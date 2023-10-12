Секреты кибербезопасности. Как обезопасить свои криптовалютные активы с WhiteBIT

Мы все слышали о распространяющихся кибератаках, которые становятся более опасными. Статистика за последние месяцы свидетельствует о том, что криптоиндустрия потеряла целых $889 миллионов из-за киберинцидентов. Это выводит вопрос кибербезопасности на новый уровень. Как каждый из нас может сделать свои криптовалютные активы более надежными — в спецпроекте РБК-Украина.
Для криптобиржи WhiteBIT кибербезопасность – один из приоритетов работы. WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптобирж в мире согласно аудитам компании по кибербезопасности Hacken и рейтингу от CER.live, где WhiteBIT был присужден самый высокий уровень ААА. 96% цифровых активов WhiteBIT хранятся в холодных кошельках, недоступных для преступников в сети.
Не все зависит только от биржи. Основную роль играет каждый пользователь, который из-за недостаточных знаний в области кибербезопасности может стать легкой добычей для мошенников. Поэтому эксперты WhiteBIT подготовили несколько советов по использованию криптовалютной биржи.
Фишинг – это вид интернет-мошенничества, использующий поддельные сайты для получения конфиденциальных данных. Преступники маскируются под оригинальные сайты, и если вы вводите на них свои данные, они могут получить доступ к вашему аккаунту. Потому обязательно проверяйте официальные каналы связи с биржей. На платформе WhiteBIT есть сервис, с помощью которого можно проверить официальные каналы WhiteBIT. Также, биржа позволяет пользователям настраивать антифишинговые коды, помогающие убедиться в подлинности электронных писем.
Если вы получаете звонок из незнакомого номера, особенно если вас просят предоставить личную информацию или отправить деньги, будьте осторожны. Ни одна криптобиржа не использует мобильную связь для привлечения новых клиентов или продаж своих услуг. На WhiteBIT, например, есть поддержка через колцентр, но ни один работник никогда не попросит вас предоставить личные данные, такие как пароль от аккаунта.
Пересылка активов на неправильный адрес может привести к потере средств. Поэтому всегда внимательно проверяйте адрес получателя, чтобы не стать жертвой атаки на смену адреса. Это легко сделать, просто соблюдая несколько правил:
Также, если вы не уверены в том, был ли адрес привлечен в мошенничестве и нелегальных сервисах, необходимо провести Anti-Money Laundering (AML) проверку. Пользователи биржи, прошедшие идентификацию лица, могут самостоятельно проверить адрес, с которым планируют взаимодействовать. А владельцы WhiteBIT Coin (WBT) могут делать это бесплатно!
"Если вы сомневаетесь в действиях, которые вы собираетесь совершить, или заметили какую-либо подозрительную активность, с вами или с вашими близкими, обязательно обращайтесь на support@whitebit.com или в чаты наших социальных сетей. Если вы уже стали жертвой мошенников, обязательно обратитесь в поддержку сервиса, которым вы пользуетесь, и сообщите правоохранительным органам", — призывают в WhiteBIT.