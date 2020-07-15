Сенкевич: Центральна влада повинна бачити в нас не конкурента, а повноправного партнера

Фото: Олександр Сенкевич (facebook.com)

Розмови про те, що лідери місцевого самоврядування, насамперед мери, можуть створити свою партію, почали ходити ще з весни. Під час карантину протистояння між центром і регіонами загострилося, і частіше почали спалахувати публічні сутички між Києвом та місцевою владою. Як результат – на політичній карті України з'явилася нова партія.

Спочатку про створення "Пропозиція" заявили мери шести міст – Дніпра, Миколаєва, Житомира, Кропивницького, Чернівців та Каховки. Тепер же їх в партії понад двадцять, в тому числі й відомий відмовою дотримуватися обмежень карантину – мер Черкас Анатолій Бондаренко.

РБК-Україна поспілкувалося з одним із засновників партії – мером Миколаєва Олександром Сенкевичем про закулісся створення нової політичної сили, її плани, найближчі цілі та амбіції.

– У пресі часто можна зустріти штамп, що "Пропозиція" – це особистий проект Філатова. Розкажіть, як створювалася партія, хто все-таки був ініціатором?

– Ви правильно зауважили – штамп, опоненти люблять навішувати ярлики, а насправді "Пропозиція" - це не партія лідерського типу, це скоріше колегіальна платформа. Інакше мене б тут не було. Я для себе давно вирішив, що більше не буду брати участь у партіях, які формуються навколо якихось особистостей. Я вважаю, що партія повинна бути ідеологічна, щоб людей обирали з ідеології, або, щоб була якась платформа. У нас це платформа місцевого самоврядування. Проблеми ж не тільки у Філатова в Дніпрі, або у мене в Миколаєва – проблеми у всього місцевого самоврядування по всій країні.

– Так чия все-таки була ідея створити партію, не могла ж вона з'явиться сама по собі, хто ж повинен був першим сказати давайте об'єднаються?

– Ми всі, хто входить в Асоціацію міст України, спілкуємося між собою. І ця ідея створити партію була озвучена на одному із зібрань, головою одного невеликого містечка в Житомирській області. А далі все закрутилося. З Сергієм Сухомлиним (мер Житомира, - ред.) ми добре спілкуємося ще зі "Школи мерів" – і ми цю тему обговорювали між собою, він спілкувався з Філатовим, Філатов з Андрієм Райковичем (мер Кропивницького, - ред.). Андрій Дяченко (мер Каховки, - ред.) подзвонив мені перед брифінгом, що теж іде з нами. Це не принципово, хто саме озвучив ідею. Партія повинна була сформуватися саме в цей час, тому що зараз вона дуже потрібна, і не особисто кожному з мерів, а всьому місцевому самоврядуванню.

– Чому саме у цей час, вся справа у майбутніх виборах?

– Якщо ви питаєте, чи потрібно було створювати всеукраїнську партію, щоб йти на місцеві вибори – то відповідь очевидна – ні. Кожен міг би піти з якоюсь місцевою партією, наприклад, "Партія миколаївців" або "Партія херсонців". Для переобрання не потрібна загальнонаціональна партія. Але у нас є мета створити платформу, яка буде будувати країну знизу, з місцевого самоврядування.

Ми всі стикаємося з одними і тими ж проблемами і розуміємо, що іноді "зверху" ми не можемо чекати допомоги, бо там просто немає достатніх компетенцій. За ці чотири роки моєї роботи міським головою я зрозумів, що місцеве управління знаходиться в стані прохача. Тому місцеве самоврядування повинно бути представлено своєю партією без яких-небудь певних лідерів і міст.

Не партія Києва, Львова чи Дніпра, а всеукраїнська партія, яка стане виразником інтересів місцевого самоврядування. Саме тому наші колеги приєднуються до нас - вже більше десятків мерів, десятки глав ОТГ зібралися. І це лише за кілька тижнів після презентації. Просто їм зрозумілі наші ідеї і цілі, тому що скільки б не було відмінностей між різними регіонами, глобально проблеми у нас всі однакові.

