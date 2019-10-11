Родион Бутко: В ближайшее время мы увидим значительные изменения цифровой инфраструктуры сферы финуслуг

Но в бизнес редко идут люди, неспособные справляться с трудностями. Здесь нюх на новые возможности и умение вовремя занять благоприятную нишу, навыки работы с рисками иногда даже важнее, чем деньги. О том, как полностью переформатировать свой бизнес в условиях кризиса и запустить стартап в Евросоюзе в интервью для РБК-Украина рассказал бизнесмен Родион Бутко.

- Что представлял собой ваш бизнес до 2014-го года и как пришла идея переформатировать инвестиционный портфель?

- Незадолго до событий 2014 года в одном из интервью для глянцевого издания я сказал, что “начинать бизнес с нуля мне больше не хочется”. В тот момент будущее виделось другим и инвестиционный портфель моей компании “Берег Групп” формировался исходя из актуальных на тот момент доходности и рисков. Хотя мы вели бизнес в разных отраслях и разных странах, основным для нас был украинский рынок. Часть активов мы держали в быстроликвидных продуктах и уверенно себя чувствовали в выбранных нами направлениях - производство и ритейл ювелирных изделий, продажа полимерной продукции, недвижимость, залоговое кредитование. Однако во время конфликта, экономического кризиса и девальвации гривны мы потеряли до 60% активов. Правильная политика по диверсификации и напряженная работа всей команды в этот период позволили нам удержать часть старых бизнес направлений, но стало понятно, что пришло время начать “с нуля” и запустить новые проекты.

Идея инвестирования в финтех бизнес к тому времени уже активно разрабатывалась. Страновые риски заставили искать рынки с меньшей доходностью, но большей безопасностью. Мы поставили задачу выхода на европейский рынок и потому стремились разработать максимально прозрачную и универсальную структуру. Так от “Берег Групп” отделился Bredley Holding, которому сегодня уже два года. Он объединяет более десяти финансовых проектов в 4 странах мира.

- Какие компании и бренды входят в Bredley Holding?

- Bredley Holding, компания со швейцарской пропиской, объединяет в своем инвестиционном портфеле предприятия, которые специализируются на потребительском кредитовании. В сегменте онлайн-кредитов в Украине и Польше работает бренд Miloan, беззалоговое кредитование в Украине представлено брендами FinX и Cashpoint, а залоговое торговой маркой “Благо”, которая имеет отделения в Украине, Молдове и России. На стадии стартапа проект в Румынии.

Весь бизнес онлайн-кредитования обеспечивает собственная IT-инфраструктура, которая находится во Франкфурте (Германия) и управляется компанией Qmaro, которая также входит в Bredley Holding. Нам удалось создать эффективную и легко масштабируемую комбинацию ИТ-решений и бизнес-процессов, универсальную для любого региона. Поэтому сегодня мы активно осваиваем новые рынки и направления работы.

- Почему вы решили заняться онлайн бизнесом?

- Привлекательность онлайн-бизнеса для инвестиций мы осознали еще в 2012 году. Уже тогда было понятно, что это доходный и легко масштабируемый бизнес, за которым будущее. Пример развитых стран Европы и Америки это подтверждает. После проведённых исследований мы решили свой первый европейский шаг сделать в Польше. Большая по численности страна Евросоюза, продвинутая банковская и ИТ система, близко территориально. Но я даже не мог предвидеть всех сложностей, с которыми мы столкнёмся. Открытие предприятия и банковского счёта, наём квалифицированных сотрудников, абсолютно другая бизнес среда - везде трудности.

И поверьте - нас никто нигде не ждёт! Отдельная проблема для бизнесменов моего поколения - языковая. Одно дело заказать на английском ужин в ресторане, другое - общение с топ менеджментом, у которого свой взгляд на бизнес-процессы.

Несмотря ни на что, проект Miloan Poland мы запустили в 2016 году. Компания входит в десятку лидеров на польском рынке и регулярно получает отраслевые награды. На украинском рынке бренд Miloan начал работу в 2017 году, а уже в 2018-м уверенно удерживал 10% рынка PDL-кредитов. В целом рынок Восточной Европы сегодня очень благоприятный для финтех-проектов. Здесь высокое проникновение мобильной связи и достаточно технологически грамотное население. Финтех очень хорошо развивается и в Польше, и в Украине, где нет давних банковских традиций и население менее консервативно в отношении финансовых услуг. Здесь уже привыкли к мобильному банкингу и PayPass.

- Какие сложности возникали в процессе создания нового бизнеса?

- Финтех - это бизнес на пересечении финансов и информационных технологий. Поэтому все сложности удваиваются. Инвестору, который до этого занимался «традиционными видами» бизнеса, приходится учиться буквально всему с самого начала. Начиная от новой терминологии, которая вся на английском, и заканчивая новыми специальностями в топ-менеджменте. Было забавно, когда на утверждение одного из руководителей проекта пришел молодой парень с "тоннелем" в ухе. Мне сказали, что это наш новый потенциальный директор. Лет десять назад это было сложно представить. Сегодня все меняется очень быстро и не только в одежде, но и в сознании и к этому нужно быть готовым или лучше уйти на пенсию.

- Какие перспективы развития для компании вы видите в будущем?

- В наших планах развитие и по горизонтали, и по вертикали. В бизнесе кредитования мы увеличиваем присутствие на тех рынках, на которых уже работаем и изучаем возможность экспансии в другие страны. Наиболее перспективными мы считаем страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Параллельно мы развиваем новый проект в сфере e-commerce в Украине. Этот сегмент также очень быстро растет, только за первое полугодие объем продаж через интернет в Украине вырос на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во всем мире актуален тренд на осознанное потребление и наш маркетплейс Boo.ua дает возможность не только купить новые товары, но и приобрести вещи у частных лиц.

В целом, хотя финтех и электронная коммерция сравнительно молодые направления бизнеса, никто не сомневается, что они пришли надолго и в будущем будут только расти. Это непростой рынок, ожидания клиентов здесь меняются так же быстро, как и технологии. Ближайшие десятилетия мы станем свидетелями значительных изменений цифровой инфраструктуры сферы услуг. Слова Big Data, AI, “автоматизация”, “облачные вычисления” и “дополненная реальность” уже навязли на зубах, но это то, что сегодня меняет рынок. Важно вовремя занять место в этой экосистеме и учиться управлять инновациями как непрерывным процессом, чтобы не остаться за бортом.

Справка: Bredley Holding - международная холдинговая компания, которая успешно развивает проекты по внедрению актуальных технологий в сфере небанковского кредитования. Предприятия группы работают в Польше, Украине, Румынии, Молдове, России постоянно расширяя географию присутствия. Собственные предприятия группы обслуживают IT-инфраструктуру fintech-платформ, что позволяет повысить надежность и безопасность финансовых процессов.