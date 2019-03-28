Что может сделать глава ОГА за 4 года: опыт Валентина Резниченко

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, пришедший во власть из бизнеса, на этой неделе отметил "юбилей" - 4 года во главе области. Таким образом, он обставил всех своих предшественников, когда-либо руководивших Днепропетровской области, кроме одного.

Впрочем, главное его достижение не в "долголетии", а в том, что он сделал за это время. И когда Порошенко в последнее время проводил во всех областях страны Советы регионального развития, оказалось, что президенту и главе Днепропетровской ОГА по-настоящему было что показать: и астрономическое количество реализованных проектов, и их качество. И все, что сделал Резниченко, любителям "зрады" точно не понравится.

Резниченко часто повторяет, что развивать свою область он может лишь благодаря децентрализации власти, которую четыре года назад "продавил" Порошенко. И действительно, в ходе этой реформы местные власти получили больше денег от уплачиваемых в областях и районах налогов, а самое главное – полное право распоряжаться ими так, как хотят общины, а не так, как говорят чиновники в Киеве.

Фото: Валентин Резниченко и Юрий Голик

Проблема лишь в том, что, как говорит советник Резниченко Юрий Голик, все зависит от "вменяемости" мэров и старост общин: если они не умеют или не хотят работать, никакая децентрализация не поможет, и все, что остается людям – выбирать самых достойных этих должностей. И с главами ОГА та же история: один может показывать хороший результат, другой - нет.

О том, что в Днепропетровской области бум развития инфраструктуры, прежде всего, социальной, уже слагают легенды. Но многие еще не верят, что у нас можно построить что-то хорошее. А когда Днепропетровская ОГА показывает новый детский садик в виде пчелиных сот, с внутренним садом, солнечными панелями на крыше и окнами от потолка до отапливаемого (!) пола, "зрады" становится чуточку меньше. И так с каждым объектом, который делает ОГА под руководством Резниченко.

Беспартийный и аполитичный Резниченко называет свою команду командой Порошенко и даже "лучшей ее частью". Президент, видимо, признает, что лучшая часть его губернаторской когорты находится именно в Днепре, потому что чаще всего он и Первая Леди за прошедшие года два-три бывали именно в Днепропетровской области: то на открытии школы с инклюзивной формой обучения, то на открытии садика, больницы, спортивного комплекса, самого высокого флага Украины во всей стране, и, конечно, новой дороги.

А всего Резниченко за четыре года реализовал 2 000 проектов. И еще раз прописными буквами – две тысячи. Вот самые ключевые.

Дороги

Еще недавно Тернопольская и Днепропетровская области считались негласными лидерами по степени убитости дорог. И если провести опрос автолюбителей, каким маршрутом можно добраться, скажем, из Киева в Днепр, ответ будет коротким – поездом.

Даже мэр Днепра Борис Филатов во время публичной встречи с Порошенко не сдержался и заявил, что его город фактически отрезан от всей остальной страны: никуда нельзя доехать на машине, аэропорт не работает, остается только поезд, да и то не хватает маршрутов, так что добраться до Одессы оптимально коротким и прямым маршрутом практически невозможно.

Юрий Голик часто критикует Укравтодор за игнорирование дорог между областными центрами Днепропетровской области. И однажды ему и Резниченко надоело ждать, когда ведомство Славомира Новака начнет делать то, что должно: Днепропетровская ОГА самостоятельно капитально отремонтировала трассу Днепр – Запорожье, когда Укравтодор этого сделать не мог или не захотел. Качество этой дороги теперь такое, что жители двух городов считают, что эта дорога лучше любой европейской.

А как на счет дороги в Киев? Резниченко уже начал тянуть ветку из Днепра до Решетиловки Полтавской области, где она соединится с неплохого качества трассой из Харьков - Киев.

К четырехлетию работы ОГА опубликовала отчет, согласно которому за это время Резниченко сделал более 500 дорог в городах и селах области. Суммарно их протяженность составляет более 1 500 км, что, с одной строны, в 1 500 раз больше, чем был сделано кем-либо до Резниченко, а с другой стороны, сам Резниченко говорит о том, что нужно сделать в разы больше и он это сделает.

