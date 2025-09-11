Сад красоты – новая концепция бьюти-ритейла от BROCARD

Как создавали крупнейший магазин сети BROCARD во время войны, насколько изменился формат бьюти-ритейла и чем новое "пространство-сад" захватывает клиентов, – об этом РБК-Украина рассказал соучредитель и управляющий бизнесом "Брокард-Украина" Юрий Гаткин.

30 августа в киевском ТРЦ Respublica Park открылся BROCARD Beauty Garden – пространство площадью более 1700 кв.м, которое объединяет инновации, естественную эстетику и уникальный опыт для посетителей.

Это крупнейший проект сети, где представлены более 400 брендов, включая аптечную косметику, БАДы и крупнейшую в Украине коллекцию нишевой парфюмерии. Здесь можно пройти диагностику кожи и волос и получить персональные консультации от бьюти-экспертов.

"Пространство-сад" оформлено с флористическими мотивами, световыми акцентами и природными фактурами.

Несмотря на войну, компания реализовала идею, заложенную еще до 2022 года, и открыла магазин, который должен задать новый стандарт в бьюти-ритейле.

Как удалось воплотить этот проект в кризисных условиях и почему он стал для компании символом выдержки и доверия к будущему, в интервью РБК-Украина рассказал соучредитель и управляющий бизнесом "Брокард-Украина" Юрий Гаткин.

Соучредитель и управляющий бизнесом "Брокард-Украина" Юрий Гаткин (фото: пресс-служба)

– В чем главная идея нового магазина BROCARD Beauty Garden и как она возникла? Это довольно амбициозный проект, особенно во время войны. Что вы хотите этим сказать рынку, партнерам, клиентам?

– Идея проста и сложна одновременно: мы хотели создать пространство, где красота перестает быть "товаром на полке", а становится опытом, погружением. Это не просто магазин – это сад. В саду всегда есть открытия, сюрпризы, другой ритм жизни. Так и здесь: человек заходит в Beauty Garden и чувствует, что мир красоты – это больше, чем покупка. Это об эмоции, об ощущении, что ты часть чего живого.

На самом деле, мы планировали этот проект еще несколько лет назад: рисовали концепцию, мечтали, готовились. Но пришла война, и все остановилось. И вот сейчас мы смогли воплотить его в жизнь. Поэтому Beauty Garden для нас – не только новый уровень ритейла, но символ выдержки, доверия к будущему.

Да, это риск во время войны. Но именно поэтому мы это делаем, чтобы сказать себе и другим: мы не ставим жизнь на паузу. Мы верим в страну, в людей. И это и есть наша амбиция – быть первыми там, где другие сомневаются.

– Если вспомнить запуск BROCARD Beauty Garden, какие моменты вы бы назвали наиболее напряженными, а какие – самые захватывающие?

– Это был долгий путь. Мы планировали этот магазин несколько лет назад: уже был дизайн, концепция, мечты… Но началась война – и пришлось все отложить. Сам факт, что мы в конце концов смогли реализовать задуманное, – уже захватывающий момент. Это будто ты долго нес трудную идею сквозь обстоятельства, а потом она ожила.

Напряженным было все, что связано с неопределенностью: разрешат ли условия безопасности? выдержит ли рынок? сможем ли доказать партнерам, что проект не потерял смысла?

На последних этапах – привычный, но всегда самый напряженный момент для ритейла: успеем ли. Ты можешь планировать год, но последние недели все равно превращаются в марафон без сна. И каждый раз ты спрашиваешь себя: "Зачем мне это нужно?" А потом на открытии видишь глаза людей – и понимаешь, что ради этого.

Самое захватывающее – когда концепция начинает работать. Когда видишь, как люди фотографируют витрины, задерживаются у экспозиций, общаются с консультантами. Это момент, когда идея из бумаги становится реальностью, которая дышит.

Самое увлекательное было именно это ощущение: мы не сдались, мы смогли!

– Открытие такого магазина – доказательство того, что вы верите в будущее офлайн. Но ведь мы видим, что онлайн наступает… И ваша компания тоже развивает интернет-торговлю. Думаете ли вы, что между онлайн и офлайн возможно "мирное сосуществование"?

– Онлайн – это удобно. Оффлайн – это эмоция. И то, и другое людям нужно. Я не верю в борьбу "онлайн против офлайн". Я верю в баланс. Человек может купить в смартфоне – но волшебство ароматов, текстуру крема или разговор с консультантом ни один сайт не передаст.

