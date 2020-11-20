Семейный подряд: какую собственность не декларирует глава Днепропетровского облсовета

Всколыхнувший всю страну скандал вокруг НАПК, Конституционного суда и электронного декларирования пока остается незавершенным. Конституционный кризис зашел в тупик и вряд ли разрешится в ближайшее время. Однако важность такого инструмента, как декларирование доходов чиновниками, подтверждает то, с какой частотой суды начали закрывать дела в отношении политиков из-за несоизмеримого с доходами имущества.

РБК-Украина разбиралось, что декларирует глава Днепропетровского областного совета Святослава Олейника и насколько эти данные соответствуют действительности.

Олейника можно назвать кадровым чиновником: прокурор, депутат, замглавы обладминистрации, глава облсовета. Существуй декларации раньше – Олейник был бы вынужден их подавать как минимум на протяжении последних 20 лет.

В своей декларации Олейник не указывает членов семьи. Согласно закону, таковыми считаются несовершеннолетние дети (независимо от места их проживания) и лица, связанные с декларантом совместным бытом, взаимными правами и обязанностями.

Однако, для жителей Днепра не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У пары есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии. Святослав Олейник часто их навещает.

Ирина Гуназа – предприниматель и владеет как недвижимостью, так и долями в бизнесе на территории Украины и Словакии. В частности, земельными участками площадью 0,2551 га в Солонянском районе, домовладением площадью 67,6 кв.м и земельным участком площадью 0,0499 га на Балашовском спуске-1 в Днепре, нежилым помещением площадью 313 кв. м в Павлограде, домом на улице Солончаковой в Днепре, земельным участком площадью 0,055 га в Юбилейном, жилым домом площадью 63,5 кв. м и земельным участком площадью 0,12 га в Грушевато-Криничном, еще одним домом площадью 582,5 кв. м и земельным участком площадью 0,0376 га на Балашовском спуске-5, домом и участком площадью 0,15 га в Вишенках под Киевом и другими объектами недвижимости.

Еще более внушительно выглядит собственность в Словакии. В городе Мартин у Гуназы есть нежилое помещение и участки площадью 1242 кв. м и 1019 кв. м. Кроме того, в Словакии Ирина владеет сельхозстроением и участком площадью 7117 кв. м, отелем Bagarova chata и земельными участками площадью 8206 кв. м в соседних Врутках.

Вся эта недвижимость, как в Украине, так и в Словакии, оказалась в собственности Ирины Гуназы в период с 2014 по 2019 год. В то же время в отчетности, поданной ФЛП Гуназа Ирина Сергеевна, указано, что в период 2015-2016 гг. она не зарабатывала, а в 2017-2019 гг. получила доход в размере 2,08 млн гривен.

Но, как видим, несмотря на то, что "цифры не бьются", это не мешает предпринимательнице активно приобретать доли в бизнесах и основывать новые компании. Так, в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o., а в 2015 - Proxima s.r.o. Именно на последнюю зарегистрированы отель, земля и другая недвижимость Гуназы в Словакии. История же Arograf тесно связана с Украиной.

В 2016 году Arograf становится сооснователем ТОВ "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС". В отличие от словацкой компании, "УПС" очень хорошо знакома жителям Днепропетровской области и журналистам. Проект "Наші гроші" даже посвятил ей отдельное расследование.

С 2006 года компанией "УПС" владел Тарас Палий. Как и отец, бывший глава Днепропетровского облавтодора Николай Палий, выбрал дороги. С 2008 года, во времена правления Януковича, фирма Палия выиграла тендеров на внушительную сумму 2,25 млрд гривен. Но после смены власти в стране и области все изменилось.

В 2014 году, когда Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА, произошли обыски и резонансное задержание начальника департамента капстроительства Владимира Лысого и самого Тараса Палия. Им инкриминировали разворовывание 13 млн гривен на недостроенных дорогах. Самым активным обличителем дорожных схем стал Святослав Олейник, на тот момент замгубернатора Днепропетровской области. Он утверждал, что откаты по таким работам составляли от 30% до 50% и заявлял, что администрация области хочет "отмыть" коррупционные структуры и "запустить их на реальные, честные тендера".

В 2015 году дело о коррупции на ремонтах дорог закрыли, поскольку Лысый и Палий признали свою вину и компенсировали все убытки. Также правосудие приняло во внимание такие смягчающие обстоятельства, как диабет и гипертония у экс-начальника департамента коммунального предприятия и малолетняя дочь у горе-предпринимателя.

