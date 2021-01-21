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Зростання контрабанди замість наповнення бюджету. Чим обернеться для України новий акциз на тютюнові вироби

Київ, Четвер 21 січня 2021 17:00
Зростання контрабанди замість наповнення бюджету. Чим обернеться для України новий акциз на тютюнові вироби
У Раді дали "зелене" світло чотириразовому підвищенню акцизу на ТВЕНи (РБК-Україна)
Автор: Надія Скляренко

Підвищення податків на сигарети — хороша ідея і з точки зору захисту здоров'я нації, і з точки зору наповнення бюджету. Але за умови поетапного збільшення, а не миттєвого, та ще й кратного — коли нові реалії змушують тютюнників просто згортати виробництво, звільняти штат і, відповідно, платити менше податків. Всупереч очевидним наслідкам, саме такий сценарій для України приготували законодавці, яким чином – у матеріалі РБК-Україна.

Три варіанти

На початку 2020 року Рада форсувала прийняття податковий закон №466-IX, який став більш відомим, як закон про "податковий терор". Серед пропонованих заходів було й підвищення податків для тютюнників.

Наприклад, з 1 січня 2021 року акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) — IQOS, Glo — повинен був вирости відразу в 4,2 раза або на 320%, що є безпрецедентним підвищенням для України. Більш того, ніде у світі акциз не підвищували настільки кардинальним чином.

Підвищився акциз і на сигарили, які виробляє вітчизняний "Марвел" (Винниківська тютюнова фабрика). Виробництво сигарил приблизно на 30% дорожче виробництва простих сигарет, але згідно з новим законом ставка акцизу на ці вироби вирівнюється.

Виробники в цілому погодилися з тим, що акциз повинен зростати, але запропонували альтернативну формулу — підняти його не відразу в 4 рази, а робити це поступово, на 35% щорічно. Індустрія надала вигідне для бюджету економічне обґрунтування: у 2021 "Філіп Морріс Україна" тільки з одного IQOS гарантовано перерахував би мінімум 4,8 млрд грн акцизу, у 2022 — вже 8,1 млрд грн, у 2023 — і того більше.

З тим, що 320% перебір, врешті-решт погодився навіть профільний податковий комітет. Тут підготували пом'якшувальну поправку до закону №466: підняти акциз на 200%, а далі +30% за кожний наступний рік, аж до 2025.

За скільки палити у 2021?

Однак з трьох варіантів депутати обрали найгірший. 17 грудня 2020 року нардепи поправку благополучно провалили й дали "зелене" світло чотириразовому підвищенню акцизу на ТВЕНи і зрівнювання акцизу на сигарили та сигарети. Саботаж в стані "слуг" організувала депутат Лада Булах, яка ніколи раніше не займалася податковою політикою. При цьому вона вірить, що таке різке підвищення податку збільшить надходження до держбюджету на 5 млрд грн, і тут же додає: попит на різного роду "айкоси" внаслідок цього рішення незмінно будуть падати.

Разом акциз для класичних сигарет, сигарил і ТВЕН відтепер однаковий — 1,45 грн з однієї сигарети. За рік пачка сигарет в Україні подорожчає з 8 до 12 гривень. Ціна бюджетних тютюнових виробів наблизиться до 50 грн, мас-маркет зросте до 58 грн, а преміум-сегмент — до 66,8 грн. Стіки для IQOS — HEETS і зовсім піднімуться в ціні з 53 до 80 грн. Вочевидь, таким нехитрим способом більш здорову альтернативу класичним сигарет витискають з ринку і примушують курців повертатися до старої й суворої "Прими".

Реакція індустрії

Більше всіх від драконівського закону постраждали виробники ТВЕНів — "Філіп Морріс Україна" (IQOS) і "Брітіш Американ Тобакко Україна" (Glo) та український "Марвел" (ВТФ). Але акциз становить велику проблему не тільки для них, але і для України.

В офіційному листі до постійного представника МВФ в Україні Йосте Люнгмана "Філіп Морріс Україна" повідомила: через підвищення акцизу на 320% компанія змушена різко скоротити замовлення акцизних марок — до 35 мільйонів замість запланованих раніше 50 мільйонів. Тільки на цьому бюджет втратить сотні мільйонів.

"Одна акцизна марка — це одна пачка ТВЕНів, з якої виплачується 20,85 грн акцизу. 15 млн "спалених" пані Булах акцизних марок множимо на 20,85 грн. Отримуємо 312,75 млн грн. І це втрати акцизу тільки по одній компанії", — підрахував збитки експерт Інституту законодавства ВРУ Валерій Воротін.