Мирное сосуществование возможно? Да, иначе и не будет. Но важно: офлайн должен давать то, на что онлайн не способен. И Beauty Garden как раз об этом – об ощущениях, которые нельзя загрузить.

Новый магазин BROCARD Beauty Garden (фото: пресс-служба)

– Вы говорили, что считаете магазины BROCARD лучшими, чем во многих европейских городах. Что именно, по-вашему, вам удалось сделать лучше, чем коллегам в Европе? Чем вы действительно гордитесь?

– Дело в том, что таких магазинов, как у нас, действительно почти нигде нет. Да, можно вспомнить флагманы Sephora на Елисейских Полях или на Пятой авеню – это отдельная история, большой размах. Но если говорить о большинстве европейских городов, там ритейл гораздо проще, даже скромнее. И когда наши коллеги оттуда видят фото магазинов BROCARD, часто не верят: "Неужели такое возможно, да еще и в стране, где идет война?"

Я мечтаю о том, чтобы они приехали и увидели все вживую. Реакция была бы одна: они бы просто очумели. Но пока война, многие боятся лететь. И это тоже показатель – мы строим магазины уровня мировых столиц в ситуации, когда другие считают это невозможным. Это то, чем я горжусь больше всего.

– Вы первыми в Украине сделали магазин без прилавков, первыми открыли тренинговый центр для консультантов, первыми предложили подарочные сертификаты, первыми стали развивать "нишу". А что сейчас вы чувствуете "в воздухе" – какой новый тренд, еще не все разглядели? В чем вы будете первыми в следующий раз?

– Мы действительно много чего сделали первыми в Украине – но стоит помнить, что начинали мы с нуля. На Западе магазины в формате Open Space существовали десятилетиями. Еще со времен Selfridges в Лондоне или Galeries Lafayette в Париже было ясно: первый этаж торгового центра – это всегда простор красоты.

А что было в Украине после распада СССР? Разве что отделы в советских универмагах. Мы просто перенесли сюда лучший мировой опыт и построили сеть европейского типа. А уже потом начали совершенствовать и в чем-то даже превзошли конкурентов.

Здесь и сработала наша интуиция. Она всегда была сильнее любых тренд-агентств. Когда мы открывали первый магазин без прилавков, нам говорили: "Люди не готовы". Когда начали вкладывать в нишу - спрашивали: "Кто это будет покупать?" А сегодня это очевидные вещи. Кстати, когда-то я и сам пошутил: "Жизнь должна тебя научить, что любая инициатива только прибавляет работы". Но без этой "инициативы" ничего нового не появляется.

Сегодня я чувствую, что люди ищут еще больше смыслов в покупках. Не просто "товар в пакете", а опыт, атмосферу, идею. Именно поэтому мы и открыли Beauty Garden – пространство нового типа, где есть эмоция, природа, искусство, красота. Посмотрим, как сработает концепция магазин-сад. А может, следующим шагом станет магазин-театр.

Концепция BROCARD Beauty Garden – магазин-сад (фото: пресс-служба)

– Как вы относитесь к идее, что через 5-10 лет в магазинах появятся работы? Представьте, приходит клиент, а его встречает робот-консультант… Или клиент садится перед экраном – и получает полную информацию о своей внешности и рекомендациях по уходу и макияжу… Это будущее или абсурд? В реализацию каких невероятных технологических идей вы можете поверить?

– Представить можно все что угодно. Но я убежден: ни один робот не заменит живую энергию, глаза и улыбку консультанта, искренне восхищающегося тем, что делает. В бьюти-бизнесе слишком много нюансов, которые "машина" не почувствует. Как звучит аромат на коже? Как изменяется лицо клиентки, когда она смотрит в зеркало? Это об интуиции и эмоции.

Технологии, конечно, будут рядом. Верю в персонализированные сервисы, помогающие человеку лучше понять свои потребности – например, диагностику кожи с помощью камеры и искусственного интеллекта. Но ключевое слово – "помогают", а не "заменяют".

Магазин будущего – это синергия: технология как инструмент, а человек как душа. Поскольку покупатель чувствует тепло и внимание, этого не заменит ни одна машина.

– Вы буквально живете бизнесом – рассказывали, что часто ездите по магазинам, проверяете, нет ли пыли на полках... Что дает вам силы и драйв после стольких лет – не угасать, не "рулить на расстоянии", а быть "в поле", в центре событий?

