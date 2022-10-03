Російська економічна окупація. Як український суд дав "добро" на фінансування тероризму

Наприкінці червня Суд в Україні арештував майно громадянина РФ на 1 млрд гривень. Його підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин та фінансування тероризму. За даними Forbes, йдеться про російського бізнесмена Ігоря Наумця та його ТОВ "Юнігран". Втім, нещодавно відомий багатьма скандальними рішеннями Печерський суд скасував арешт майна і банківських рахунків підприємства. Чи є обґрунтованим рішення суду та що відомо про діяльність російського бізнесмена в Україні – детальніше в матеріалі.

Що відомо про справу

Про росіянина Ігоря Наумця і його ТОВ "Юнігран" і "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" широкому загалу стало відомо, коли 17 червня 2022 року Офіс генерального прокурора вручив ухвалу про накладання арешту на корисні копалини, що розміщуються на території Спаського родовища піску, згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського району м. Львова.

За даними слідства, громадянин РФ, власник одного з найбільших виробників щебню в Україні — компанії "Юніграм", організував незаконну діяльність, пов’язану з видобутком корисних копалин в Україні. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків і плати за землю та виводі коштів на фінансування тероризму.

За клопотанням прокурорів суд ухвалив рішення про накладення арешту на особисте майно російського бізнесмена, майно підконтрольних йому комерційних структур, найбільших з яких і є "Юніграм", що незаконно відправляє українських щебінь до країни-окупанта, на банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.

Відомо, що підконтрольні йому структури здійснювали видобуток у промислових масштабах щебеню і піску на території Київської та Житомирської областей.

Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Кошти перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", заявляють в Офісі генпрокурора.

Окрім того, через незаконні дії російського бізнесмена на території Пухівської сільської ради Броварського району Київської області вже кілька років поспіль руйнуються береги Десни, знищуються нерестовища риби, а земля вздовж Десни використовується не за призначенням. А відбувається все це через незаконне намивання піску з Десни, яке прикривається днопоглибленням та берегоукріпленням.

Також слідству стало відомо, що цей громадянин РФ виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави та вихваляв осіб, які здійснювали збройну агресію.

Сумнозвісний суд

Усе вищенаведене мало б призвести щонайменше до конфіскації майна бізнесмена на користь України. Йдеться про суму не менш, ніж в 1,5 млрд грн (за цінами 2020 року). І про припинення тероризму.

За даними СБУ, оприлюдненими у ЗМІ, вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі, ТОВ "Юнігран", яким через кіпрську Westgrinite Holdings Limited володіє Наумець, здійснювало постачання щебеню до РФ. Причому, якщо в довідці СБУ йшлося про партію у 28 000 т, то на сайті самого "Юніграну" хизувались відвантаженням до країни-агресора 650 000 т копалин.

Своєю чергою, "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" Наумця, яка зареєстрована в столичній промзоні в районі станції метро "Видубичі" та здійснює незаконний видобуток піску з подальшим його намиванням на правий берег річки Десна в Броварському районі, за даними слідства, завдала державі збитків у розмірі 342 млн грн.

Однак в процес втрутився інший український суд. Суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк вирішив, що в умовах війни треба скасувати арешт майна і банківських рахунків, накладений ухвалою слідчого судді, скасувати заборону права відчуження, розпорядження та користування щодо рухомого майна, та скасувати арешт на нерухоме майно, яке перебуває у власності підприємства ТОВ "Юнігран".

Також суд скасував арешт, накладений на банківські рахунки, які належать підприємству ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД", та скасував арешт на рухоме і нерухоме майно росіян. Знято було арешти і з інших підприємств громадянина РФ Наумця. Окрім того, скасована заборона вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо майна росіян. При цьому Офіс генерального прокурора, який має здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні і підтримувати у судах державне обвинувачення у кримінальному провадженні, проявляє дивну байдужість в цьому питанні.

Якщо звинувачення силових органів є небезпідставними, то фактично суддя українського суду дав "зелене світло" на продовження грабування українських надр росіянами і на фінансування так званої "ДНР". А прокуратура фактично самоусунулась від підтримки інтересів держави - стороною обвинувачення досі не подана жодна апеляція на рішення суду, не оголошені повторні арешти активів російського власника “Юніграна” тощо.

Реакція СБУ на ці події наразі невідома. Відомо тільки, що щебінь і надалі незаконно видобувається і вивозиться в Росію, пісок і надалі незаконно намивається. А війна і надалі триває. І не тільки за допомогою зброї.