– Тобто Ваші амбіції – це парламент? Я правильно розумію?

– Наші амбіції – це можливість ефективного управління нашими містами та створення комфортного життєвого середовища для громадян. Але, на жаль, якраз у цьому нам пхають палки в колеса.

У сьогоднішньої влади взагалі немає розуміння, що таке місцеве самоврядування. Вони вважають, що ми якась нижча ланка їх вертикалі. Та їх взагалі не бентежить, те що нас, як і їх, вибирають люди, і ми несемо відповідальність саме перед людьми, які нас обрали. Ми розуміємо, що без присутності в парламенті дуже складно будувати діалог на рівних і захистити права громад.

Наведу простий приклад. Через Асоціацію міст ми зібрали 300 тонн листів від мерів, глав ОТГ з приводу згубного закону про децентралізацію і передали це все у Верховну раду. Але ми поки поняття не маємо, буде враховано хоч що-то з наших правок. Асоціація – хороший інструмент для координації, але її в сформованих умовах недостатньо.

– А як ви збираєтеся фінансувати виборчу кампанію, це все ж немаленькі гроші? Думаю, навіть на з'їзд пішла кругленька сума, чи не так?

– У кожного мера за спиною успішні виборчі кампанії, у багатьох – далеко не по одній. Я думаю, неправильно мені відповідати за всіх, адже кожен у своєму місті буде вкладати гроші, але одне я скажу однозначно – за нами не стоять ніякі олігархи, і ніякі грошові мішки. Ми всі самодостатні люди й точно так само, як провели цей з'їзд коротко і по справі проведемо і виборчі кампанії – кожен у себе.

– А як відреагували на Банковій на створення партії? Була якась реакція?

– Я не можу сказати, що був якийсь тиск на мене, або на пропозицію. Хоча в Дніпрі в день брифінгу в мерії були маски-шоу силовиків, меру Чернівців якусь справу дворічної давнини почали піднімати, але для них це звичайний спосіб вести діалог – надсилати силовиків і говорити через кримінальні справи.

Взагалі я думаю, спочатку вони нас не розглядали серйозно, просто не вірили, що ми зможемо домовитися. Потім, коли зрозуміли, що ця ідея визріває, прибрали історію з 2/3 або 5% так як це загроза, яка може нас фактично об'єднати в якусь певну силу.

– Кличко, Садовий, Кернес, Труханов, Буряк – у них теж не все було гладко з центральною владою в різний час. Їх у "Пропозиції" немає, тобто вже остаточно вирішено, що їх не буде в партії, або переговори все ще тривають і спілкування продовжується?

– Ми всі, хто входить в Асоціацію міст спілкуємося між собою. І це неправильно обговорювати колег, які відсутні. Повинна бути корпоративна етика.

І у нас немає цілей виконати якийсь план по кількості мерів. Ми пропонуємо участь в нашому політичному проекті всім – на рівних умовах, наші двері завжди відкриті для тих, хто поділяє наші ідеї і принципи. Це нам не потрібно пояснювати, хто і чому вирішив йти зі своїми партіями, у всіх є свобода вибору. Ми йдемо захищати місцеве самоврядування – не тільки за себе, а за всіх.

– На основі яких принципів ви відбираєте людей в партію?

– Хоч "Пропозицію" і називають партією мерів, але я хотів би підкреслити, що ми не партія мерів, ми – партія професіоналів. Ми всі одна команда, у нас немає вождя, за яким ми всі повинні йти. Нам нічого ділити, нема чого змагатися за місця в списках, як в інших політсилах, кожен лідер у себе в місті і кожен тут рівний.

Головний критерій для нас – професіоналізм. Ми вважаємо, що саме професійні люди, які мають компетенцію в певних напрямках, повинні приходити у владу і займатися питаннями розвитку громад, міст, країни. Ми впевнені, що саме професійні люди можуть зрушити ці "50 років проб і помилок" і насправді зробити без саботажу нормальну країну.