На Палия параллельно было заведено еще одно дело о присвоении 1 млн гривен на ремонте моста в Павлограде. Но это дело, как и предыдущее, в 2015 году закрыли.

Факт открытия двух уголовных дел в 2014 году и их синхронного закрытия в 2015-м удивительным образом совпадает со сменой прав собственности компании "УПС". В 2015 году единоличный собственник фирмы Тарас Палий уступает 50% прав словацкой компании Arograf. Так половина фирмы, выполняющей дорожные работы в Днепропетровской области, переходит к гражданской супруге заместителя губернатора Днепропетровский области.

Видимо, просто совпадение (по которому ведет производство НАБУ). Как и то, что на тот момент "УПС" была самым большим подрядчиком по дорожным ремонтам в области за средства бюджета.

После всех судебно-имущественных перипетий "УПС" продолжает получать подряды, а качество выполненных работ становится буквально легендарным. Активисты неоднократно инспектировали дороги, отремонтированные нечужой Олейнику строительной компанией. Дороги отличались битумными пятнами, сетками трещин и колейными вмятинами глубиной до 3 см.

Дошло до того, что Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области в 2019 году официально потребовала от "УПС" устранить многочисленные недостатки.

Но дороги – не единственная жертва компаний, связанных с экс-замом губернатора и нынешним главой областного совета Днепропетровской области Святославом Олейником.

Как пишут украинские СМИ, "УПС" была лишь центром строительного холдинга, которым через доверенных лиц управлял чиновник. За бюджетные средства связанные с ним структуры ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры, которые так и не были завершены. О возможных злоупотреблениях Олейника открыли еще одно дело в НАБУ.

Впрочем, строительный бизнес – не единственная специализация связанных с Олейником компаний. Также в орбите есть сельскохозяйственные фирмы в Украине и Словакии и ряд зарегистрированных торговых марок (среди которых ТМ с именем OLEJNIK). Часть компаний связаны с бывшей супругой Варварой Олейник (Ларченко), большая часть оформлена на гражданскую жену Ирину Гуназу через словацкие фирмы.

Например, со словацкой компанией Proxima, которая официально записана на Гуназу, напрямую связана ТОВ "Долина Агро СК". В 2015 году эта фирма приобрела сельскохозяйственный комплекс в Днепропетровской области, провела реконструкцию, но в эксплуатацию вводить не стала. За счет приобретения стройматериалов на сумму в 11 млн гривен образовался налоговый кредит, который в 2017-2019 годах успешно легализовали на территории Украины и Словакии.

Растущие активы Олейника в Словакии не остались без внимания местных журналистов. Как пишет словацкая Finančné Noviny, после того, как Коломойский перестал быть губернатором и оказался под расследованием ФБР, Олейник начал рассматривать Словакию как запасной аэродром. Именно поэтому через Ирину Гуназу приобретается недвижимость и фирмы.

"Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, которые переводят сюда средства. Те, кто не имеет громадных сумм и не может перевести их в США, ищут страны поближе и поменьше. В Украине были большие ожидания от ассоциации с Европейским Союзом. Народ Украины имеет полное право ставить вопросы. Словацкие политики помогают украинским политикам и чиновникам переводить средства в Словакию. Будут ли расследовать словацкие правоохранительные органы подобные дела, как это делает ФБР с США? Как долго такие схемы могут безнаказанно работать в Евросоюзе?" - отмечают словацкие журналисты.

Тем временем в Украине у Святослава Олейника, похоже, тоже назревают проблемы. В ближайшее время вопросы ему начнут задавать не только европейские журналисты, но и родные антикоррупционные и правоохранительные органы.

По данным РБК-Украина, в НАБУ и ГФС лежат заявления о том, что декларация Олейника недостоверная, а Ирина Гуназа скрывает семейные активы.

Для Олейника, как чиновника, это означает ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации. Конституционный суд временно стал на защиту недоброчестных чиновников и заблокировал выполнение этой статьи. Но рано или поздно вопрос будет решен, а закон придется выполнять.

Для гражданской супруги Олейника Ирины Гуназы необходимость отвечать перед законом может наступить и раньше. Поскольку ее предпринимательский доход очень уж разнится с затратами, поэтому ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 (отмывание доходов, полученных незаконным путем) могут использоваться против нее.