетенций. За эти четыре года моей работы городским головой я понял, что местное управление находится в состоянии просящего. Поэтому местное самоуправление должно быть представлено своей партией без каких-либо определенных лидеров и городов.

Не партия Киева, Львова или Днепра, а партия всеукраинская, которая станет выразителем интересов местного самоуправления. Именно поэтому наши коллеги присоединяются к нам – уже больше десятков мэров, десятки глав ОТГ собрались. И это только за несколько недель после презентации. Просто им понятны наши идеи и цели, потому что сколько бы не было различий между разными регионами, глобально проблемы у нас все одинаковые.

–​​​​​​​ То есть Ваши амбиции – это парламент? Я правильно понимаю?

– Наши амбиции – это возможность эффективного управления нашими городами и создание комфортной жизненной среды для граждан. Но, увы, как раз в этом нам и суют палки в колеса.

У сегодняшней власти вообще нет понимания, что такое местное самоуправление. Они считают, что мы какое-то низшее звено их вертикали. И их вообще не смущает, то что нас, как и их, выбирают люди, и мы несем ответственность именно перед людьми, которые нас выбрали. Мы понимаем, что без присутствия в парламенте очень сложно строить диалог на равных и защитить права громад.

Приведу простой пример. Через Ассоциацию городов мы собрали 300 тонн писем от мэров, глав ОТГ по поводу пагубного закона о децентрализации и передали это все в Верховную раду. Но мы пока понятия не имеем, будет ли учтено хоть что-то из наших правок. Ассоциация – хороший инструмент для координации, но ее в сложившихся условиях явно недостаточно.

–​​​​​​​ А как вы собираетесь финансировать избирательную кампанию, это все же немаленькие деньги? Думаю, даже на съезд ушла кругленькая сума, не так ли?

– У каждого мэра за спиной успешные избирательные кампании, у многих – далеко не по одной. Я думаю, неправильно мне отвечать за всех, ведь каждый в своем городе будет вкладывать деньги, но одно я скажу однозначно – за нами не стоят никакие олигархи, и никакие денежные мешки. Мы все самодостаточные люди и точно так же, как провели этот съезд коротко и по делу проведем и избирательные кампании – каждый у себя.

–​​​​​​​ А как отреагировали на Банковой на создание партии? Была какая-то реакция?

– Я не могу сказать, что было какое-то давление на меня, или предложение. Хотя в Днепре в день брифинга в мэрии были маски-шоу силовиков, мэру Черновцов какое-то дело двухгодичной давности начали подымать, но для них это обычный способ вести диалог – присылать силовиков и говорить через уголовные дела.

Вообще я думаю, сначала они нас не рассматривали серьезно, просто не верили, что мы сможем договориться. Потом, когда поняли, что эта идея вызревает, убрали историю с 2/3 или 5% так как это угроза, которая может нас фактически объединить в какую-то определенную силу.

– Кличко, Садовой, Кернес, Труханов, Буряк – у них тоже не все было гладко с центральной властью в разное время. Их в "Пропозиции" нет, то есть уже окончательно решено, что их не будет в партии, или переговоры все еще ведутся и общение продолжается?

– Мы все, кто входит в Ассоциацию городов общаемся между собой. И это неправильно обсуждать коллег, которые отсутствуют. Должна быть корпоративная этика.

И у нас нет целей выполнить какой-то план по количеству мэров. Мы предлагаем участие в нашем политическом проекте всем – на равных условиях, наши двери всегда открыты для тех, кто разделяет наши идеи и принципы. Это не нам нужно объяснять, кто и почему решил идти со своими партиями, у всех есть свобода выбора. Мы идем защищать местное самоуправление – не только за себя, а за всех.

– На основе каких принципов вы отбираете людей в партию?

– Хоть "Пропозицию" и называют партией мэров, но я хотел бы подчеркнуть, что мы не партия мэров, мы – партия профессионалов. Мы все одна команда, у нас нет вождя, за которым мы все должны идти. Нам нечего делить, незачем соревноваться за места в списках, как в других политсилах, каждый лидер у себя в городе и каждый здесь равный.

