Сбить на взлете. Как министерский проект "Дия.City" угрожает украинской IT-индустрии

Украинская IT-индустрия – одна из самых успешных в Украине, годами демонстрирующая высокие темпы роста, даже в кризисные времена. В конце прошлого года Министерство цифровой трансформации выступило с инициативой "Дия.City", которая может полностью переформатировать национальный IT-рынок. И сама отрасль от таких перспектив не в восторге – стремительный прогресс может остановиться, а айтишники охотнее будут покидать Украину. Что предусматривает "Дия.City", почему этот проект критикуют IT-компании, и что они предлагают взамен – в материале РБК-Украина.

Ежегодные темпы роста отечественной IT-индустрии – около 20-30% в год. В кризисном 2020 году, согласно подсчетам Офиса эффективного регулирования (BRDO), экспорт Украиной IT-услуг впервые превысил 5 миллиардов долларов, притом, что в целом украинский экспорт сократился на 4,6%.

IT-индустрия находится в уникальном положении, если сравнивать ее с "классическими" украинскими отраслями, вроде металлургии или сельского хозяйства, за которыми стоят мощные политико-бизнесовые группы влияния, целые сети лоббистов в Верховной раде и за ее пределами.

Тогда как украинское IT развивается не то что без помощи государства, а вообще при его минимальном вмешательстве. А последнее в украинских реалиях выглядит скорее плюсом. Если добавить к этому незарегулированность IT-индустрии, ее высокую адаптивность, свободный выбор модели отношений между компанией и сотрудником, а также высокий профессиональный уровень украинских айтишников, такой стремительный рост выглядит вполне понятным. И будущее отрасли, как близкое так и далекое, также выглядит очень перспективным.

Но ситуация может измениться – в правительстве решили полностью изменить ландшафт украинского IT. Естественно, декларируя при этом исключительно благие намерения. Но формат их реализации вызвал у работающих на рынке компаний открытое неодобрение.

Большие обещания

Министерство цифровой трансформации предлагает создать "Дия.City" – специальный правовой режим для IT-индустрии сроком не менее, чем на 15 лет.

Для того чтобы стать "резидентом "Дия.City" и, соответственно, присоединиться к новому правовому режиму, IT-компания должна соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, средний доход каждого сотрудника должен быть не менее 1400 долларов в месяц, а общее число сотрудников – 10 и более человек.

Кроме того, предусмотрен определенный перечень направлений деятельности для потенциальных резидентов: разработка программного обеспечения и компьютерных игр, обучение компьютерной грамотности, исследования в сфере информационных технологий. Не смогут присоединиться к проекту компании с непрозрачной структурой собственности, зарегистрированные в других странах и т.д.

Помимо заявки на вступление в "Дия.City", надо будет подавать отчет о соответствии всем критериям членства и регулярные аудиторские отчеты.

Резидентам "Дия.City" предлагается возможность трудоустроить сотрудников на основании гиг-контрактов, новой для Украины формы трудоустройства. Она представляет собой гибрид работы в штате компании и на фрилансе и прописана весьма в общих чертах. Среди ее преимуществ авторы проекта указывают возможность получения работником социальных гарантий, вроде отпуска и больничного.

Завлекать в "Дия.City" планируют особым налоговым режимом: компании будут платить налоги на труд (5% на доходы физлиц, 22% ЕСВ и 1,5% военного сбора), а также 9% налога на выведенный капитал. Впрочем, налоговая часть проекта "Дия.City" еще не оформлена в качестве законопроекта. Также предлагается возможность заключения договоров о неразглашении коммерческой тайны, о непереманивании сотрудников и клиентов и т.д.

Разработчики "Дия.City" обещают, что реализация проекта приведет к дальнейшему росту IT-индустрии: с 7,4 до 11,8 млрд долларов в 2025 году, а количество рабочих мест в отрасли увеличится более чем в пять раз за пять лет – с 80 до 450 тысяч.

"Цифровая бизнес-страна, в которой не будет существовать границ для инвестиций, создания рабочих мест или разработки новейших технологий. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать свои инновационные и бизнес-идеи без вмешательства государства", – описывал эффект от "Дия.City" замглавы Минцифры Александр Борняков в интервью Dou.ua.

Удар по фундаменту

Но сама украинская IT-индустрия восприняла представленный проект отнюдь не так радужно. Замечания к законопроекту №4303 "О стимулирования развития цифровой экономики в Украине", в который оформили инициативу "Дия.City", заняли более полусотни страниц.

В частности, компании беспокоит появление регулятора отрасли с весьма обширными полномочиями – собственно, Минцифры. В украинских условиях укрепление позиций государства в любой сфере экономической деятельности, – это фактически гарантия коррупции.

В конкретном проекте №4303 полномочия регулятора выписаны весьма нечетко, Минцифры сможет слишком широко трактовать отдельные нормы, в частности, по включению компании в реестр резидентов "Дия.City" и исключению из него. И в целом, является одновременно и регуляторным, и контролирующим органом. Риск разделения на "свои" и "чужие" компании в таких условиях вполне очевиден. А процедуры обжалования решений регулятора не прописаны.

К тому же, ранее Нацагентство по предотвращению коррупции уже признавало коррупционные риски в законопроекте №3979 «О мерах по стимулированию развития ІТ-индустрии в Украине», на базе которого во многом создан актуальный законопроект №4303.

Критику вызывает и идея об обязательном участии всех участников проекта в "Объединении резидентов "Дия.City" – своеобразной саморегулируемой организации с обязательными ежемесячными взносами от 14 до 21 доллара на каждого сотрудника, порядок использования которых весьма туманный.