Голик отмечает, что речь идет о дорогах, которых почти никогда не было во многих населенных пунктах, но на которых протекает вся жизнь людей.

Кроме того, он заявил, что ОГА не считает дороги в километрах. Тогда в чем же? Как это не парадоксально – в дорогах и считает.

"Мы вынуждены заниматься, в том числе, и трассами Укравтодора из-за дурацкой советской привычки – делать дороги участками, мол, а давайте в этом году сделаем один участок, а на следующий год – второй. Нет уж, давайте всю трассу сделаем за один год! Если сделано 15 км, а 25 – нет, то нельзя говорить, что работа закончена. Либо вся трасса должна быть сделана, либо результата нет. Но Укравтодор профинансировал лишь кусок трассы Днепр - Запорожье, поэтому мы взяли и сами доделали ее полностью", - сказал Голик.

Так что, когда речь идет о 500 дорогах, а не километрах, это значит, что все эти дороги сделаны от начала до конца. И Резниченко считает, что за следующие пять лет он вполне может сделать все дороги области, которые находятся на балансе ОГА.

Школы

Днепропетровская область строит самые красивые школы страны. Но на это команду Резниченко вдохновила Донецкая область. Когда ею руководил Павел Жебривский, именно там начали строить школы, от вида которых не хотелось не пустить себе пулю в лоб – из-за тоски и уныния.

"Мы решили, что сделаем еще лучше. И больше", - рассказывает Голик.

Все школы, реконструируемые Днепропетровской ОГА, - яркие снаружи и внутри. На дверях кабинетов есть номера и названия классов – "Физика", "Химия" и так далее, - но дети отличают кабинеты по цветам дверей: зеленая – кабинет химии, синий – кабинет физики. И в этих кабинетах есть лабораторное оборудование. А также интерактивные доски, проекторы, комфортная мебель, компьютеры. При школах построили новые котельные, работающие на альтернативных источниках энергии. Материалы, используемые при реконструкции, - энергосберегающие.

Фото: Резниченко и Голик на строительной площадке

"Долгое время считалось, что государство должно строить что-то дешевое и ужасное. Мы же лучше заплатим чуть больше, но сделаем так, что дети начнут лучше учиться, а учителя – лучше учить", - считает Голик.

И в одной из школ ОГА решила построить небольшую обсерваторию. Почему нет?

Но речь идет не об одной или двух школах. И даже не пяти или десяти. За четыре года ОГА превратило в современные здания 20 полуразрушенных унылых школ. И еще 30 в процессе реконструкции. План Резниченко – как минимум перестроить до основания все опорные школы области, как максимум – все школы без исключения.

При этом из 1 000 школ Днепропетровской области в 225 из них внедрено инклюзивное образование. Проще говоря, дети-инвалиды, лишенные ранее возможности учиться вне дома и не в каком-нибудь гетто, теперь ходят в обычные школы. Совместно с Фондом Порошенко и Первой Леди Мариной Порошенко команда Резниченко убрала все препятствия в школах для детей на инвалидных колясках. Школы от самого входа – безбарьерные. В них есть не только пандусы, но и подъемники. А также работают специалисты по инклюзии, включая медиков и психологов.

Голик с восхищением говорит, что в одной из школ был установлен подъемник даже на сцену актового зала, так что теперь любой ребенок на коляске может с достоинством подниматься на сцену и играть в школьном театре. "И все это в обычном не очень населенном и богом забытом районном центре. Кто мог подумать, что здесь будет подъемник?!", - сам себе удивляется советник главы ОГА.

Детские садики

В форме пчелиных сот. В стиле скандинавской архитектуры. С гигантскими окнами от потолка до пола с подогревом. Бассейн с пластиковыми шариками для игр. Внутренний сад. Просторные спальни. Кухни с современным оборудованием. Продуманные до мелочей площадки для прогулок и игры. Солнечные панели на крыше.

