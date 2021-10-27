Рост, несмотря на COVID-вызовы. Какие изменения произошли в фарминдустрии Украины за последний год

Фармацевтическая индустрия Украины сейчас испытывает значительный подъем. Несмотря на то, что отрасль всегда находилась в лидерах по привлечению инвестиций и производительности труда, последний год как никогда продемонстрировал важность сильной фармы как составляющей системы здравоохранения и фактора укрепления национальной безопасности.

РБК-Украина проанализировало выводы ежегодного справочника "Фармацевтика Украины 2021", подготовленного компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews, и рассказывает, как сегодня работает отрасль, какие позиции отечественных и иностранных игроков, тенденции развития, проблемы и достижения украинского фармпроизводства произошли во время COVID-19.

Объемы рынка

Согласно материалам справочника, несмотря на кризисный 2020 год фарма была одной из растущих отраслей. Объемы продаж выросли как в денежном, так и натуральном выражении.

По состоянию на начало текущего года объем этого рынка оценивался в 4 миллиарда долларов. Среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который к началу пандемии составлял 12,6%, незначительно замедлился – до 7,9%. Но на фоне других секторов экономики это стало чуть ли не рекордным показателем. Также нынешний показатель объема аптечного рынка лекарственных средств – самый большой с 2010 года.

Аптечный сегмент в Украине представлен прежде всего аптечными сетями. 85% розничного рынка финансируется непосредственно потребителями лекарств. В госпитальном сегменте продажа лекарств осуществляется через лечебно-профилактические учреждения, которые зависимы от государственного финансирования.

Что покупают

Существенно за последние 5 лет увеличился и объем потребления лекарств – на 83% и составляет сейчас почти 100 долл. на человека. Впрочем, несмотря на то, что этот показатель вырос на 7,9% по сравнению с прошлым годом, он до сих пор один из самых маленьких в Европе. Для сравнения, в Швейцарии он достигает почти 800 долл. на человека, в Канаде – 638 долл., в Латвии – 75 долларов.

Большинство лекарств в Украине – генерики (непатентованные лекарственные средства, воспроизведение оригинального препарата, на который истек срок патентной защиты, – ред). При условии низкого уровня доходов и покупательной способности населения это оправдано, поскольку они имеют низкую стоимость и являются идентичными оригинальным препаратам, а значит расширяют доступность лечения, отмечают исследователи.

В десятке самых популярных среди украинцев препаратов преобладают средства для пищеварительной системы. Пользуются спросом также лекарства для опорно-двигательной, кровеносной и респираторной системы. Наибольший же рост потребления в 2020 г. показали противовирусные и противомикробные лекарственные средства.

Лидеры инноваций

Фармацевтические компании сфокусированы на инновациях. Хоть фармацевтика – не самая большая индустрия украинской экономики, но именно эта отрасль среди лидеров по затратам на инновации.

Например, инвестиции одного из лидеров рынка – фармацевтической компании "Дарница" – в развитие в 2020 году достигли почти 300 млн гривен. Из них 51% – в модернизацию производства, 38% – в новые продукты, 11% – цифровая трансформация.

По мнению председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей устойчивостью к глобальным экономическим потрясениям фармацевтика – как в Украине, так и вообще – обязана именно высокой степени внедрения инноваций.

Поэтому еще перед началом пандемии украинские фармакологические компании инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в целом 1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и предотвратить дефицит лекарств во время локдауна.

Фарма в экономике

Исполнительный директор Top Lead Станислав Шум отмечает, что фарма занимает одну из лидерских позиций среди других отраслей по производительности: на одного работника приходится почти 1,4 млн грн ВВП. Из-за этого работа в фармацевтической индустрии остается одной из лучше всего оплачиваемых, а это, в свою очередь, привлекает высококлассные кадры. Выше может быть только IТ, но надежных официальных данных для расчетов, чтобы это подтвердить, нет.

При таких условиях доля лекарственных средств украинского производства, как свидетельствуют данные из справочника "Фармацевтика Украины 2021", за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте.

С 2015 года существенно увеличились и объемы экспорта. В прошлом году они достигли более 235 млн долларов. Увеличению объемов экспорта, по мнению исследователей, будет влиять рост внутреннего рынка, интеграция в регуляторное поле ЕС и преодоление недостатков в регулировании продукции в Украине.

Проблемы отрасли

На развитие отрасли в Украине влияет несколько факторов. Один из самых весомых – ограниченный объем национального рынка и низкая покупательная способность населения. Малый рынок сбыта отражается на объеме инвестиций и потенциале наращивания производства. Это становится причиной для более позднего внедрения технологий и большей себестоимости на малом объеме производства. Поэтому именно внутренний рынок – стимул для начального роста индустрии.

Еще один фактор: законодательные барьеры на пути к доступным лекарствам. Это влияет на меньшее количество собственных разработок и задержку с внедрением иностранных технологий. В частности, возможность более длительной патентной защиты оригинальных лекарств по сравнению с заграницей задерживает выход украинских генериков. Также текущее регулирование исследований биоэквивалентности затягивает их продолжительность и стимулирует к прохождению процедуры за рубежом. По мнению исследователей, цифрофизация регистрации лекарств и ускорение процесса регистрации позволит уменьшить себестоимость выхода лекарств на рынок и ускорить доступ потребителей к ним.

