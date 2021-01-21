Рост контрабанды вместо наполнения бюджета. Чем для Украины обернется новый акциз на табачные изделия

Повышение налогов на сигареты — хорошая идея и с точки зрения защиты здоровья нации, и с точки зрения наполнения бюджета. Но при условии поэтапного увеличения, а не мгновенного, да еще и кратного — когда новые реалии вынуждают табачников попросту сворачивать производство, увольнять штат и, соответственно, меньше платить налогов. Вопреки очевидным последствиям, именно такой сценарий для Украины приготовили законодатели, каким образом – в материале РБК-Украина.

Три варианта

В начале 2020 года Рада форсировала принятие налогового закона №466-IX, ставший более известным как закон о "налоговом терроре". Среди предлагаемых мер закона было и повышение налогов для табачников.

Например, с 1 января 2021 года акциз на табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы) — IQOS, Glo — должен был вырасти сразу в 4,2 раза или на 320%, что является беспрецедентным повышением для Украины. Более того, нигде в мире акциз не повышали столь кардинальным образом.

Повысился акциз и на сигариллы, которые производит отечественный "Марвел" (Винниковская табачная фабрика). Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства простых сигарет, но согласно новому закону ставка акциза на эти изделия выравнивается.

Производители в целом согласились с тем, что акциз должен расти, но предложили альтернативную формулу — поднять его не в одночасье в 4 раза, а делать это постепенно, на 35% ежегодно. Индустрия предоставила выгодное для бюджета экономическое обоснование: в 2021 "Филип Моррис Украина" только с одного IQOS гарантировано перечислил бы минимум 4,8 млрд грн акциза, в 2022 — уже 8,1 млрд грн, в 2023 — и того больше.

С тем, что 320% перебор, в конце концов согласился даже профильный налоговый комитет. Здесь подготовили смягчающую поправку к закону №466: поднять акциз на 200%, а далее +30% каждый следующий год вплоть до 2025.

Почем курить в 2021?

Однако из трех вариантов депутаты выбрали худший. 17 декабря 2020 года нардепы поправку благополучно провалили и дали "зеленый" свет четырехкратному повышению акциза на ТИЭНы и уравниванию акциза на сигариллы и сигареты. Саботаж в стане "слуг" организовала депутат Лада Булах, которая никогда прежде не занималась налоговой политикой. При этом она верит, что столь резкое повышение налога увеличит поступления в госбюджет на 5 млрд грн, и тут же добавляет: спрос на разного рода "айкосы" вследствие этого решения неизменно будет падать.

Итого акциз для классических сигарет, сигарилл и ТИЭН отныне одинаковый — 1,45 грн с одной сигареты. За год пачка сигарет в Украине подорожает с 8 до 12 гривен. Цена самых бюджетных табачных изделий приблизится к 50 грн, масс-маркет вырастет до 58 грн, а премиум-сегмент — до 66,8 грн. Стики для IQOS — HEETS и вовсе поднимутся в цене с 53 до 80 грн. Видимо, таким нехитрым способом более здоровую альтернативу классическим сигаретам выдавливают с рынка и принуждают курильщиков возвращаться к старой и недоброй "Приме".

Реакция индустрии

Больше всех от драконовского закона пострадали производители ТИЭНов — "Филип Моррис Украина" (IQOS) и "Бритиш Американ Тобакко Украина" (Glo) и украинский "Марвел" (ВТФ). Но акциз представляет большую проблему не только для них, но и для Украины.

В официальном письме постоянному представителю МВФ в Украине Йосте Люнгману "Филип Моррис Украина" сообщила: из-за повышения акциза на 320% компания вынуждена резко сократить заказ акцизных марок — до 35 миллионов вместо запланированных ранее 50 миллионов. Только на этом бюджет потеряет сотни миллионов.

"Одна акцизная марка — это соответственно одна пачка ТИЭНов, с которой выплачивается 20,85 грн акциза. 15 млн "сожженных" госпожой Булах акцизных марок умножаем на 20,85 грн. Получаем 312,75 млн грн. И это потери акциза только по одной компании", — подсчитывает убытки эксперт Института законодательства ВРУ Валерий Воротин.