Это все детские садики, которые разработали по заказу ОГА местные архитекторы, перед которыми была поставлена простая задача: делать что угодно, лишь бы от новых зданий садиков не осталось и духа "совка".

Появление в селе садика вроде "Сот" - сродни приземлению НЛО. Вокруг черные поля, серые дома, а посредине – нечто яркое. Новый садик это, конечно, хорошо, но как на счет такого диссонанса? Голик говорит, что вокруг таких НЛО будет меняться и все остальное, теперь все будут "плясать" именно от ярких детских садиков и школ, они словно центр, от которого жизнерадостный пейзаж будет распространяться по всему периметру.

И таких садиков за четыре года было построено тоже не пять и даже не двадцать, а 60. Когда Голик пишет в своем Facebook об очередном садике (а делает он это часто), комментаторы ему отвечают: "Да вы успокоитесь когда-нибудь?!" И смайлик в конце.

Спортивные объекты

Здоровый футбольный фанатизм руководства области натолкнул его еще на одно решение: если уж реконструировать школы, то нужно строить для них и стадионы с футбольными полями и беговыми дорожками, комнатами для тренеров и обслуживающего персонала.

Когда начали думать, какие это будут футбольные поля, в ОГА подсчитали деньги в бюджете и решили делать полноразмерные поля с профессиональным покрытием. На таких же полях тренируется не только украинская сборная по футболу, но и испанская "Барселона".

Теперь, говорит Голик, в Украине появилась большая вероятность того, что на одном из таких полей сейчас играет маленький Шевченко или Коноплянка. Раньше такой вероятности не было вообще, потому что, играя на поляне для выпаса коров, стать звездой футбола было делом нереальным. И все эти стадионы теперь находятся там, где живут дети, которым не нужно никуда ездить, чтобы играть и заниматься спортом, все это возле их дома.

Таких стадионов уже построено 20, и еще 30 в процессе строительства. План ОГА на будущее – поля и стадионы везде.

Медицина

Задача, поставленная Резниченко перед командой: "Строить больницы 21 века, а не морги". И теперь эти больницы, также спроектированные местными архитекторами и дизайнерами, тоже выглядят ярко и весело для детских глаз и словно дорогие гостиницы – для глаз взрослых пациентов. Кстати, в настоящее время ОГА строит новую офтальмологическую клинику.

Детская поликлиника

Из числа самых знаковых объектов стоит выделить областную детскую поликлинику и неонатальное отделение на ул. Космическая, педиатрическое отделение и отделение детской хирургии больницы им. Руднева.

Цель Резниченко не вынуждать пациентов лечиться в Киеве и за границей. Результат ОГА в медицине - 36 медучреждений, отремонтированных и построенных с нуля, более 400 единиц современного оборудования.

В начале апреля в Днепропетровской области начнут работать 18 сельских амбулаторий.

Вишенка на торте

"За последние четыре года, зарегистрированные в Днепропетровской области предприниматели выиграли торгов в системе ProZorro на сумму более 120 миллиардов гривен", - сообщил Резниченко.

Каждый десятый предприниматель Украины, работающий через ProZorro, из Днепропетровской области.

“Мы вложили в инфраструктуру области около 30 миллиардов гривен. И этим спровоцировали развитие новых бизнесов и рост зарплат. В компаниях, которые строят по нашим заказам дороги, зарплаты могут достигать 1000 долларов в месяц. Так что мы предложили хэд-хантерам, которые отправляют наших рабочих в Польшу и другие страны Европы, вернуть их обратно на хорошие зарплаты”, - рассказал Голик и подытожил: нет смысла много говорить об инвестиционном климате – достаточно грамотно управлять бюджетом и расставлять приоритеты, и рынок начнет развиваться.

Кстати, в 2014 году бюджет Днепропетровской области выделял на развитие инфраструктуры 622 млн грн, а в 2018 году Резниченко довел эти расходы до 8,5 млрд грн.

"Не ной, а строй", - девиз Резниченко.