Неинтегрированность в регуляторное поле ЕС – также один из вызовов для отечественной фармы. Как известно, каждый фармпроизводитель, кооторый хочет работать на рынке любой страны, должен быть сертифицированным в соответствии с требованиями Надлежащей производственной практики – Good Manufacturing Practice (GMP). Сейчас сертификат GMP от регуляторного органа Украины не признается на уровне ЕС, поэтому украинские фармкомпании вынуждены проходить двойные проверки на соответствие требованиям GMP – в Украине и на уровне государств-членов ЕС. Это создает дополнительные преграды выхода на этот рынок и увеличивает издержки производителей.

Еще негативно влияют на рынок несовершенные нормы регулирования продукции в Украине. Как отмечается в справочнике "Фармацевтика Украины 2021", текущие нормы регулирования существенно замедляют и затрудняют работу компаний, выпускающих на рынок новые лекарственные средства. Сейчас регистрация лекарств занимает от 10 месяцев и более. Ускорение процесса согласования протоколов клинических исследований – существенно увеличит конкурентоспособность национальных фармпроизводителей.

Также, по мнению исследователей, негативно на рынок влияет отсутствие эффективной системы государственно-частного партнерства и нестабильность экономической политики правительства – это сдерживает темпы расширения инвестиционной деятельности бизнеса.

Тенденции развития

К положительным преобразованиям последних лет исследователи относят внедрение электронной системы здравоохранения, а также общее повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. Это направление также стало более инвестиционно привлекательным на фоне карантинных ограничений 2020 года.

В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов, популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами. По прогнозам экспертов, к 2026 году доля цифровой коммерции в этой сфере достигнет не менее 15%.

Слабой стороной украинской системы здравоохранения до сих пор остается страховая медицина. Страхование – основа системы здравоохранения развитых стран. Оно позволяет аккумулировать средства и обеспечить высокое качество и эффективность услуг.

В Украине медицинское страхование только набирает популярность, но его роль все еще незначительна. Для понимания, в Украине доля населения, которая имеет добровольную медицинскую страховку достигает всего 5%, тогда как в Нидерландах этот показатель равен 84%, в Польше – 69%.

По мнению исследователей, для развития этой сферы нужна перестройка системы здравоохранения.

Плохо развито в Украине и контрактное производство – вид деятельности, при котором на производственной линии фармкомпании изготавливается продукция другой компании. Для арендатора – это экономия на капитальных инвестициях в производство, возможность запуска лекарств, которые имеют небольшой по объему рынок сбыта, доступ к уникальным технологиям и более быстрый выход на рынок. Для производителей – дополнительный источник поступлений. Для понимания, в 2020 году объем мирового фармрынка достиг около 193 млрд долларов. К 2028 году эксперты прогнозируют рост рынка до 324 млрд долларов.

Однако сейчас развитие контрактного производства в Украине сдерживает отсутствие стратегии роста и эффективных регуляторных норм в экономической политике, а также неблагоприятные условия для иностранного инвестирования.

Кроме того, в Украине мало проводят клинических испытаний. Согласно данным справочника, Украина использует всего 10-15% потенциала в этой сфере. В 2020 году их было всего 12 шт. на 1 млн населения, тогда как в Великобритании – 125, в Германии – 108, в США – 90. Сдерживает развитие клинических испытаний в Украине более длинные сроки утверждении исследований (в Украине они достигают 5-6 месяцев, когда в Европе – до 2 месяцев), большая задержка при прохождении процедуры растаможивания препаратов, отсутствие соответствующего законодательства, регулирующего отношения исследователя и государственного лечебного заведения, а также дефицит специалистов.

Фактор коронавируса

В начале пандемии, как и другие отрасли, фармрынок находился в упадке. Выйти на показатели "стабильного" 2019 года и перейти к фазе постепенного роста удалось лишь в ноябре 2020 года. Сейчас фарма адаптировалась к новым условиям и демонстрирует положительные тенденции, как в деньгах, так и в упаковках.

Много дискуссий вокруг украинской фармы в "ковидную" эпоху приходилось на возможности изготовления вакцины против COVID-19.

До независимости в Украине функционировало значительно больше иммуно-биотехнологических учреждений, которые выпускали лекарственные и биоактивные препараты. Одно из ведущих – Институт микробиологии и иммунологии им. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

Сейчас в Украине совсем не производят никаких вакцин – как собственной разработки, так и по лицензии. Хотя национальные фармкомпании-лидеры имеют необходимые мощности. По мнению исследователей, отправной точкой для организации производства является наличие государственных заказов и благоприятная правительственная политика. Развитие этого направления возможно только при условии государственного-частного партнерства.

В целом же авторы справочника отмечают, что при условии соблюдения определенного курса – углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, углубления партнерства бизнеса с государством, разработки собственной стратегии развития отрасли – украинская фармацевтическая индустрия продолжит реализацию своего потенциала.