– Я видел, как умирали большие сети. И смерть всегда начинается не с падения продаж, а с мелочей – с грязного тестер-стенда, пыли на полках, безразличного консультанта. Это сигналы, которые показывают, что компания потеряла дух, потеряла внимание.

Именно поэтому я езжу по магазинам и смотрю все своими глазами. Потому что я убежден: руководитель не должен смотреть на бизнес глазами своих подчиненных. Какие бы они ни были профессиональные, всегда будет определенное искажение. Да, доверие обязательно. Но если ты садишься на "вершину олимпа" и получаешь только сводки, отчеты и презентации – это уже путь в никуда.

Для меня сила в том, чтобы быть внутри процесса, видеть и ощущать бизнес на ощупь. Именно это дает драйв и заряжает меня.

– Говорят, что вы – не просто руководитель, а огонь, зажигающий других. Что, по-вашему, руководителю нужно держать в собственных руках? Что труднее всего делегировать? А что можно (и следует) передавать подчиненным?

– Я считаю, что руководитель всегда должен держать в собственных руках философию бизнеса, его нервы. Это невозможно делегировать. Труднее всего – отдавать вещи, где нужно не просто знание, а ощущение. Но в то же время нужно иметь смелость делегировать все, что можно измерить, структурировать, описать. Если ты пытаешься контролировать абсолютно все – сгоришь и сам, и компанию обессилишь.

Задача руководителя – быть тем же огнем, который зажигает, а не тем, кто собственноручно выполняет всю работу. При этом верхнеуровневый контроль должен быть, а иногда и среднеуровневый. И даже своим пальцем проверить пыль на полке.

В BROCARD – атмосфера, в которой интересно работать (фото: пресс-служба)

– Многие ваши топы остаются в компании десятки лет. В чем ваш секрет – вы платите больше, чем рынок? Создаете атмосферу? Или просто правильно выбираете людей с самого начала?

– Думаю, секрет в комбинации всего. Да, мы стараемся платить достойно. Да, мы создаем атмосферу, где интересно работать. Но главное – это опять же правильные люди.

Если человек с первых дней "твой", если он влюбляется в дело, это уже история на десятилетия. У нас многие работают не потому, что нужно, а потому, что это их часть жизни. И это бесценно.

– Какой самый эмоциональный момент за эти 30+ лет в бизнесе вам запомнился больше всего? Не с точки зрения финансов, а с человеческой, внутренней точки зрения?

– Для меня самыми эмоциональными всегда были не столько победы в цифрах, сколько моменты человеческого единства. К примеру, когда мы после начала полномасштабного вторжения снова открыли первые магазины. Я видел в глазах людей – и наших работников, и клиентов – слезы.

Это было не о бизнесе, это было о жизни, о том, что мы выстояли, что мы. И это ощущение, что твое дело – не просто торговля, а нечто гораздо большее, что оно дает людям силы и смысл – для меня оно дороже любых показателей.

– Есть ли у вас мечта, которую вы еще не воплотили в BROCARD? Что бы вы хотели, чтобы люди говорили о BROCARD и о вас – через 20 лет?

– Мечта всегда одна – чтобы мы оставались интересными и актуальными. Чтобы наши магазины продолжали удивлять. Через 20 лет я хотел бы, чтобы говорили: "BROCARD – это компания, которая не боялась быть первой. И всегда держала высокую планку". Если мы и дальше будем ассоциироваться с качеством, вкусом и смелостью – это будет мое главное признание.

– Вы думаете о том, чтобы когда-то передать руль другому? Или BROCARD – это пожизненная история? Представим себе, что вы на пенсии. Где вы видите себя? На сцене джаз-клуба в Берлине? На виноградниках в Испании? В новом стартапе в beauty-технологиях?

– (смеется) У меня в кабинете до сих пор стоит барабанная установка – когда-то давно ее подарили коллеги. Я ведь в прошлом профессиональный музыкант, играл на барабанах. А еще работал фотографом.

Так что если представлять себя вне бизнеса, то, наверное, я бы снова делал что-то творческое – джаз-клуб или студию. Но в действительности я не умею жить без дела. Да, когда-нибудь можно будет передать часть управления, но совсем отойти? Не думаю.

BROCARD для меня – это больше, чем работа. Это проект мечты, который до сих пор развивается. И все остальные сценарии жизни для меня скорее как параллельные миры.