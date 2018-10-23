Не Роттердамом единым: как государство финансирует ДТЭК Ахметова

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова продолжает зарабатывать необоснованные прибыли. В этом олигарху всячески способствуют и Министерство энергетики, и отраслевой национальный регулятор, и ГП "Энергорынок". Помимо скандальной формулы "Роттердам плюс", благодаря которой ДТЭК уже заработал более 30 млрд гривен, и предоставления компаниям Ахметова преференций по закупке топлива от Минэнергоугля, ДТЭК получил еще более 10 млрд гривен, взятых в кредит.

Для того, чтобы профинансировать ДТЭК, госпредприятие "Энергорынок" заняло эти деньги в государственном Ощадбанке. После чего перечислило средства предприятиям ДТЭК в качестве авансового платежа. Это стало поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро.

Экс-глава национального тарифного регулятора – НКРЭКУ – Дмитрий Вовк уже почти уехал учиться в США, а компания ДТЭК до сих пор успешно пожинает плоды его трудов. Похоже, что схема "Роттердам плюс" является только самой явной и известной из всех существующих. Как известно, ее суть заключается в том, что при расчете стоимости украинского угля за основу берется цена более дорого и качественного угля в европейский портах с ценой доставки в Украину.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности придумало новую схему, которая позволит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхприбыли, по оценкам экспертов, в размере более 4 млрд гривен в год.

Но и это еще не все дополнительные бонусы для компаний ДТЭК. Например, аванс на сумму более 10 млрд гривен, которые компании энергохолдинга Рината Ахметова получили от госпредприятия "Энергорынок". А "Энергорынок" занял эти средства в государственном Ощадбанке. Таким образом, практически средствами налогоплательщиков частную компанию ДТЭК беспроцентно прокредитовали. Об этом стало известно из текста постановления Соломенского райсуда города Киева.

Новую схему обогащения предприятий Ахметова сейчас расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро.

А Соломенский райсуд города Киева уже второй раз удовлетворяет ходатайство следователей, предоставляя им доступ к документам. В апреле этого года им был предоставлен доступ к счетам компаний "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго", открытых в банке ПУМБ. В сентябре суд так же предоставил доступ к 19 договорам о предоставлении кредитной линии компании ГП "Энергорынок" в Ощадбанке.

Напомним, благодаря формуле "Роттердам плюс" ДТЭК зарабатывает на украинских потребителях необоснованную экономикой прибыль. По оценкам экспертов, она на сегодня превышает 30 млрд гривен.

Приоритетные алгоритмы ДТЭК

Что касается новой схемы, то речь идет о двух постановлениях НКРЭКУ № 769 от 29 апреля 2016 года и № 2385 от 29 декабря того же года. Ими на оптовом рынке электрической энергии необоснованно менялся алгоритм проведения расчетов за поставленную электрическую энергию. Именно благодаря этим двум документам компании энергетического холдинга ДТЭК получили дополнительно более 10 млрд гривен.

В рамках расследования детективами НАБУ получена информация об осуществленных ГП "Энергорынок" расчетах за электрическую энергию на выполнение вышеуказанных постановлений НКРЭКУ. Такие расчеты проводились в большинстве своем с производителями электрической энергии "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

Еще в феврале этого года НАБУ начало досудебное расследование по статье злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям. Внимание следователей привлекли астрономические авансовые платежи, которые осуществлялись госпредприятием в пользу компаний энергохолдинга ДТЭК.

"Предприятиям ПАО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ОАО "Киевнэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" необоснованно предоставлялись преимущества перед другими производителями электрической энергии в виде перечисления ГП "Энергорынок" кредитных средств для осуществления авансовых платежей за товарную продукцию в общем размере более 10 миллиардов гривен", - говорится в определении суда по одному из ходатайств НАБУ.

Детективы расследуют действия служебных лиц-сотрудников НКРЭКУ. Регуляторные решения принимались в пользу вышеуказанных акционерных обществ, что привело к тяжким последствиям и нарушило интересы других производителей электрической энергии. По мнению следствия, должностные лица Комиссии на протяжении 2016-2017 годов злоупотребляли служебным положением, действуя в интересах общества энергетического холдинга ДТЭК.

