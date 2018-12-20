Рискованные инвестиции: какие строительные махинации придумал Аднан Киван

Фото: Аднан Киван (facebook.com ruslan.kivan)

Недавно Одессу всколыхнула серия конфликтов вокруг строительных площадок. Одна из них на участке, принадлежащем компании, которую связывают с Владимиром Галантерником. Конфликт заметили в Киеве, и генпрокурор даже объявил о возможности временной приостановки всех строек в Одессе. Тем не менее, в Одесской области с военным положением эта проблема совсем не нова.

Гектары для Маркова и Кивана

Известный еще по событиям Революции достоинства, Игорь Марков, которому, по информации СМИ, было направлено сообщение о подозрении в сепаратизме, плодотворно сотрудничает с одесскими предпринимателями. Среди них - известный в Одессе и в Украине застройщик сирийского происхождения Аднан Киван. Сейчас на сайтах недвижимости продается более пятидесяти объектов группы компаний "Кадорр Групп" в городе у моря.

Интересы предпринимателя и владельца киевской газеты Kyiv Post простираются далеко за пределы Одессы. Киван даже собирался строить гостиницу на Андреевском спуске. Но в конце ноября около ста депутатов Киеврады приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка. Здесь одна из компаний Кивана "Маркон" собиралась возвести гостиничный комплекс, прямо напротив музея Булгакову.

Причиной расторжения договора стал сам проект. По проекту высота гостиницы должна была более, чем в два раза превышать максимально разрешенную высоту. Но в биографии самого бизнесмена есть гораздо более интересные страницы истории. Например, по данным СМИ, это покупка участков у бежавших в Российскую Федерацию сепаратистов и, возможно, даже причастность к финансированию терроризма. И это в историческом центре страны.

Сейчас сам Аднан Киван находится в центре расследования, которое проводится главным следственным управлением СБУ вместе с Генпрокуратурой. В марте прошлого года по представлению СБУ в офисах фирм, принадлежащих Кивану, прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье финансирование терроризма. Причем в особо крупных размерах и по предварительному сговору с группой лиц. Санкции по этой статье – лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Недавно адвокаты пытались через суд вернуть имущество компаний группы Кадорр, однако получили отказ. Их иск был отклонен и в суде апелляционной инстанции.

Следствием установлено, что председатель политической партии "Родина" Игорь Марков совместно с должностными лицами KADORR Group организовал схему финансирования терроризма на неподконтрольных территориях.

Одиозный основатель общественных организаций "Патриоты Отечества" и "Русский клуб", основатель строительной корпорации "Славянский Альянс", действовал через подконтрольную общественную организацию инвалидов "Помощь и Защита". Игорь Марков вместе с должностными лицами Группы компаний KADORR Group организовал схему вывода денежных средств на неподконтрольную территорию.

Убеждения и позиция Игоря Маркова не является проблемой для Аднана Кивана. Для своего партнера он даже разработал схему вывода средств. При чем выглядит она очень цинично.

Получилось так, что одесситы, приобретавшие жилье в домах, построенных Киваном, фактически могли стать соучастниками финансирования терроризма в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Следствие установило, что в данной схеме так же были задействованы коммерческие структуры группы компаний KADORR Group. Целью операций была поддержка деятельности незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В 2014 – 2017 годах Игорь Марков неоднократно находился на территории ОРДЛО, где в средствах массовой информации выражал полную и безоговорочную поддержку незаконных вооруженных формирований и их деятельности против Украины. В ноябре 2014 года он был объявлен в международный розыск за совершение преступления и до сих пор скрывается на территории Российской Федерации.

Общественная организация инвалидов "Помощь и Защита", подконтрольная Игорю Маркову, владела земельным участком площадью 2,7 га. Впоследствии на этом участке были возведены сразу несколько жилых комплексов: "27 Жемчужина", "32 Жемчужина","43 Жемчужина", "44 Жемчужина", "45 Жемчужина" и "46 Жемчужина".

Организация "Помощь и защита" была основана в 2006 году четырьмя физлицами – соратниками Игоря Маркова. Среди них Алексей Рыбаков, депутат горсовета 6-го созыва от партии "Родина". Помимо участия в политпроекте Игоря Маркова, он также трудился на позиции менеджера в компании все того же Маркова ООО "Инвестиционная группа Славянский альянс". В число защитников инвалидов вошла Надежда Бабаич, которая работала в инвестиционной группе "Славянский Альянс", одним из основателей и непосредственным владельцем которой является Игорь Марков.

Земельный участок общей площадью 5,8 га был выдан общественной организации еще в 2006 году. А в 2007 году на нем был построен жилой комплекс "Белый парус". Причем той же компанией "Славянский альянс".

Дом, который построил Марков

В апреле 2013 года по ходатайству организации "Помощь и защита" Одесский горсовет утвердил детальный план территории. Этим документом была окончательно одобрена многоэтажная застройка участка, который был передан в 2006 году.

В декабре 2015 года, когда на Донбассе уже вовсю шла война, Игорь Марков от лица подконтрольной организации "Помощь и защита" подписал с Кадорр-Каманина договор о совместной деятельности. Конечным бенефициарным собственником компании значится Аднан Киван.

Им было предусмотрено строительство многоэтажных жилых комплексов со встроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами. Общая площадь комплексов должна была составить около 120 тыс. кв. м, паркингов - 49 тыс. кв. м.

Кадорр-Каманина стала заказчиком строительства, а "Помощь и защита" за участок рыночной стоимостью около 10 млн долл. получала только 0,1% площади квартир. То есть одну квартиру на 120 кв. м и 300 тысяч гривен. Невиданная щедрость за такой участок земли.

Через месяц, в январе 2016 года "Помощь и защита" получает нового бухгалтера. Которая одновременно так же являлась нескольких предприятий Группы компаний KADORR Group.

В апреле "Помощь и защита" производит разделение принадлежащего ей участка на два. Один площадью 3,2 га, второй 2,7 га. Одновременно, их целевое назначение изменяется на "строительство, обслуживание и эксплуатация многоэтажного жилого комплекса".

После этого группа компаний KADORR Group создает преступный механизм уплаты рыночной стоимости участка земли. По данным СМИ, компания вовлекает в процесс расчетов с известным сепаратистом покупателей жилья в будущих многоэтажках. Эти лица фигурируют в деле как, не осведомленные о преступных планах группы. Им просто предлагают приобрести имущественные права на жилые или нежилые помещения.

Треть этих средств никуда не перечислялись и использовались должностными лицами группы компаний Kadorr Group в качестве свободной наличности. Другая их часть перечислялись на счета связанных компаний и выводились на предприятия с признаками фиктивности.

В дальнейшем эти незадекларированные средства, обналиченные через подставные компании, передавались непосредственно Игорю Маркову. Таким образом, известный сепаратист в тесном сотрудничестве с Аднаном Киваном произвел фактическую реализацию земельного участка. А затем, уклоняясь от уплаты каких-либо налогов и оформления сделки, очевидно, перенаправил данные средства на неподконтрольные территории для финансирования терроризма. Причем, фактически это были средства одесситов, которые хотели приобрести в доме Маркова и Кивана.

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Владелец группы компаний Kadorr Group Аднан Киван заслуживает на звание беспринципного махинатора. Этому человеку удалось втянуть тысячи инвесторов в свою строительную схему. Проведя фиктивную сделку с землей Игоря Маркова, Киван, похоже, умудрился перебрасывать сотни миллионов гривен покупателей недвижимости в захваченные сепаратистами районы Луганской и Донецкой областей.