"Фактически это дополнительный налог или взнос от компании, которые не идут в госбюджет, а в какой-то непонятный фонд. Сборы регулируются непонятно как, и они будут вариативными, то есть могут увеличиться", – сказал в интервью РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк. Он приводит в пример Беларусь, в которой также декларировали заморозку налогов для участников Парка высоких технологий (местного аналога "Дия.City), но обещания ожидаемо не сдержали.

С учетом того, что любая смена власти в Украине нередко приводит к полной смене государственного курса в целых отраслях, а данные предшественниками обещания де-факто аннулируются, никто не может гарантировать IT-индустрии, что обещанный льготный режим не будет вскоре отменен.

Но едва ли не больше всего шума наделала идея ликвидации модели сотрудничества IT-компаний с физлицами-предпринимателями (ФЛП). С учетом специфики отрасли (к примеру, в порядке вещей удаленная работа сотрудника одновременно с несколькими компаниями) эта схема оказалась отлично приспособленной к украинским реалиям. Более того, превратилась в конкурентное преимущество украинского IT, одну из опор для его многолетнего стремительного роста.

Изначально в тексте законопроекта №4303 возможность сотрудничества с ФЛП оставили. Но в сочетании с идеями о 9% налоге на выведенный капитал на практике это приводило бы к повышению общей налоговой нагрузки и делало сотрудничество с ФЛП невыгодным. В итоге в Минцифры решили вообще лишить резидентов возможности сотрудничать с ФЛП как таковой. То есть, доказавшая свою эффективность на практике модель будет полностью разрушена.

На практике это вполне может привести к оттоку IT-специалистов из Украины, особенно с учетом их очень высокой мобильности, по сравнению с другими профессиями. "Сейчас есть шаткий баланс, когда специалисты все равно уезжают, но не в большом количестве, то есть им все равно выгодно тратить деньги в Украине. А если что-то поменяется, то поток будет увеличиваться, не будет смысла здесь оставаться", – сказал РБК-Украина вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IT Ukraine, СЕО компании ALCOR Дмитрий Овчаренко.

По его словам, общая турбулентность, связанная с непредсказуемыми изменениями в отрасли, может снизить темпы ее роста и привлекательность для заказчиков. "Пока мало видно каких-то вещей со знаком плюс, вот видите, мы все время обсуждаем недостатки. Я не совсем понимаю, что мы получаем взамен", – подчеркнул Овчаренко.

Во время встречи Минцифры с представители IТ-отрасли (city.diia.gov.ua)

Присоединение к "Дия.City" должно быть добровольным, но правительство неожиданно нанесло удар с другой стороны. В феврале Кабмин согласовал проект изменений в Кодекс законов о труде, касающийся "понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

Указаны семь таких признаков, в частности, регулярная выплата вознаграждения, выполнение работы сотрудником на постоянной основе, компенсация за командировки и прочие связанные с работой расходы, организация заказчиком рабочего места сотрудника и т.д. Если три из семи признаков совпадают – дальше работать по модели ФЛП уже нельзя, надо оформлять трудовые отношения по КЗоТу.

Очевидно, это нанесет колоссальный удар по всей украинской ФЛП-модели, не только в сфере IT. Не говоря уже о грандиозных коррупционных рисках – ведь определять наличие или отсутствие "критериев трудовых отношений" будут конкретные проверяющие. А в случае с IT-индустрией это означает фактическое "заталкивание" компаний в "Дия.City".

"ФОП – это же льготный режим. Сейчас государство предлагает построить новый льготный режим. Как могут функционировать два льготных режима для одной отрасли? Это странно. Тогда получается, что один из них должен быть лучше. А какой из них лучше? Пока ФОП остается лучшим, он понятнее, и бонусов в новом режиме я не вижу", – сказал РБК-Украина Константин Васюк.

Альтернативная версия

При этом IТ-отрасль не отбрасывает как таковую саму идею принятия законопроекта, регулирующего деятельность индустрии. И оформила свои предложения в виде альтернативного законопроекта №4303-2 "О стимулировании развития сферы информационных технологий в Украине".

В нем, в частности, предлагается сузить полномочия Минцифры, превратив его из регулирующего и контролирующего в сервисный орган, разрешить свободу выбора трудовых отношений, в том числе с ФЛП, убрать необходимость обязательного членства резидентов "Дия.City" в каких-то объединениях и уплаты членских взносов, упростить доступ к проекту стартапов и т.д. Устанавливаются прозрачные и исчерпывающие правила основания присоединения к "Дия.City" и утраты в нем членства.

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В Минцифры на появление альтернативных законопроектов отреагировали критично. По словам Александра Борнякова, они не смогут обеспечить "масштабирование экономики", а также несут коррупционные риски и "дают почву для деятельности недобросовестных компаний и дискредитации режима ("Дия.City", - ред.)".

В итоге в ходе непростых переговоров отрасль и министерство договорились разработать новую версию законопроекта – №4303-д, которая объединила бы предложения обеих сторон.

"Почему все не движется – потому что наши предложения не учитываются. Нам же не руку помощи подают как загибающимся отраслям, не решают проблему долга перед бюджетом. Прекрасной растущей отрасли пытаются еще улучшить условия – значит, спросите у нее! Это ключевой момент", – резюмировал в разговоре с изданием Константин Васюк.

Если найти компромисс все же не получится, то наилучшим выходом из ситуации, судя по всему, является нулевой вариант: если действительно улучшить условия для украинского IT не получится, то стоит хотя бы не разрушать то, что уже есть.