Выгодополучателями решений НКРЭКУ, принятых в 2016-2017 годах, стали компании холдинга ДТЭК. Им ГП "Энергорынок" перечислил кредитные средства для осуществления авансовых платежей за товарную продукцию в общем размере более 10 млрд гривен. В НАБУ считают, что действия должностных лиц национального регулятора были предумышленными и осуществлялись с целью получения неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица.

По мнению детективов НАБУ, именно постановления НКРЭКУ стали основанием для заключения ряда кредитных договоров между ГП "Энергорынок" и Ощадбанком. А в последствии, средства, полученные в кредит, были перечислены предприятиям энергетического холдинга ДТЭК.

Следствие обратилось в суд для получения доступа к кредитным договорам, которые были заключены между Ощадбанком и ГП "Энергорынок". Детективам необходимо провести судебно-экономическую экспертизу, чтобы установить обоснованность и экономическую целесообразность в заключении договоров и использования полученных средств.

Но, помимо этого, НАБУ расследует еще одно дело в отношении руководства НКРЭКУ, которое, по мнению следователей, действовало в интересах ДТЭК Рината Ахметова. В частности, Бюро подозревает главу и членов Нацкомиссии в сговоре с энергогенерирующими компаниями при утверждении формулы по определению оптово-рыночной цены электроэнергии, которая известна как формула "Роттердам плюс".

Расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, "используя служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ТЭС сверхприбылей", в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам плюс") включили в него заведомо необоснованную формулу, которая в разы увеличила стоимость угля.

Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок. В результате за последние годы, тариф для населения повышался пять раз, и стоимость электроэнергии для потребителей выросла почти на 300%.

Помочь Ахметову

Схема, раскрытая детективами НАБУ, свидетельствует, что благодаря печально известному "Роттердаму плюс" компании холдинга ДТЭК сейчас могут продавать электроэнергию для потребителей по завышенным ценам. Упомянутые выше решения затрагивают расчеты прошлых периодов. Новая схема – еще лучше. Она примечательна тем, что не отражается на платежке потребителя в реальном времени.

Но если "Роттердам плюс" стал громкой и скандальной историей, что не мешало ДТЭК без последствий заработать 30 млрд гривен, дополнительной прибыли, то простое процессуальное решение Комиссии принесло ДТЭК еще более 10 млрд гривен.

Между тем, "ДТЭК Энерго" заинтересовано в таких прибылях как никогда. Ведь основные выплаты по долгу, составлявшему на середину этого года почти 2,2 млрд долларов, приходятся на 2023 и 2024 годы. Поэтому в ДТЭК и в НКРЭКУ должны хорошо потрудиться, чтобы компания успешно справилась с выплатами.

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Компании холдинга ДТЭК – это образец адаптации к текущей политической конъюнктуре. Тепловая генерация была приватизирована Ринатом Ахметовым еще во времена президентства Виктора Януковича. Тогда под ДТЭК были выписаны условия конкурса. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что более 70% тепловых электростанций оказались в ДТЭК.

После побега Виктора Януковича в Россию, у ДТЭК начались смутные времена. Им даже пришлось написать план под названием "Крепость", а впереди замаячила внятная перспектива новомодного в 2015 году слова деолигархизация.

Однако совсем быстро все перевернулось с ног на голову. Бизнес получил режим наибольшего благоприятствования: павлогорадский уголь превратился в южноамериканский, близкая к власти компания выкупает облигации компании с дисконтом, парламент одобряет грабеж миноритариев под вывеской squeeze-out. И, наконец, Дмитрий Вовк принимает решение о Роттердам+ и собирается на учебу за океан.

Финансовые подробности пакта "Роттердам плюс" между Ринатом Ахметовым и нынешней властью станут известны только после смены власти, но политические дивиденды выплачиваются ДТЭК сполна. Чего только стоит активность по продвижению ближайших соратников Рината Ахметова во время репетиции президентской предвыборной гонки.