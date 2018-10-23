Не Роттердамом єдиним: як держава фінансує ДТЕК Ахметова

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова продовжує заробляти необґрунтовані прибутки. У цьому олігарху всіляко сприяють і Міністерство енергетики, і галузевої національний регулятор, та ДП "Енергоринок". Крім скандальної формули "Роттердам плюс", завдяки якій ДТЕК вже заробив понад 30 млрд гривень, і надання компаніям Ахметова преференцій щодо закупівлі палива від Міненерговугілля, ДТЕК отримав ще понад 10 млрд гривень, взятих в кредит.

Для того, щоб профінансувати ДТЕК, держпідприємство "Енергоринок" зайняло ці гроші в державному Ощадбанку. Після чого перерахувало кошти підприємствам ДТЕК в якості авансового платежу. Це стало приводом для розслідування Національного антикорупційного бюро.

Екс-глава національного тарифного регулятора – НКРЕКП – Дмитро Вовк вже майже поїхав вчитися в США, а компанія ДТЕК досі успішно пожинає плоди його праць. Схоже, що схема "Роттердам плюс" є тільки самою явною і відомою з усіх існуючих. Як відомо, її суть полягає в тому, що при розрахунку вартості українського вугілля за основу береться ціна більш дорого і якісного вугілля в європейський портах з ціною доставки в Україну.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості придумало нову схему, яка дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки, за оцінками експертів, у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

Але і це ще не всі додаткові бонуси для компаній ДТЕК. Наприклад, аванс на суму більше 10 млрд гривень, які компанії енергохолдингу Ріната Ахметова отримали від держпідприємства "Енергоринок". А "Енергоринок" позичив ці кошти в державному Ощадбанку. Таким чином, практично коштами платників податків приватну компанію ДТЕК безпроцентно прокредитували. Про це стало відомо з тексту постанови Солом'янського райсуду міста Києва.

Нову схему збагачення підприємств Ахметова зараз розслідують детективи Національного антикорупційного бюро.

А Солом'янський райсуд міста Києва вже вдруге задовольняє клопотання слідчих, надаючи їм доступ до документів. У квітні цього року їм було надано доступ до рахунків компаній "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Східенерго", відкритих в банку ПУМБ. У вересні суд так само надав доступ до 19 договорами про надання кредитної лінії компанії ДП "Енергоринок" в Ощадбанку.

Нагадаємо, завдяки формулі "Роттердам плюс" ДТЕК заробляє на українських споживачах необґрунтований економікою прибуток. За оцінками експертів, він на сьогодні перевищує 30 млрд гривень.

Пріоритетні алгоритми ДТЕК

Що стосується нової схеми, то мова йде про дві постанови НКРЕКП № 769 від 29 квітня 2016 року і № 2385 від 29 грудня того ж року. Ними на оптовому ринку електричної енергії необґрунтовано змінювався алгоритм проведення розрахунків за поставлену електричну енергію. Саме завдяки цим двом документам компанії енергетичного холдингу ДТЕК отримали додатково більше 10 млрд гривень.

В рамках розслідування детективами НАБУ отримана інформація про здійснені ДП "Енергоринок" розрахунки за електричну енергію на виконання вищезазначених постанов НКРЕКП. Такі розрахунки проводилися здебільшого з виробниками електричної енергії "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго" і "ДТЕК Західенерго".

Ще в лютому цього року НАБУ розпочало досудове розслідування за статтею зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Увагу слідчих залучили астрономічні авансові платежі, які здійснювалися державним підприємством на користь компаній енергохолдингу ДТЕК.

"Підприємствам ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ВАТ "Київненерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" необґрунтовано надавалися переваги перед іншими виробниками електричної енергії у вигляді перерахування ДП "Енергоринок" кредитних коштів для здійснення авансових платежів за товарну продукцію в загальному розмірі понад 10 мільярдів гривень", - йдеться в ухвалі суду одного з клопотань НАБУ.

Детективи розслідують дії службових осіб-працівників НКРЕКП. Регуляторні рішення приймалися на користь вищевказаних акціонерних товариств, що призвело до тяжких наслідків і порушило інтереси інших виробників електричної енергії. На думку слідства, посадові особи Комісії протягом 2016-2017 років зловживали службовим становищем, діючи в інтересах суспільства енергетичного холдингу ДТЕК.