Наші двері відкриті для лідерів громадської думки, активістів, професіоналів з різних галузей, які формують і створюють країну знизу.

– А яка у вас ідеологія, програма?

– Ми не хочемо ділити людей на лівих чи правих, на демократів чи лібералів. Ми не вішаємо на собі ідеологічних ярликів. Це не настільки важливо. Наша мета і наша ідеологія проста – місцеве самоврядування повинно стати основою держави, його потрібно вдосконалювати, розв'язати йому руки, щоб воно могло ефективно і швидко вирішувати проблеми людей.

Я часто кажу, що насправді, все вже давно придумано до нас. Всіх хороших художників копіюють, а у геніальних крадуть. Ми хочемо донести, що вже нічого не потрібно вигадувати. Потрібно просто взяти Європейську хартію місцевого самоврядування та імплементувати її.

– Чим "Пропозиція" відрізняється від інших партій, від "Нашого краю", наприклад, це теж була спроба створити партію, яка базувалася на місцеве самоврядування?

– Між нами, взагалі немає нічого спільного. "Наш край" створювався в Адміністрації президента, він збирав голоси для Адміністрації президента. Ми будуємо те, чого ніколи не було раніше – партію з низів, з місцевого самоврядування.

Ми виносимо наверх ті ініціативи і пропозиції, які формуються там, де люди живуть, звідки видно набагато краще, ніж з щільно зашторених вікон Банковій. І в цьому принципова різниця.

– Який результат ви очікуєте отримати на місцевих виборах?

– Якщо говорити про цифри, то у кожного з нас в регіоні вони свої. Ясна річ, що популярність мера в більшості випадків конвертується в підтримку партії і дасть можливість завести непогані фракції в міські ради.

– Зрозуміло, що отримати свою більшість у міських радах у всіх мерів навряд чи вийде, адже за більшість активно бореться "Слуга народу", крім того є ще й інші партії. Ви розумієте, що доведеться формувати коаліцію? І чи готові ви співпрацювати зі "Слугою народу" після виборів?

– Ми не плануємо і не хочемо бути в опозиції до "Слуги народу". По-перше, "Слуга народу" – це не ідеологічна платформа, це політична сила, яка хоче під парасолькою рейтингу президента зайти в місцевий рада. Для них мета – зайти і зібрати більшість, а не щось зробити. По-друге, у нас є чіткі позиції щодо розвитку наших міст, територій. Є програми, які ми вже запустили, і які необхідно закінчити.

У нас проукраїнська позиція, яка стосується конкретно місцевого самоврядування. Якщо хлопці, які зайдуть за списками "слуг", будуть користуватися цими принципами у своїй діяльності, ми готові з ними об'єднуватися.

І взагалі давайте чесно говорити, що така коаліція у Верховній раді на місцевому рівні не працює. Оскільки на місцевому рівні коаліції завжди ситуативні. Депутати всі різні. У всьому, що стосується міста, політика не потрібна, з конструктивними депутатами завжди можна домовитися незалежно від їх політичного забарвлення, якщо для них важливі інтереси міста.

Я взагалі за те, щоб у міськрадах було якомога менше політики, коли з Києва дзвонять: "Алло братани, потрібно терміново визнати те-то і те-то", і всі повинні як баранчики натискати на кнопки.

– Як саме Ваша партія планує захищати інтереси місцевого самоврядування?

– Центральна влада, на жаль, так і не навчилася чути місцеве самоврядування. Ми ж не втомлюємося повторювати, що ми не опозиція, а пропозиція. Якщо ми хочемо побудувати могутню державу, воно повинно базуватися на серйозному фундаменті, який називається місцеве самоврядування. А фундамент просто не може бути в опозиції до вежі.

Центральна влада повинна бачити в нас не конкурента, а повноправного партнера, з реальними повноваженнями і реальною відповідальністю.

Нам важливо налагодити повноцінний діалог. І не треба вигадувати велосипед. Нам потрібно просто імплементувати Європейську хартію місцевого самоврядування та втілити в життя принципи, які там прописані.