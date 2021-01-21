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Рост контрабанды вместо наполнения бюджета. Чем для Украины обернется новый акциз на табачные изделия

Киев, Четверг 21 января 2021 17:00
Рост контрабанды вместо наполнения бюджета. Чем для Украины обернется новый акциз на табачные изделия
В Раде дали "зеленый" свет четырехкратному повышению акциза на ТИЭНы (РБК-Украина)
Автор: Надежда Скляренко

Повышение налогов на сигареты — хорошая идея и с точки зрения защиты здоровья нации, и с точки зрения наполнения бюджета. Но при условии поэтапного увеличения, а не мгновенного, да еще и кратного — когда новые реалии вынуждают табачников попросту сворачивать производство, увольнять штат и, соответственно, меньше платить налогов. Вопреки очевидным последствиям, именно такой сценарий для Украины приготовили законодатели, каким образом – в материале РБК-Украина.

Три варианта

В начале 2020 года Рада форсировала принятие налогового закона №466-IX, ставший более известным как закон о "налоговом терроре". Среди предлагаемых мер закона было и повышение налогов для табачников.

Например, с 1 января 2021 года акциз на табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы) — IQOS, Glo — должен был вырасти сразу в 4,2 раза или на 320%, что является беспрецедентным повышением для Украины. Более того, нигде в мире акциз не повышали столь кардинальным образом.

Повысился акциз и на сигариллы, которые производит отечественный "Марвел" (Винниковская табачная фабрика). Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства простых сигарет, но согласно новому закону ставка акциза на эти изделия выравнивается.

Производители в целом согласились с тем, что акциз должен расти, но предложили альтернативную формулу — поднять его не в одночасье в 4 раза, а делать это постепенно, на 35% ежегодно. Индустрия предоставила выгодное для бюджета экономическое обоснование: в 2021 "Филип Моррис Украина" только с одного IQOS гарантировано перечислил бы минимум 4,8 млрд грн акциза, в 2022 — уже 8,1 млрд грн, в 2023 — и того больше.

С тем, что 320% перебор, в конце концов согласился даже профильный налоговый комитет. Здесь подготовили смягчающую поправку к закону №466: поднять акциз на 200%, а далее +30% каждый следующий год вплоть до 2025.

Почем курить в 2021?

Однако из трех вариантов депутаты выбрали худший. 17 декабря 2020 года нардепы поправку благополучно провалили и дали "зеленый" свет четырехкратному повышению акциза на ТИЭНы и уравниванию акциза на сигариллы и сигареты. Саботаж в стане "слуг" организовала депутат Лада Булах, которая никогда прежде не занималась налоговой политикой. При этом она верит, что столь резкое повышение налога увеличит поступления в госбюджет на 5 млрд грн, и тут же добавляет: спрос на разного рода "айкосы" вследствие этого решения неизменно будет падать.

Итого акциз для классических сигарет, сигарилл и ТИЭН отныне одинаковый — 1,45 грн с одной сигареты. За год пачка сигарет в Украине подорожает с 8 до 12 гривен. Цена самых бюджетных табачных изделий приблизится к 50 грн, масс-маркет вырастет до 58 грн, а премиум-сегмент — до 66,8 грн. Стики для IQOS — HEETS и вовсе поднимутся в цене с 53 до 80 грн. Видимо, таким нехитрым способом более здоровую альтернативу классическим сигаретам выдавливают с рынка и принуждают курильщиков возвращаться к старой и недоброй "Приме".

Реакция индустрии

Больше всех от драконовского закона пострадали производители ТИЭНов — "Филип Моррис Украина" (IQOS) и "Бритиш Американ Тобакко Украина" (Glo) и украинский "Марвел" (ВТФ). Но акциз представляет большую проблему не только для них, но и для Украины.

В официальном письме постоянному представителю МВФ в Украине Йосте Люнгману "Филип Моррис Украина" сообщила: из-за повышения акциза на 320% компания вынуждена резко сократить заказ акцизных марок — до 35 миллионов вместо запланированных ранее 50 миллионов. Только на этом бюджет потеряет сотни миллионов.