Вигодоодержувачами рішень НКРЕКП, прийнятих в 2016-2017 роках, стали компанії холдингу ДТЕК. Їм ДП "Енергоринок" перерахував кредитні кошти для здійснення авансових платежів за товарну продукцію в загальному розмірі понад 10 млрд гривень. У НАБУ вважають, що дії посадових осіб національного регулятора здійснювалися з метою отримання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи.

На думку детективів НАБУ, саме постанови НКРЕКП стали підставою для укладення низки кредитних договорів між ДП "Енергоринок" та Ощадбанком. А згодом, кошти, одержані в кредит, були перераховані підприємствам енергетичного холдингу ДТЕК.

Слідство звернулося до суду для отримання доступу до кредитних договорів, які були укладені між Ощадбанком та ДП "Енергоринок". Детективам необхідно провести судово-економічну експертизу, щоб встановити обґрунтованість та економічну доцільність укладання договорів та використання отриманих коштів.

Але, крім цього, НАБУ розслідує ще одну справу у відношенні керівництва НКРЕКП, яке, на думку слідчих, діяло в інтересах ДТЕК Ріната Ахметова. Зокрема, Бюро підозрює голову та членів Нацкомісії у змові з енергогенеруючими компаніями при затвердженні формули по визначенню оптово-ринкової ціни електроенергії, яка відома як формула "Роттердам плюс".

Розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, "використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах генеруючих компаній, умисно, з метою створення умов для отримання ТЕС надприбутків", в січні-березні 2016 року при розробці порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам плюс") включили в нього явно необґрунтовану формулу, яка в рази збільшила вартість вугілля

Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок. У результаті за останні роки, тариф для населення підвищувався п'ять разів, і вартість електроенергії для споживачів зросла майже на 300%.

Допомогти Ахметову

Схема, розкрита детективами НАБУ, свідчить, що завдяки сумно відомому "Роттердаму плюс" компанії холдингу ДТЕК зараз можуть продавати електроенергію для споживачів за завищеними цінами. Згадані вище рішення зачіпають розрахунки минулих періодів. Нова схема – ще краще. Вона примітна тим, що не відображається на платіжці споживача в реальному часі.

Але якщо "Роттердам плюс" став гучною і скандальною історією, що не заважало ДТЕК без наслідків заробити 30 млрд гривень, додаткового прибутку, то просте процесуальне рішення Комісії принесло ДТЕК ще понад 10 млрд гривень.

Між тим, "ДТЕК Енерго" зацікавлене в таких прибутках як ніколи. Адже основні виплати за боргом, що складало на середину цього року майже 2,2 млрд доларів, припадають на 2023 та 2024 роки. Тому в ДТЕК і в НКРЕКП повинні добре попрацювати, щоб компанія успішно впоралася з виплатами.

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Компанії холдингу ДТЕК – це зразок адаптації до поточної політичної кон'юнктури. Теплова генерація була приватизована Рінатом Ахметовим ще в часи президентства Віктора Януковича. Тоді під ДТЕК були виписані умови конкурсу. Тому ні для кого не стало сюрпризом, що більше 70% теплових електростанцій опинилися в ДТЕК.

Після втечі Віктора Януковича в Росію, у ДТЕК почалися лихі часи. Їм навіть довелося написати план під назвою "Фортеця", а попереду замаячила чітка перспектива новомодного в 2015 році слова деолігархізації.

Проте зовсім швидко все перевернулося з ніг на голову. Бізнес отримав режим найбільшого сприяння: павлогорадске вугілля перетворилось на південноамериканське, близька до влади компанія викуповує облігації компанії з дисконтом, парламент схвалює грабіж міноритаріїв під вивіскою squeeze-out. І, нарешті, Дмитро Вовк приймає рішення про Роттердам+ і швидко збирається на навчання за океан.

Фінансові подробиці пакту "Роттердам плюс" між Рінатом Ахметовим і нинішньою владою стануть відомі тільки після зміни влади, але політичні дивіденди виплачуються ДТЕК сповна. Чого тільки коштує активність по просуванню найближчих соратників Ріната Ахметова під час репетиції президентської передвиборної гонки.