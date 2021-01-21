Зростання контрабанди замість наповнення бюджету. Чим обернеться для України новий акциз на тютюнові вироби

У Раді дали "зелене" світло чотириразовому підвищенню акцизу на ТВЕНи (РБК-Україна)

Підвищення податків на сигарети — хороша ідея і з точки зору захисту здоров'я нації, і з точки зору наповнення бюджету. Але за умови поетапного збільшення, а не миттєвого, та ще й кратного — коли нові реалії змушують тютюнників просто згортати виробництво, звільняти штат і, відповідно, платити менше податків. Всупереч очевидним наслідкам, саме такий сценарій для України приготували законодавці, яким чином – у матеріалі РБК-Україна.

Три варіанти

На початку 2020 року Рада форсувала прийняття податковий закон №466-IX, який став більш відомим, як закон про "податковий терор". Серед пропонованих заходів було й підвищення податків для тютюнників.

Наприклад, з 1 січня 2021 року акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) — IQOS, Glo — повинен був вирости відразу в 4,2 раза або на 320%, що є безпрецедентним підвищенням для України. Більш того, ніде у світі акциз не підвищували настільки кардинальним чином.

Підвищився акциз і на сигарили, які виробляє вітчизняний "Марвел" (Винниківська тютюнова фабрика). Виробництво сигарил приблизно на 30% дорожче виробництва простих сигарет, але згідно з новим законом ставка акцизу на ці вироби вирівнюється.

Виробники в цілому погодилися з тим, що акциз повинен зростати, але запропонували альтернативну формулу — підняти його не відразу в 4 рази, а робити це поступово, на 35% щорічно. Індустрія надала вигідне для бюджету економічне обґрунтування: у 2021 "Філіп Морріс Україна" тільки з одного IQOS гарантовано перерахував би мінімум 4,8 млрд грн акцизу, у 2022 — вже 8,1 млрд грн, у 2023 — і того більше.

З тим, що 320% перебір, врешті-решт погодився навіть профільний податковий комітет. Тут підготували пом'якшувальну поправку до закону №466: підняти акциз на 200%, а далі +30% за кожний наступний рік, аж до 2025.

За скільки палити у 2021?

Однак з трьох варіантів депутати обрали найгірший. 17 грудня 2020 року нардепи поправку благополучно провалили й дали "зелене" світло чотириразовому підвищенню акцизу на ТВЕНи і зрівнювання акцизу на сигарили та сигарети. Саботаж в стані "слуг" організувала депутат Лада Булах, яка ніколи раніше не займалася податковою політикою. При цьому вона вірить, що таке різке підвищення податку збільшить надходження до держбюджету на 5 млрд грн, і тут же додає: попит на різного роду "айкоси" внаслідок цього рішення незмінно будуть падати.

Разом акциз для класичних сигарет, сигарил і ТВЕН відтепер однаковий — 1,45 грн з однієї сигарети. За рік пачка сигарет в Україні подорожчає з 8 до 12 гривень. Ціна бюджетних тютюнових виробів наблизиться до 50 грн, мас-маркет зросте до 58 грн, а преміум-сегмент — до 66,8 грн. Стіки для IQOS — HEETS і зовсім піднімуться в ціні з 53 до 80 грн. Вочевидь, таким нехитрим способом більш здорову альтернативу класичним сигарет витискають з ринку і примушують курців повертатися до старої й суворої "Прими".

Реакція індустрії

Більше всіх від драконівського закону постраждали виробники ТВЕНів — "Філіп Морріс Україна" (IQOS) і "Брітіш Американ Тобакко Україна" (Glo) та український "Марвел" (ВТФ). Але акциз становить велику проблему не тільки для них, але і для України.

В офіційному листі до постійного представника МВФ в Україні Йосте Люнгмана "Філіп Морріс Україна" повідомила: через підвищення акцизу на 320% компанія змушена різко скоротити замовлення акцизних марок — до 35 мільйонів замість запланованих раніше 50 мільйонів. Тільки на цьому бюджет втратить сотні мільйонів.

"Одна акцизна марка — це одна пачка ТВЕНів, з якої виплачується 20,85 грн акцизу. 15 млн "спалених" пані Булах акцизних марок множимо на 20,85 грн. Отримуємо 312,75 млн грн. І це втрати акцизу тільки по одній компанії", — підрахував збитки експерт Інституту законодавства ВРУ Валерій Воротін.

