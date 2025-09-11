ua en ru
Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARD

Четвер 11 вересня 2025 12:00
Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARD BROCARD Beauty Garden відкрився у ТРЦ Respublica Park (фото: пресслужба)
Автор: Спецпроект

Як створювали найбільший магазин мережі BROCARD під час війни, наскільки змінився формат б'юті-ритейлу та чим новий "простір-сад" захоплює клієнтів, – про це РБК-Україна розповів співзасновник та керуючий бізнесом BROCARD Юрій Гаткін.

30 серпня у київському ТРЦ Respublika Park відкрився BROCARD Beauty Garden – простір площею понад 1700 кв.м, який поєднує інновації, природну естетику та унікальний досвід для відвідувачів.

Це найбільший проєкт мережі, де представлені понад 400 брендів, включно з аптечною косметикою, БАДами та найбільшою в Україні колекцією нішевої парфумерії. Тут можна пройти діагностику шкіри та волосся та отримати персональні консультації від б'юті-експертів.

"Простір-сад" оформлений з флористичними мотивами, світловими акцентами та природними фактурами.

Попри війну, компанія реалізувала ідею, закладену ще до 2022 року, й відкрила магазин, що має задати новий стандарт у б'юті-ритейлі.

Як вдалося втілити цей проєкт у кризових умовах і чому він став для компанії символом витримки та довіри до майбутнього, в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник та керуючий бізнесом BROCARD Юрій Гаткін.

Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARDСпівзасновник та керуючий бізнесом BROCARD Юрій Гаткін (фото: пресслужба)

– У чому головна ідея нового магазину BROCARD Beauty Garden і як вона виникла? Це досить амбітний проєкт, особливо під час війни. Що ви хочете цим сказати ринку, партнерам, клієнтам?

– Ідея проста й складна одночасно: ми хотіли створити простір, де краса перестає бути "товаром на полиці", а стає досвідом, зануренням. Це не просто магазин – це сад. У саду завжди є відкриття, несподіванки, інший ритм життя. Так і тут: людина заходить у Beauty Garden і відчуває, що світ краси – це більше, ніж покупка. Це про емоцію, про відчуття, що ти частина чогось живого.

Насправді ми планували цей проєкт ще кілька років тому: малювали концепцію, мріяли, готувалися. Але прийшла війна, і все зупинилося. І ось тепер ми змогли довести його до життя. Тому Beauty Garden для нас – не лише новий рівень ритейлу, а й символ витримки, довіри до майбутнього.

Так, це ризик під час війни. Але саме тому ми це робимо – аби сказати собі й іншим: ми не ставимо життя на паузу. Ми віримо у країну, у людей. І це й є наша амбіція – бути першими там, де інші сумніваються.

– Якщо згадати запуск BROCARD Beauty Garden, які моменти ви б назвали найбільш напруженими, а які – найзахопливішими?

– Це був довгий шлях. Ми планували цей магазин кілька років тому: вже був дизайн, концепція, мрії… Але почалася війна – і все довелося відкласти. Тож сам факт, що ми зрештою змогли реалізувати задумане, – вже захопливий момент. Це ніби ти довго ніс важку ідею крізь обставини, а потім вона ожила.

Напруженим було все, що пов’язано з невизначеністю: чи дозволять умови безпеки? чи витримає ринок? чи зможемо довести партнерам, що проєкт не втратив сенсу?

На останніх етапах – звичний, але завжди найбільш напружений момент для ритейлу: чи встигнемо. Ти можеш планувати рік, але останні тижні все одно перетворюються на марафон без сну. І кожного разу ти питаєш себе: "Навіщо мені це потрібно?" А потім на відкритті бачиш очі людей – і розумієш, що заради цього.

Найзахоплююче – коли концепція починає працювати. Коли бачиш, як люди фотографують вітрини, затримуються біля експозицій, спілкуються з консультантами. Це момент, коли ідея з паперу стає реальністю, яка дихає.

Найзахоплюючим було саме це відчуття: ми не здалися, ми змогли!

– Відкриття такого магазину – доказ, що ви вірите у майбутнє офлайн. Але ж ми бачимо, що онлайн наступає… І ваша компанія теж розвиває інтернет-торгівлю. Чи думаєте ви, що між онлайн та офлайн можливе "мирне співіснування"?

– Онлайн – це зручно. Офлайн – це емоція. І те, й інше людям потрібно. Я не вірю в боротьбу "онлайн проти офлайн". Я вірю у баланс. Людина може купити у смартфоні – але чари ароматів, текстуру крему чи розмову з консультантом жоден сайт не передасть.

