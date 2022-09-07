Рокировка в "Альфа банке". Какой смысл в сохранении собственности российских олигархов в Украине

Что происходит с "Альфа Банком" в Украине и зачем российский банк меняет название? Кто именно принял решение о переименовании и что кроется за таким решением? Даст ли президент ответ на петицию о конфискации корпоративных прав российских олигархов на имущество "Альфа Банка"? И станет ли ребрендинг помехой национализации? Подробнее – в материале РБК-Украина.

Скупые сообщения о дистанционном заседании акционеров "Альфа Банка" на котором было изменено название банка на "Сенс-банк", были "разбавлены" цитированием предыдущего заявления экономиста Симеона Дянкова о том, что "банк не желает иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда".

Однако деятельность банка на протяжении месяцев вооруженной агрессии РФ против Украины подтверждает, что ничего общего со страной-агрессором руководство банка не хочет иметь скорее только на уровне заявлений в прессе. Решение о ребрендинге, вероятно, состоялось под контролем российских олигархов и является удачным пиар-ходом.

Кто же голосовал на заседании акционеров?

На сайте самого НБУ размещено официальную информацию, что бенефициарами банка являются российские олигархи Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%) и Михаил Фридман (32,86%).

Как известно, Национальный банк признал акционеров украинского "Альфа-банка" Фридмана и Авена такими, которые потеряли безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке. Решением НБУ голоса по акциям подсанкционных олигархов переданы независимому представителю – Симеону Дянкову, который и голосовал на собрании. Но Дянкова сложно рассматривать как независимого от российских олигархов, ведь в то время, когда занимал пост ректора Российской экономической школы (в 2013-2015 гг.), Совет директоров этой школы возглавлял именно Авен – ближайший бизнес-партнер Фридмана и акционер "Альфа Банка".

Вторым акционером, который имел право принимать участие в собрании был Андрей Косогов, который еще вчера был непубличным и невлиятельной лицом и собственником только 4% в уставном капитале "Альфа Банка". Но после того как два других акционеры Герман Хан и Алексей Кузьмичев за день до введения в отношении них санкций "продали" свои акции Андрею Косогову, он получил под свой контроль уже 40% голосов на собрании акционеров банка, о чем ранее писало РБК-Украина.

Показательным также является комментарий относительно характера этого соглашения профессора Балтиморского университета Дэвида Лингельбаха, который знает Фридмана лично. В интервью Bloomberg Лингельбах заявил, что ему трудно представить, как Фридман отказывается от контроля над "Альфа Банком", основным источником его состояния. Он предположил, что Косогов может быть подставным лицом для олигарха, чтобы сохранить влияние.

Таким образом на дистанционном собрании акционеров 12 августа 2022 года решающие голоса за решение по ребрендингу банка отдали Симеон Дянков, который не может рассматриваться как совершенно независимое от Фридмана и Авена лицо, и Андрей Косогов, который является бизнес-партнером все того же Фридмана, и, возможно, подставным лицом, через которого подсанкиционные олигархи продолжают руководить банком.

Еще 25 февраля 2022 года председатель НБУ Кирилл Шевченко заявил, что центральный банк не может позволить, "чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев" в то время, "когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии". Такое заявление было сделано по ликвидации российских "МРБанку" и "Проминвестбанка".

Очевидно, что "оперирование деньгами украинцев" российскими олигархами НБУ не рассматривает как недопустимую вещь в условиях войны. Еще более недопустимым является возможность этих олигархов через подставных лиц принимать решения относительно будущего украинского банка.

Такой двойной стандарт граничит с двойной моралью.

Подтверждением "русского характера собственности" "Альфа-Банка" также есть ряд уголовных производств, в рамках которых, в частности, установлено, что российские акционеры-олигархи уже после их отстранения и начала широкомаштабної агрессии в Украине использовали банк для вывода підсанкційних активов. Фиктивные сделки, легализация средств, полученных незаконным путем, и попытки вывода денег с воюющего государства, о чем уже говорилось в материале РБК-Украина – является подтверждением, что владельцы не теряли влияния на один из крупнейших банков Украины и пытаются любым способом провести не только ребрендинг учреждения, а и отменить любые ограничения в отношении владения им.

Сохранение олигархического контроля над "Альфа Банком" может стать угрозой для дальнейшей работы финучреждения. Ведь в мире хорошо известна репутация Фридмана, как лица, которое в состоянии "подвести" актив под банкротство. Одним из таких дел является уголовное производство против Фридмана в Испании, которое было открыто еще в 2019 году, но недавно приобрело новых оборотов.

Напомним, обвинения Фридмана по делу инновационной компании Zed было санкционировано судом в Испании по иску Антикоррупционной прокуратуры, подозревавшей, что господин Фридман нарушил уголовный кодекс страны, пытаясь взять под контроль Zed, вызвав его неплатежеспособность. В представлении в суд прокурор Хосе Гринда Гонсалес описал предполагаемый нападение на Zed WorldWide как "рейдерский захват", отметив, что "слово "рейдер" используется в сфере организованной российской преступности для описания кражи бизнеса "или через насилие, убийство или экономическое удушение".