"Одна акцизная марка — это соответственно одна пачка ТИЭНов, с которой выплачивается 20,85 грн акциза. 15 млн "сожженных" госпожой Булах акцизных марок умножаем на 20,85 грн. Получаем 312,75 млн грн. И это потери акциза только по одной компании", — подсчитывает убытки эксперт Института законодательства ВРУ Валерий Воротин.

Аналогичный сценарий ожидает "Бритиш Американ Тобакко Украина" и отечественный "Марвел" (Винниковская табачная фабрика) — производителя сигарилл. Напомним, что украинский производитель, наряду с упомянутыми выше мировыми гигантами, входит в ТОР-15 наибольших украинских плательщиков налогов в 2020 году. В 2021 году "Марвел" (ВТФ) прогнозирует резкое падение производства, и соответственно, акцизных поступлений в бюджет.

Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства сигарет, а потому уравнивать акциз на эти разные виды табачных изделий некорректно. Если в прошлом году производитель выпустил 2,6 млрд сигарилл, то с нынешним изменением налоговой политики их ожидается вдвое меньше — порядка 1,2 млрд шт.

Рост контрабанды вместо наполнения бюджета. Чем для Украины обернется новый акциз на табачные изделия

Суммарные платежи по акцизу группы компаний "Марвел", млн грн

Последствия

Резкое падение производства и отчислений акциза не единственное последствие для национальной экономики. Порядка 1 миллиона украинских курильщиков перешли с классических сигарет на ТИЭНы, которые относятся к табачной продукции с потенциально сниженным риском. Пачка стиков за 80 грн заставит многих вернуться к традиционным сигаретам или же курить непроверенный контрафакт.

После повышения акциза ТИЭНы в Украине стали в 1,5-2 раза дороже, чем в Молдове, Беларуси и России. А значит стики для электронных сигарет пополнят потоки контрабанды через украинскую границу и помогут повысить достаток коррупционерам от таможни. Теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет.

Но и это еще не все. В "Филип Моррис Украина" уже предупредили, что не исключают остановку иностранных инвестиций: порядка $200 млн планировалось вложить в производство ТИЭНов в Украине. Под угрозой уже оказались 50 тысяч рабочих мест.

"Мы воспринимаем это повышение как прямое сообщение от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшие инвестиции в Украину. Словно государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители", — заявил директор ФМУ Костас Салварас.

О возможном сокращении рабочих мест говорят и в отечественном "Марвел".

Рост теневого рынка, падение производства, снижение поступлений акциза и НДС. По самым скромным оценкам совокупный убыток от провала поправки к закону №466 может составить 4,8-5 млрд грн.

Взгляд со стороны

При пессимистичном сценарии сумма потерь может утроиться. По расчетам Института макроэкономики и прогнозирования НАН Украины, резкое повышение акциза на ТИЭНы принесет бюджету в 2021-2015 годах на 18,7 млрд гривен меньше доходов, чем принесло бы постепенное повышение налога. Причина: снижение спроса на легальную продукцию и рост контрабанды.

"По своим масштабам повышение акцизного налога на ТИЭН является беспрецедентным и таким, что не отвечает отечественной и европейской практике акцизного налогообложения", — заявляют в институте.

Так, в европейских странах, где сигареты традиционно намного дороже, чем в Украине, табак для нагревания гораздо доступнее. Например, в Германии ставки на ТИЭНы составляют 34% от ставок на классические сигареты, в Великобритании — 39%, в Словении — 38%, в Испании — 46%.

Против резкого повышения акциза выступили также Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация.

В письме спикеру Дмитрию Разумкову ЕБА напомнила: на протяжении последних 3 лет объем легального рынка табака и без того сократился на 32%, при этом теневая торговля сигаретами резко выросла — почти в 7 раз. Драконовский акциз только усилит эту тенденцию.

В Американской торговой палате отмечают: замедление темпов роста акциза повысит поступления в бюджет и будет соответствовать европейской практике.

Таким образом, повысив акциз, народные депутаты задумали пополнить казну, но вместо этого лишили ее доходов в самый сложный период: коронакризис далек от спада.

В итоге для крупнейших транснациональных корпораций Украина становится не самой выгодной страной для инвестирования. Бизнес уходит с неблагоприятных рынков. Если это случится, готовы ли депутаты компенсировать госбюджету потерянные десятки миллиардов?

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