Мирне співіснування можливе? Так, інакше й не буде. Але важливо: офлайн має давати те, чого онлайн не здатен. І Beauty Garden якраз про це – про відчуття, яке не можна завантажити.

Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARDНовий магазин BROCARD Beauty Garden (фото: пресслужба)

Ви казали, що вважаєте магазини BROCARD кращими, ніж у багатьох європейських містах. Що саме, на вашу думку, вам вдалося зробити краще, ніж колегам у Європі? Чим ви дійсно пишаєтесь?

– Справа в тому, що таких магазинів, як у нас, справді майже ніде немає. Так, можна згадати флагмани Sephora на Єлисейських Полях чи на П’ятій авеню – це окрема історія, великий розмах. Але якщо говорити про більшість європейських міст, там ритейл набагато простіший, навіть скромний. І коли наші колеги звідти бачать фото магазинів BROCARD, часто не вірять: "Невже таке можливо, та ще й у країні, де триває війна?"

Я мрію про те, щоб вони приїхали й побачили все наживо. Реакція була б одна: вони б просто очманіли. Але поки війна, багато хто боїться летіти. І це теж показник – ми будуємо магазини рівня світових столиць у ситуації, коли інші вважають, що це неможливо. Це те, чим я пишаюся найбільше.

– Ви першими в Україні зробили магазин без прилавків, першими відкрили тренінговий центр для консультантів, першими запропонували подарункові сертифікати, першим стали розвивати "нішу". А що зараз ви відчуваєте "у повітрі" – який новий тренд, який ще не всі розгледіли? У чому ви будете першими в наступний раз?

– Ми справді багато чого зробили першими в Україні – але варто пам’ятати, що починали ми з нуля. На Заході магазини у форматі open space існували десятиліттями. Ще з часів Selfridges у Лондоні чи Galeries Lafayette у Парижі було зрозуміло: перший поверх торговельного центру – це завжди простір краси.

А що було в Україні після розпаду СРСР? Хіба що відділи в радянських універмагах. Тож ми просто перенесли сюди найкращий світовий досвід і побудували мережу європейського типу. А вже потім почали вдосконалювати і в чомусь навіть перевершили конкурентів.

Тут і спрацювала наша інтуїція. Вона завжди була сильнішою за будь-які тренд-агенції. Коли ми відкривали перший магазин без прилавків, нам казали: "Люди не готові". Коли почали вкладати у "нішу" – питали: "Хто це купуватиме?" А сьогодні це очевидні речі. До речі, колись я й сам пожартував: "Життя мало б тебе навчити, що будь-яка ініціатива лише додає роботи". Але без цієї "ініціативи" нічого нового й не з’являється.

Сьогодні я відчуваю, що люди шукають ще більше сенсів у покупках. Не просто "товар у пакеті", а досвід, атмосферу, ідею. Саме тому ми й відкрили Beauty Garden – простір нового типу, де є емоція, природа, мистецтво, краса. Подивимось, як спрацює концепція "магазин-сад". А може, наступним кроком стане "магазин-театр".

Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARDКонцепція BROCARD Beauty Garden магазин-сад (фото: пресслужба)

– Як ви ставитеся до ідеї, що через 5-10 років у магазинах з’являться роботи? Уявіть, приходить клієнт, а його зустрічає робот-консультант… Або клієнт сідає перед екраном – і отримує повну інформацію про свою зовнішність і рекомендації щодо догляду та макіяжу… Це майбутнє або абсурд? В реалізацію яких неймовірних технологічних ідей ви можете повірити?

– Уявити можна все що завгодно. Але я переконаний: жоден робот не замінить живу енергію, очі й посмішку консультанта, який щиро захоплюється тим, що робить. У б'юті-бізнесі занадто багато нюансів, які "машина" не відчує. Як звучить аромат на шкірі? Як змінюється вираз обличчя клієнтки, коли вона дивиться у дзеркало? Це про інтуїцію й емоцію.

Технології, звісно, будуть поруч. Вірю в персоналізовані сервіси, які допомагають людині краще зрозуміти свої потреби – наприклад, діагностику шкіри за допомогою камери та штучного інтелекту. Але ключове слово – "допомагають", а не "замінюють".

Магазин майбутнього для мене – це синергія: технологія як інструмент, а людина як душа. Бо коли покупець відчуває тепло й увагу, це не замінить жодна машина.

– Ви буквально живете бізнесом – розповідали, що часто їздите по магазинах, перевіряєте, чи немає пилу на полицях... Що дає вам сили та драйв після стількох років – не згасати, не "керувати на відстані", а бути "в полі", у центрі подій?