В представлении в мае 2022 года прокурор предоставил ряд доказательств, которые свидетельствуют о том, что российские партнеры из Альфы, которые участвуют в Zed, стремились "удушить" технологическую компанию. Международная аудиторская компания PwC, по данным прокуратуры, выявила нарушения в общей компании Tema, основанной Zed WorldWide и компанией Фридмана "Вымпелком", еще в 2015 году. Россияне якобы тайно вывели капитал из Tema, а затем неожиданно разорвали все бизнес-связи с Zed. Тогда компания потеряла половину своего дохода, не могла обслуживать кредиты и в конце концов обанкротилась, в результате чего Михаил Фридман и его партнеры по заниженной цене приобрели эту компанию. Как результат представления –испанский суд санкционировал возобновление расследования по этому делу.

История с банкротством подконтрольного учреждения была реализована в апреле 2022 года в Нидерландах в результате которой заблокирована работа шестерых дочерних компаний российского "Альфа Банка". В частности, Центральный суд Амстердама признал банкротство "дочки" Альфы в Нидерландах так называемого "Амстердамского торгового банка". Центробанк Нидерландов вынужден был активировать схему гарантирования вкладов для владельцев счетов обанкротившегося банка.

Все факты ,установленные в уголовных производствах в Украине относительно действий собственников с использованием "Альфа Банка", отчетливо свидетельствуют о том, что оставляя контроль над банком, Фридман, Авен, Хан и Кузьмичев могли решать вопросы вывода активов и отмывания средств, что не исключает доведение его до банкротства.

Сегодня среди украинцев почти не осталось тех, кто не понимает, что путинский преступный режим это не только Путин и его "политбюро". Война, которую ведет Путин на уничтожение украинской нации – деньги олигархов, полученные в результате коррупции и соучастии в дележе коррупционных денег в России.

Расследование The Washington Post мая 2022 г., основанное на материалах "Досье Пандоры" и "Досье райских островов", наглядно демонстрирует как происхождение коррупционных состояний, так и безоговорочную зависимость российского олигархата от Путина. В нем, в частности, приведены слова Авена во время общения со следователями Роберта Мюллера, который возглавляет расследование дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Авен признался, "что он воспринимал пожелания от Путина как приказы и понимал последствия для него из-за их не выполнения". Это лишний раз подтверждает, что олигархи РФ не являются частными бизнесменами.

Угроза существования и сохранения путинских активов в мире очевидна. Если цивилизованный мир не конфискует их, они и в дальнейшем будут финансировать войну и террористическую деятельность. Сегодня судьба активов российских олигархов на Западе все больше беспокоит западных политиков.

Иностранные средства массовой информации переполнены сообщениями, как юридическое сообщество и уважаемые инвесторы пытаются отмежеваться от участия российских олигархов в бизнесе за рубежом.

18 августа 2022 года Bloomberg опубликовал сообщение, что юристы ищут помощи хедж-фондов для изъятия российских миллиардов.

Группа юристов, называющая себя "Альянс справедливости Украины", хочет заняться активами россиян, попавших под санкции. Инициатива предлагает потенциальное решение проблемы, с которой сейчас сталкиваются западные правительства после введения широких санкций после вторжения России в Украину, могут ли они конфисковать замороженные активы на миллиарды долларов.

По словам Брендона из лондонской фирмы Mishcon, проект преодолеет юридические проблемы, заимствуя практику из различных юрисдикций и отраслей права.

По словам Джейсона Маккью, партнера-основателя лондонской компании McCue Jury & Partners, группа уже определила активы на сумму 200 миллиардов долларов. В настоящее время адвокаты ищут финансирование для открытия исков против россиян, попавших под санкции в Великобритании, от имени 50 000 украинских беженцев, сказал Маккью.

Для правительства Украины пока не существует ни моральных, ни юридических препятствий для конфискации имущества путинских олигархов. В преамбуле закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" четко изложены мотивацию, которой должно придерживаться правительство при принятии соответствующего решения: "С целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, национальных интересов, национальной безопасности, обеспечения экономической самостоятельности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства".

Что касается "Альфа банка", то на на портале правительства размещено петицию с требованием сделать механизм с конфискацией активов российских олигархов простым и безусловным, что в свою очередь даст возможность уберечь "Альфа банк" от банкротства и остановили получения доходов российскими олигархами из Украины.

Судя по всему, причиной размещения петиции стало то, что на сегодня в Украине отсутствует простой и действенный способ конфискации или национализации имущества подсанкционных олигархов. Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", принятый Верховной радой, решает вопрос конфискации имущества исключительно в случаях, где именно государство агрессор является собственником имущества, а существующий механизм по конфискации активов подсанкционных олигархов является сложным и нереальным для достижения реальных целей.

Поэтому петиция еще преследует цель стимулировать законодательные инициативы со стороны правительстваи Рады, которые должны продемонстрировать последовательность украинского государства в ее призыве к миру конфисковать российские активы.