Секрети кібербезпеки. Як убезпечити свої криптовалютні активи з WhiteBIT

Ми всі чули про кібератаки, які дедалі поширюються і стають більш небезпечними. Статистика за останні місяці свідчить про те, що криптоіндустрія втратила цілих $889 мільйонів через кіберінциденти. Це ставить питання кібербезпеки на новий рівень. Як кожен із нас може зробити свої криптовалютні активи більш надійними — в спецпроекті РБК-Україна.

Для криптобіржі WhiteBIT кібербезпека — один із пріоритетів роботи. WhiteBIT входить до трійки найбезпечніших криптобірж у світі згідно з аудитами компанії з кібербезпеки Hacken та рейтингу від CER.live, де WhiteBIT було присуджено найвищий рівень ААА. 96% цифрових активів WhiteBIT зберігаються в холодних гаманцях, недоступних для злочинців у мережі.

Безпека починається з вас

Не все залежить тільки від біржі. Основну роль відіграє кожен користувач, який, через недостатні знання в галузі кібербезпеки, може стати легкою здобиччю для шахраїв. Тому експерти WhiteBIT підготували декілька порад щодо використання криптовалютної біржі.

Правило № 1: Перевіряйте на фішинг

Фішинг — це вид інтернет-шахрайства, який використовує підроблені сайти для отримання конфіденційних даних. Злочинці маскуються під оригінальні сайти, і якщо ви вводите на них свої дані, вони можуть отримати доступ до вашого акаунту. Тому обов’язково перевіряйте офіційні канали зв’язку з біржею. На платформі WhiteBIT є сервіс, за допомогою якого ви можете перевірити офіційні канали WhiteBIT. Також, біржа дає змогу користувачам налаштовувати антифішингові коди, що допомагають переконатися в справжності електронних листів.

Правило № 2: Будьте обережні з телефонними дзвінками

Якщо ви отримуєте дзвінок з незнайомого номера, особливо, якщо вас просять надати особисту інформацію або відправити гроші, будьте обережні. Жодна криптобіржа не використовує мобільний зв’язок для залучення нових клієнтів або продажу своїх послуг. На WhiteBIT, наприклад, є підтримка через колцентр, але жоден працівник ніколи не попросить вас надати особисті дані такі як пароль від облікового запису.

Правило № 3: Перевірте адресу перед відправленням коштів

Пересилання активів на неправильну адресу може призвести до втрати ваших коштів. Тому завжди уважно перевіряйте адресу отримувача, щоб не стати жертвою атаки на зміну адреси. Це легко зробити, просто дотримуючись декількох правил:

Перевірте адресу двічі перед підтвердженням транзакції.

Уважно прочитайте кожен символ адреси.

Не копіюйте адреси з історії транзакцій.

Відправте тестову транзакцію на невелику суму, щоби переконатися, що адреса правильна.

Також, якщо ви не впевнені в тому, чи була адреса залучена в шахрайстві та нелегальних сервісах необхідно провести Anti-Money Laundering (AML) перевірку. Користувачі біржі, що пройшли ідентифікацію особи можуть самостійно перевірити адресу, з якою планують взаємодіяти. А власники WhiteBIT Coin (WBT) можуть робити це безплатно!

Додаткові поради для кібербезпеки:

Будьте обережні з особистою інформацією. Ніколи не надавайте особисту або фінансову інформацію телефоном, якщо ви не впевнені в легітимності дзвінка. Це стосується номерів соціального страхування, даних банківських карток, паролів та іншої конфіденційної інформації. Дзвінки з невідомих номерів, листи та повідомлення в месенджерах — це потенційна небезпека. Якщо ви отримуєте дзвінок від незнайомого номера, особливо, якщо вас просять надати інформацію або відправити гроші, будьте насторожі. Не соромтеся відхиляти такі дзвінки. Також ігноруйте листи та повідомлення, які пропонують вам надати особисту інформацію. Помічайте такі повідомлення як спам. Перевіряйте, з ким ви говорите телефоном. Якщо вам телефонує хтось, хто представляється співробітником банку, офіційним представником уряду або іншої організації, завжди перевіряйте його особистість. Повісьте слухавку і зв’яжіться з офіційним номером цієї організації, щоби перевірити, чи справді вам телефонували. Так само злочинці можуть насилати листи та повідомлення під виглядом підтримки криптобіржі. Уважно перевіряйте контакти відправника та не надавайте особисту інформацію. Не завантажуйте на компʼютер програмне забезпечення для віддаленого доступу, як-от AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop. Повідомляйте про шахрайство. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про це місцевим правоохоронним органам та вашому оператору зв’язку. Навчайте себе і своїх близьких. Розкажіть своїм родичам і близьким про потенційні схеми обману та як їх уникати. Це допоможе їм бути обачними й убезпечить від можливих атак.

"Якщо ви сумніваєтесь у діях, які ви збираєтеся здійснити, або помітили будь-яку підозрілу активність, з вами або з вашими близькими, обов’язково звертайтесь на support@whitebit.com або в чати наших соціальних мереж. Якщо ви вже стали жертвою шахраїв, обов’язково зверніться в підтримку сервісу, яким ви користуєтеся, і повідомте правоохоронні органи", — закликають у WhiteBIT.