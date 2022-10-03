Российская экономическая оккупация. Как украинский суд дал "добро" на финансирование терроризма

В конце июня суд в Украине арестовал имущество гражданина РФ на 1 млрд. гривен. Его подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма. По данным Forbes, речь идет о российском бизнесмене Игоре Наумце и его ООО "Юнигран". Впрочем, недавно известный многими скандальными решениями Печерский суд отменил арест имущества и банковских счетов предприятия. Обосновано ли решение суда и что известно о деятельности российского бизнесмена в Украине – подробнее в материале.

Что известно о деле

О россиянине Игоре Наумце и его ООО "Юнигран" и "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" широкой общественности стало известно, когда 17 июня 2022 года Офис генерального прокурора вручил постановление о наложении ареста на полезные ископаемые, размещаемые на территории Спасского месторождения песка, согласно с постановлением следственного судьи Лычаковского района Львова.

По данным следствия, гражданин РФ, владелец одного из крупнейших производителей щебня в Украине — компании "Юниграм", организовал незаконную деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых в Украине. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и платы за землю и выводе средств на финансирование терроризма.

По ходатайству прокуроров суд принял решение о наложении ареста на личное имущество российского бизнесмена, имущество подконтрольных ему коммерческих структур, крупнейших из которых и является "Юниграм", незаконно отправляющий украинским щебень в страну-оккупанту, на банковские счета и незаконно добытые полезные ископаемые общей стоимостью более 1 млрд. грн.

Подконтрольные ему структуры осуществляли добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей.

Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для личного незаконного обогащения. Денежные средства перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", заявляют в Офисе генпрокурора.

Кроме того, из-за незаконных действий российского бизнесмена на территории Пуховского сельского совета Броварского района Киевской области уже несколько лет разрушаются берега Десны, уничтожаются нерестилища рыбы, а земля вдоль Десны используется не по назначению. А происходит все это из-за незаконного намывания песка из Десны, которое прикрывается дноуглублением и берегоукреплением.

Также следствию стало известно, что этот гражданин РФ оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, отрицал временную оккупацию части территории нашего государства и восхвалял лиц, совершавших вооруженную агрессию.

Печально известный суд

Все вышеприведенное должно привести как минимум к конфискации имущества бизнесмена в пользу Украины. Речь идет о сумме не менее чем в 1,5 млрд грн (по ценам 2020 года). И о прекращении терроризма.

По данным СБУ, обнародованным в СМИ, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, ООО "Юнигран", которым через кипрскую Westgrinite Holdings Limited владеет Наумец, осуществляло поставки щебня в РФ. Причем, если в справке СБУ говорилось о партии в 28 000 т, то на сайте самого "Юниграна" кичились отгрузкой в страну-агрессор 650 000 т ископаемых.

В свою очередь, "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" Наумца, которая зарегистрирована в столичной промзоне в районе станции метро "Выдубичи" и осуществляет незаконную добычу песка с последующим его намыванием на правый берег реки Десна в Броварском районе, по данным следствия, нанесла 342 млн грн.

Однако в процесс вмешался другой украинский суд. Судья Печерского районного суда г. Киева Вовк решил, что в условиях войны нужно отменить арест имущества и банковских счетов, наложенный постановлением следственного судьи, отменить запрет права отчуждения, распоряжения и пользования движимым имуществом, и отменить арест на недвижимое имущество, которое находится в собственности предприятия ООО "Юнигран".

Также суд отменил арест, наложенный на банковские счета, принадлежащие предприятию ООО "Стройиндустрия Сервис ЛТД", и отменил арест на движимое и недвижимое имущество россиян. Сняты были аресты и с других предприятий гражданина РФ Наумца. Кроме того, отменен запрет совершать любые регистрационные и нотариальные действия по имуществу россиян. При этом Офис генерального прокурора, который должен осуществлять процессуальное руководство по уголовному производству и поддерживать в судах государственное обвинение в уголовном производстве, проявляет странное безразличие в этом вопросе.

Если обвинения силовых органов небезосновательны, то фактически судья украинского суда дал "зеленый свет" на продолжение грабежа украинских недр россиянами и на финансирование так называемой "ДНР". А прокуратура фактически самоустранилась от поддержки интересов государства - стороной обвинения до сих пор не подана ни одна апелляция на решение суда, не объявлены повторные аресты активов российского собственника "Юниграна".

Реакция СБУ на эти события пока неизвестна. Известно только, что щебень и дальше незаконно добывается и вывозится в Россию, песок и дальше незаконно намывается. А война продолжается. И не только с помощью оружия.