Главный критерий для нас – профессионализм. Мы считаем, что именно профессиональные люди, которые имеют компетенцию в определенных направлениях, должны приходить во власть и заниматься вопросами развития общин, городов, страны. Мы уверены, что именно профессиональные люди могут сдвинуть эти "50 лет проб и ошибок" и на самом деле сделать без саботажа нормальную страну.

Наши двери открыты для лидеров общественного мнения, активистов, профессионалов с разных отраслей, которые формируют и создают страну снизу.

– А какая у вас идеология, программа?

– Мы не хотим делить людей на левых или правых, на демократов или либералов. Мы не вешаем на себе идеологических ярлыков. Это не столь важно. Наша цель и наша идеология проста – местное самоуправление должно стать основой государства, его нужно совершенствовать, развязать ему руки, чтобы оно могло эффективно и быстро решать проблемы людей.

Я часто говорю, что на самом деле, все уже давно придумано до нас. Всех хороших художников копируют, а у гениальных воруют. Мы хотим донести, что уже ничего не нужно придумывать. Нужно просто взять Европейскую хартию местного самоуправления и имплементировать ее.

–​​​​​​​ Чем "Пропозиция" отличается от других партий, от "Нашего края", например, это ведь тоже была попытка создать партию, которая базировалась на местном самоуправлении?

– Между нами, вообще нет ничего общего. "Наш край" создавался в Администрации президента, он собирал голоса для Администрации президента. Мы же строим то, чего никогда не было раньше – партию с низов, с местного самоуправление.

Мы выносим наверх те инициативы и пропозиции, которые формируются там, где люди живут, откуда видно намного лучше, чем с плотно зашторенных окон Банковой. И в этом принципиальная разница.

– Какой результат вы ожидаете получить на местных выборах?

– Если говорить о цифрах, то у каждого из нас в регионе они свои. Понятное дело, что популярность мэра в большинстве случаев конвертируется в поддержку партии и даст возможность завести неплохие фракции в городские советы.

–​​​​​​​ Понятно, что получить свое большинство в городских советах у всех мэров вряд ли получится, ведь за большинство активно борется "Слуга народа", кроме того есть еще и другие партии. Вы понимаете, что придется формировать коалиции? И готовы ли вы сотрудничать со "Слугой народа" после выборов?

– Мы не планируем и не хотим быть в оппозиции к "Слуге народу". Во-первых, "Слуга народа" – это не идеологическая платформа, это – политическая сила, которая хочет под зонтиком рейтинга президента зайти в местный совет. Для них цель – зайти и собрать большинство, а не что-то сделать. Во-вторых, у нас есть четкие позиции по развитию наших городов, территорий. Есть программы, которые мы уже запустили, и которые необходимо закончить.

У нас проукраинская позиция, которая касается конкретно местного самоуправления. Если ребята, которые зайдут по спискам "слуг", будут пользоваться этими принципами в своей деятельности, мы готовы с ними объединяться.

И вообще давайте честно говорить, такая коалиция как в Верховной раде на местном уровне не работает. Поскольку на местном уровне коалиции всегда ситуативные. Депутаты все разные. Во всем, что касается города, политика не нужна, с конструктивными депутатами всегда можно договориться независимо от их политического окраса, если для них важны интересы города.

Я вообще за то, чтобы в горсоветах было как можно меньше политики, когда из Киева звонят: "Алло братаны, нужно срочно признать то-то и то-то", и все должны как баранчики нажимать на кнопки.

–​​​​​​​ Как именно Ваша партия планирует защищать интересы местного самоуправления?

– Центральная власть, к сожалению, так и не научилась слышать местное самоуправление. Мы же не устаем повторять, что мы не оппозиция, а пропозиция. Если мы хотим построить мощное государство, оно должно базироваться на серьезном фундаменте, который называется местное самоуправление. А фундамент просто не может быть в оппозиции к башне.

Центральная власть должна видеть в нас не конкурента, а полноправного партнера – с реальными полномочиями и реальной ответственностью.

Нам важно наладить полноценный диалог. И не нужно для этого придумывать велосипед. Нам нужно просто имплементировать Европейскую хартию местного самоуправления и воплотить в жизнь принципы, которые там прописаны.