Аналогічний сценарій очікує "Брітіш Американ Тобакко Україна" та вітчизняний "Марвел" (Винниківська тютюнова фабрика) — виробника сигарил. Нагадаємо, що український виробник, поряд із згаданими вище світовими гігантами, входить у ТОР-15 найбільших українських платників податків у 2020 році. У 2021 році "Марвел" (ВТФ) прогнозує різке падіння виробництва, і відповідно, акцизних надходжень до бюджету.

Виробництво сигарил приблизно на 30% дорожче виробництва сигарет, а тому зрівнювати акциз на ці різні види тютюнових виробів некоректно. Якщо торік виробник випустив 2,6 млрд сигарил, то з нинішнім зміною податкової політики їх очікується вдвічі менше — близько 1,2 млрд шт.

Сумарні платежі за акцизом групи компаній "Марвел", млн грн

Наслідки

Різке падіння виробництва і відрахувань акцизу не єдиний наслідок для національної економіки. Близько 1 мільйона українських курців перейшли з класичних сигарет на ТВЕНи, які належать до тютюнової продукції з потенційно зниженим ризиком. Пачка стіків за 80 грн змусить багатьох повернутися до традиційних сигарет або ж палити неперевірений контрафакт.

Після підвищення акцизу ТВЕНи в Україні стали в 1,5-2 рази дорожче, ніж у Молдові, Білорусі та Росії. А значить стіки для електронних сигарет поповнять потоки контрабанди через український кордон і допоможуть підвищити достаток корупціонерам від митниці. Тіньовий ринок сигарет очікує бурхливий розквіт.

Але і це ще не все. У "Філіп Морріс Україна" вже попередили, що не виключають зупинку іноземних інвестицій: близько $200 млн планувалося вкласти у виробництво ТВЕНів в Україні. Під загрозою вже виявилися 50 тисяч робочих місць.

"Ми сприймаємо це підвищення як пряме повідомлення від уряду про те, що ми повинні зупинити подальші інвестиції в Україну. Немов держава нам говорить: нам не потрібні ваші інвестиції, ваша фабрика, ваші співробітники і споживачі", — заявив директор ФМУ Костас Салварас.

Про можливе скорочення робочих місць говорять і у вітчизняному "Марвел".

Зростання тіньового ринку, падіння виробництва, зниження надходжень акцизу і ПДВ. За найскромнішими оцінками, сукупний збиток від провалу поправки до закону №466 може скласти 4,8-5 млрд грн.

Погляд з боку

При песимістичному сценарії сума втрат може потроїтися. За розрахунками Інституту макроекономіки та прогнозування НАН України, різке підвищення акцизу на ТВЕНи принесе бюджету у 2021-2015 роках на 18,7 млрд грн менше доходів, ніж принесло б поступове підвищення податку. Причина: зниження попиту на легальну продукцію та зростання контрабанди.

"За своїми масштабами підвищення акцизного податку на ТВЕН є безпрецедентним і таким, що не відповідає вітчизняній та європейській практиці акцизного оподаткування", — заявляють в інституті.

Так, у європейських країнах, де сигарети традиційно набагато дорожче, ніж в Україні, тютюн для нагрівання набагато доступніше. Наприклад, у Німеччині ставки на ТВЕНи становлять 34% від ставок на сигарети класичні, у Великобританії — 39%, у Словенії — 38%, в Іспанії — 46%.

Проти різкого підвищення акцизу виступили Федерація роботодавців України, Спілка українських підприємців, Американська торгова палата, Європейська Бізнес Асоціація.

У листі спікеру Дмитру Разумкову ЄБА нагадала: протягом останніх 3 років обсяг легального ринку тютюну і без того скоротився на 32%, при цьому тіньова торгівля сигаретами різко зросла — майже в 7 разів. Драконівський акциз тільки посилить цю тенденцію.

В Американській торговельній палаті зазначають: уповільнення темпів зростання акцизу підвищить надходження до бюджету і буде відповідати європейській практиці.

Таким чином, підвищивши акциз, народні депутати задумали поповнити скарбницю, але замість цього позбавили її доходів у найскладніший період: коронакриза далека від спаду.

У підсумку для найбільших транснаціональних корпорацій Україна стає не найкращою країною для інвестування. Бізнес йде з несприятливих ринків. Якщо це станеться, чи готові депутати компенсувати держбюджету втрачені десятки мільярдів?