– Я бачив, як вмирали великі мережі. І смерть завжди починається не з падіння продажів, а з дрібниць – з брудного тестер-стенду, пилу на полицях, байдужого консультанта. Це сигнали, які показують: компанія втратила дух, втратила увагу.

Саме тому я їжджу магазинами й дивлюся все власними очима. Бо я переконаний: керівник не має дивитися на бізнес лише очима своїх підлеглих. Які б вони не були професійні, завжди буде певне викривлення. Так, довіра обов’язкова. Але якщо ти сідаєш на "вершину олімпу" і отримуєш тільки зведення, звіти й презентації – це вже шлях у нікуди.

Для мене сила в тому, щоб бути всередині процесу, бачити й відчувати бізнес на дотик. Саме це дає драйв і заряджає мене.

– Кажуть, що ви – не просто керівник, а вогонь, який запалює інших. Що, на вашу думку, керівнику треба тримати у власних руках? Що найважче делегувати? А що можна (і слід) передавати підлеглим?

– Я вважаю, що керівник завжди має тримати у власних руках філософію бізнесу, його "нерв". Це неможливо делегувати. Найважче – віддавати речі, де потрібне не просто знання, а відчуття. Але водночас треба мати сміливість делегувати все, що можна виміряти, структурувати, описати. Якщо ти намагаєшся контролювати абсолютно все – згориш і сам, і компанію знесилиш.

Завдання керівника – бути тим самим вогнем, який запалює, а не тим, хто власноруч виконує всю роботу. При цьому верхньорівневий контроль має бути, а іноді – і середньорівневий. І навіть власним пальцем перевірити пил на полиці.

Сад краси – нова концепція б'юті-ритейлу від BROCARDУ BROCARD атмосфера, в якій цікаво працювати (фото: пресслужба)

– Багато ваших топів залишаються в компанії десятки років. У чому ваш секрет – ви платите більше, ніж ринок? Створюєте атмосферу? Чи просто правильно обираєте людей із самого початку?

– Думаю, секрет у комбінації всього. Так, ми намагаємось платити гідно. Так, ми створюємо атмосферу, де цікаво працювати. Але головне – це, знову ж таки, правильні люди.

Якщо людина з перших днів "твоя", якщо вона закохується у справу, то це вже історія на десятиліття. У нас багато хто працює не тому, що треба, а тому, що це їхня частина життя. І це безцінно.

– Який найемоційніший момент за ці 30+ років в бізнесі вам запам’ятався найбільше? Не з точки зору фінансів, а з людської, внутрішньої точки зору?

– Для мене найемоційніші завжди були не стільки перемоги в цифрах, скільки моменти людської єдності. Наприклад, коли ми після початку повномасштабного вторгнення знову відкрили перші магазини. Я бачив в очах людей – і наших працівників, і клієнтів – сльози.

Це було не про бізнес, це було про життя, про те, що ми вистояли, що ми є. І оце відчуття, що твоя справа – не просто торгівля, а щось значно більше, що вона дає людям сили й сенс – для мене воно дорожче за будь-які показники.

– Чи є у вас мрія, яку ви ще не втілили в BROCARD? Що б ви хотіли, щоб люди говорили про BROCARD і про вас – через 20 років?

– Мрія завжди одна – щоб ми залишалися цікавими й актуальними. Щоб наші магазини продовжували дивувати. Через 20 років я хотів би, щоб казали: "BROCARD – це компанія, яка не боялася бути першою. І яка завжди тримала високу планку". Якщо ми й надалі будемо асоціюватися з якістю, смаком і сміливістю – це буде моє головне визнання.

Ви думаєте про те, щоб колись передати кермо іншому? Чи BROCARD – це довічна історія? Уявімо, що ви на пенсії. Де ви себе бачите? На сцені джаз-клубу в Берліні? На виноградниках в Іспанії? У новому стартапі в beauty-технологіях?

– (сміється) У мене в кабінеті досі стоїть барабанна установка – колись давно її подарували колеги. Я ж у минулому професійний музикант, грав на барабанах. А ще працював фотографом.

Тож якщо уявляти себе поза бізнесом, то, мабуть, я би знову робив щось творче – джаз-клуб чи студію. Але в реальності я не вмію жити без справи. Так, колись можна буде передати частину управління, але зовсім відійти? Не думаю.

BROCARD для мене – це більше, ніж робота. Це проєкт мрії, який досі розвивається. І всі інші сценарії життя для мене радше як паралельні світи.