Аналогічний сценарій очікує "Брітіш Американ Тобакко Україна" та вітчизняний "Марвел" (Винниківська тютюнова фабрика) — виробника сигарил. Нагадаємо, що український виробник, поряд із згаданими вище світовими гігантами, входить у ТОР-15 найбільших українських платників податків у 2020 році. У 2021 році "Марвел" (ВТФ) прогнозує різке падіння виробництва, і відповідно, акцизних надходжень до бюджету.

Виробництво сигарил приблизно на 30% дорожче виробництва сигарет, а тому зрівнювати акциз на ці різні види тютюнових виробів некоректно. Якщо торік виробник випустив 2,6 млрд сигарил, то з нинішнім зміною податкової політики їх очікується вдвічі менше — близько 1,2 млрд шт.

Зростання контрабанди замість наповнення бюджету. Чим обернеться для України новий акциз на тютюнові вироби

Сумарні платежі за акцизом групи компаній "Марвел", млн грн

Наслідки

Різке падіння виробництва і відрахувань акцизу не єдиний наслідок для національної економіки. Близько 1 мільйона українських курців перейшли з класичних сигарет на ТВЕНи, які належать до тютюнової продукції з потенційно зниженим ризиком. Пачка стіків за 80 грн змусить багатьох повернутися до традиційних сигарет або ж палити неперевірений контрафакт.

Після підвищення акцизу ТВЕНи в Україні стали в 1,5-2 рази дорожче, ніж у Молдові, Білорусі та Росії. А значить стіки для електронних сигарет поповнять потоки контрабанди через український кордон і допоможуть підвищити достаток корупціонерам від митниці. Тіньовий ринок сигарет очікує бурхливий розквіт.

Але і це ще не все. У "Філіп Морріс Україна" вже попередили, що не виключають зупинку іноземних інвестицій: близько $200 млн планувалося вкласти у виробництво ТВЕНів в Україні. Під загрозою вже виявилися 50 тисяч робочих місць.

"Ми сприймаємо це підвищення як пряме повідомлення від уряду про те, що ми повинні зупинити подальші інвестиції в Україну. Немов держава нам говорить: нам не потрібні ваші інвестиції, ваша фабрика, ваші співробітники і споживачі", — заявив директор ФМУ Костас Салварас.

Про можливе скорочення робочих місць говорять і у вітчизняному "Марвел".

Зростання тіньового ринку, падіння виробництва, зниження надходжень акцизу і ПДВ. За найскромнішими оцінками, сукупний збиток від провалу поправки до закону №466 може скласти 4,8-5 млрд грн.

Погляд з боку

При песимістичному сценарії сума втрат може потроїтися. За розрахунками Інституту макроекономіки та прогнозування НАН України, різке підвищення акцизу на ТВЕНи принесе бюджету у 2021-2015 роках на 18,7 млрд грн менше доходів, ніж принесло б поступове підвищення податку. Причина: зниження попиту на легальну продукцію та зростання контрабанди.

"За своїми масштабами підвищення акцизного податку на ТВЕН є безпрецедентним і таким, що не відповідає вітчизняній та європейській практиці акцизного оподаткування", — заявляють в інституті.

Так, у європейських країнах, де сигарети традиційно набагато дорожче, ніж в Україні, тютюн для нагрівання набагато доступніше. Наприклад, у Німеччині ставки на ТВЕНи становлять 34% від ставок на сигарети класичні, у Великобританії — 39%, у Словенії — 38%, в Іспанії — 46%.

Проти різкого підвищення акцизу виступили Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація.

У листі спікеру Дмитру Разумкову ЄБА нагадала: протягом останніх 3 років обсяг легального ринку тютюну і без того скоротився на 32%, при цьому тіньова торгівля сигаретами різко зросла — майже в 7 разів. Драконівський акциз тільки посилить цю тенденцію.

В Американській торговельній палаті зазначають: уповільнення темпів зростання акцизу підвищить надходження до бюджету і буде відповідати європейській практиці.

Таким чином, підвищивши акциз, народні депутати задумали поповнити скарбницю, але замість цього позбавили її доходів у найскладніший період: коронакриза далека від спаду.

У підсумку для найбільших транснаціональних корпорацій Україна стає не найкращою країною для інвестування. Бізнес йде з несприятливих ринків. Якщо це станеться, чи готові депутати компенсувати держбюджету втрачені десятки мільярдів?

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