Аналогичный сценарий ожидает "Бритиш Американ Тобакко Украина" и отечественный "Марвел" (Винниковская табачная фабрика) — производителя сигарилл. Напомним, что украинский производитель, наряду с упомянутыми выше мировыми гигантами, входит в ТОР-15 наибольших украинских плательщиков налогов в 2020 году. В 2021 году "Марвел" (ВТФ) прогнозирует резкое падение производства, и соответственно, акцизных поступлений в бюджет.

Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства сигарет, а потому уравнивать акциз на эти разные виды табачных изделий некорректно. Если в прошлом году производитель выпустил 2,6 млрд сигарилл, то с нынешним изменением налоговой политики их ожидается вдвое меньше — порядка 1,2 млрд шт.

Суммарные платежи по акцизу группы компаний "Марвел", млн грн

Последствия

Резкое падение производства и отчислений акциза не единственное последствие для национальной экономики. Порядка 1 миллиона украинских курильщиков перешли с классических сигарет на ТИЭНы, которые относятся к табачной продукции с потенциально сниженным риском. Пачка стиков за 80 грн заставит многих вернуться к традиционным сигаретам или же курить непроверенный контрафакт.

После повышения акциза ТИЭНы в Украине стали в 1,5-2 раза дороже, чем в Молдове, Беларуси и России. А значит стики для электронных сигарет пополнят потоки контрабанды через украинскую границу и помогут повысить достаток коррупционерам от таможни. Теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет.

Но и это еще не все. В "Филип Моррис Украина" уже предупредили, что не исключают остановку иностранных инвестиций: порядка $200 млн планировалось вложить в производство ТИЭНов в Украине. Под угрозой уже оказались 50 тысяч рабочих мест.

"Мы воспринимаем это повышение как прямое сообщение от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшие инвестиции в Украину. Словно государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители", — заявил директор ФМУ Костас Салварас.

О возможном сокращении рабочих мест говорят и в отечественном "Марвел".

Рост теневого рынка, падение производства, снижение поступлений акциза и НДС. По самым скромным оценкам совокупный убыток от провала поправки к закону №466 может составить 4,8-5 млрд грн.

Взгляд со стороны

При пессимистичном сценарии сумма потерь может утроиться. По расчетам Института макроэкономики и прогнозирования НАН Украины, резкое повышение акциза на ТИЭНы принесет бюджету в 2021-2015 годах на 18,7 млрд гривен меньше доходов, чем принесло бы постепенное повышение налога. Причина: снижение спроса на легальную продукцию и рост контрабанды.

"По своим масштабам повышение акцизного налога на ТИЭН является беспрецедентным и таким, что не отвечает отечественной и европейской практике акцизного налогообложения", — заявляют в институте.

Так, в европейских странах, где сигареты традиционно намного дороже, чем в Украине, табак для нагревания гораздо доступнее. Например, в Германии ставки на ТИЭНы составляют 34% от ставок на классические сигареты, в Великобритании — 39%, в Словении — 38%, в Испании — 46%.

Против резкого повышения акциза выступили также Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация.

В письме спикеру Дмитрию Разумкову ЕБА напомнила: на протяжении последних 3 лет объем легального рынка табака и без того сократился на 32%, при этом теневая торговля сигаретами резко выросла — почти в 7 раз. Драконовский акциз только усилит эту тенденцию.

В Американской торговой палате отмечают: замедление темпов роста акциза повысит поступления в бюджет и будет соответствовать европейской практике.

Таким образом, повысив акциз, народные депутаты задумали пополнить казну, но вместо этого лишили ее доходов в самый сложный период: коронакризис далек от спада.

В итоге для крупнейших транснациональных корпораций Украина становится не самой выгодной страной для инвестирования. Бизнес уходит с неблагоприятных рынков. Если это случится, готовы ли депутаты компенсировать госбюджету потерянные десятки миллиардов?