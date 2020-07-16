"Роттердам+" возвращается: почему угольная формула оказалась эффективной

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За последние годы формула "Роттердам+" усилиями ряда политиков и отдельных экспертов получила четкую негативную окраску. Но ее отмена в июле прошлого года стала одной из причин глубочайшего кризиса в энергетической отрасли.

Вместо падения цена угля стала расти, госкомпания "Центрэнерго" быстро превратилась в убыточную, украинские шахты перевели на многомесячный вынужденный простой, а горняки – приехали протестовать в Киев.

В итоге, к подходу, на котором базировался "Роттердам+", снова пришлось вернуться, а справедливость формульного принципа в энергетике теперь вынуждены признавать даже его заядлые критики. Подробнее – у материале РБК-Украина.

Государственная компания "Центрэнерго" 10 июля заключила контракт на поставку угля с шахт "Добропольеуголь" по цене, предписанной формулой "Роттердам+".

Как оказалось, за год работы нового рынка электроэнергии цены на уголь поползли вверх и больше не возвращались к былому уровню. Возвращение к формуле уже позволило сбить цены - "Центрэнерго" купило уголь на 10% дешевле газа и на 20% дешевле установленной государством цены угля госшахт.

Плохой пиар

О формуле "Роттердам+" в Украине слышали даже люди, максимально далекие от энергетической отрасли. И обычно слабо представляющие, как именно она функционирует, какие существуют технологические цепочки, как работает мировой энергетический рынок, и, наконец, по каким принципам формируются цены и тарифы.

Этим отлично пользовались многие политики, представители финансово-промышленных групп и лояльные к ним эксперты, которые годами методично обрабатывали украинское информпространство. Их стараниями "Роттердам+" в массовом сознании получил четкую коррупционную привязку.

Формулу "обвиняли" во всевозможных бедах: от роста цифр в платежках до якобы наносимых госшахтам убытков, точную сумму которых никто из критиков так и не смог подсчитать. Одним из наиболее активных борцов с "Роттердам+" был Андрей Герус, ныне – депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

В итоге, с 1 июля 2019 года действие формулы было прекращено, в Украине запустился рынок электроэнергии. "Фактическая ликвидация "Роттердам+" состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большом публичном резонансе, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и т.д. Мы сделали ее вместе", - заявлял летом прошлого года Герус, на тот момент – представитель президента в Кабмине.

Опасные маневры

Но вопреки многочисленным обещаниям, после отмены "Роттердам+" ситуация на энергетическом рынке не улучшилась, наоборот – отрасль погрузилась в глубочайший кризис, возможно, самый тяжелый за время независимости Украины.

Тому есть несколько причин. Во-первых, это дальнейшее ручное вмешательство государства в работу рынка, которое искусственно ограничивало цены на электрическую энергию.

Во-вторых – импорт угля и самой электроэнергии из Российской Федерации. В-третьих, пассивность государственно регулятора и народных депутатов, которые никак не реагировали на различные коррупционные схемы на энергетических госпредприятиях. Наконец, нерешенной оставалась и ситуация в "зеленой" энергетике, государство и инвесторы никак не могли договориться относительно добровольного снижения "зеленого" тарифа.

При этом главный бенефициар этого кризиса был очевиден – олигарх Игорь Коломойский и его финансово-промышленная группа. Еще летом прошлого года в госкомпании "Центрэнерго" появилось новое руководство, которое связывают именно с Коломойским.

Помимо поставки электричества на принадлежащие группе "Приват" заводы, новый менеджмент "Центрэнерго" начал закупать уголь в России, у структуры, входящей в орбиту влияния Коломойского, еще и по цене вдвое выше рыночной.

Помимо этого, вместо угля "Центрэнерго" начало использовать еще и газ, который закупался у фирмы, опять-таки имеющей отношение к Коломойскому. Сжигать российский газ или газ подконтрольной фирмы оказалось просто выгоднее, чем закупать его на украинских шахтах.

Согласно расследованию программы "Схемы", на этом всего за полгода связанные с Коломойским компании смогли заработать более четырех миллиардов гривен, тогда как само государственное "Центрэнерго" из прибыльного предприятия стало убыточным.

Задолженность компании превысила стоимость ее активов почти на полтора миллиарда гривен. Что еще важнее - главными пострадавшими от этих маневров оказались обычные шахтеры, и дело быстро дошло до социального взрыва.

Из-за нарастающих долгов и остановленных предприятий шахтеры в июне приехали в Киев на долгосрочную акцию протеста. Долги по их зарплатам на тот момент достигали 1 млрд грн. Государство погашало их, но лишь точечно. При этом серьезным должником за ранее купленный уголь оставалось все то же "Центрэнерго".

Митинги проходили непосредственно под Офисом президента, и Владимиру Зеленскому пришлось лично вмешиваться в ситуацию. "Все сделаем, дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не платят деньги. Езжайте домой к своим семьям", - пообещал президент горнякам госшахты "Надежда", расположенной во Львовской области.

К львовским шахтерам присоединились их коллеги с ряда шахт Восточной Украины. Параллельно решить проблему пытались через Кабинет министров, который в середине июня выдал постановление о приоритетном сжигании угля на украинских ТЭС, но менеджмент "Центрэнерго" отказывался подчиняться требованиям.

В итоге, 10 июля ситуацию наконец-то удалось решить. В результаты сложных переговоров, медиатором которых стало Минэнерго, был подписан контракт о возобновлении поставок угля с украинских шахтах на ТЭС "Центрэнерго". Таким образом, шахты смогли снова начать добычу угля, шахтеры прекратили акции протеста и вернулись на работу.

"Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку существующей модели рынка электроэнергии, искривления которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Эту договоренность, как и справедливость расчета цены на основе формулы "Роттердам+", позитивно оценили и в Офисе президента. Примечательно, что признать это был вынужден и заядлый критик формулы Андрей Герус. "Подписан контракт "Центрэнерго" и "Добропольеуголь". Цена там абсолютно европейская", – отметил он в эфире одного из ток-шоу. Впрочем, вскоре Герус заявил, что его слова не так поняли, и "Роттердам+" он все же не поддерживает.

Подтверждено МВФ

Таким образом, актуализация формулы "Роттердам+" позволила найти выход из искусственно созданного социального и энергетического кризиса. "Центрэнерго" больше не нужно будет входить в убытки, а покупки угля на украинских шахтах обеспечат шахтеров стабильным заработком.

Как выяснилось на практике, именно формульное ценообразование позволяет получать самую прозрачную и рыночно обоснованную цену, особенно в условиях крайне несовершенно украинского рынка электроэнергии. После отмены "Роттердам+" цена на уголь только возросла, и целая отрасль экономики оказалась на грани краха. По различным оценкам, общий ущерб за год, пока не действовал "Роттердам+", составил до 6 миллиардов гривен.

Более того, правительство косвенно подтвердило правильность заложенного в "Роттердам+" подхода, подписав недавний меморандум с МВФ. В нем Украина обязалась формировать цены на газ по формуле "Амстердам+", которая включает в себя цену на голубое топливо на нидерландском хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. То есть, к цене на газ применяется абсолютно такой же принцип импортного паритета, как и к цене на уголь согласно "Роттердам+". И никаких вопросов ни у кого это не вызывает.

Таким образом, опасные эксперименты, которые стоили Украине миллиардных убытков, судя по всему, прекращены. Далее уголь в Украине будет торговаться именно в привязке к формуле "Роттердам+" - как оказалось, наиболее выгодной для энергетической отрасли и всего государства.