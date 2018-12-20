Ризиковані інвестиції: які будівельні махінації придумав Аднан Ківан

Фото: Аднан Ківан (facebook.com ruslan.kivan)

Нещодавно Одесу сколихнула серія конфліктів навколо будівельних майданчиків. Одна з них на ділянці, що належить компанії, яку пов'язують з Володимиром Галантерником. Конфлікт помітили в Києві, і навіть генпрокурор оголосив про можливість тимчасового призупинення всіх будівництв в Одесі. Тим не менш, в Одеській області з воєнним станом ця проблема зовсім не нова.

Гектари для Маркова і Ківана

Відомий ще за подіями Революції гідності, Ігор Марков, якому, за інформацією ЗМІ, було направлено повідомлення про підозру у сепаратизмі, плідно співпрацює з одеськими підприємцями. Серед них - відомий в Одесі і в Україні забудовник сирійського походження Аднан Ківан. Зараз на сайтах нерухомості продається більше п'ятдесяти об'єктів групи компаній "Кадорр Груп" в місті біля моря.

Інтереси підприємця і власника київської газети Kyiv Post простягаються далеко за межі Одеси. Ківан навіть збирався будувати готель на Андріївському узвозі. Але в кінці листопада близько ста депутатів Київради прийняли рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки. Тут одна з компаній Ківана "Маркон" збиралася звести готельний комплекс, прямо навпроти музею Булгакова.

Причиною розірвання договору став сам проект. За проектом висота готелю повинна була більш, ніж у два рази перевищувати максимально дозволену висоту. Але в біографії самого бізнесмена є набагато більш цікаві сторінки історії. Наприклад, за даними ЗМІ, це купівля ділянок у втікачів у Російську Федерацію сепаратистів і, можливо, навіть причетність до фінансування тероризму. І це в історичному центрі країни.

Зараз сам Аднан Ківан знаходиться в центрі розслідування, яке проводиться головним слідчим управлінням СБУ разом з Генпрокуратурою. У березні минулого року за поданням СБУ в офісах фірм, що належать Ківану, пройшли обшуки. Кримінальну справу порушено за статтею фінансування тероризму. Причому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з групою осіб. Санкції за цією статтею – позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Нещодавно адвокати намагалися через суд повернути майно компаній групи Кадорр, проте отримали відмову. Їхній позов був відхилений і в суді апеляційної інстанції.

Слідством встановлено, що голова політичної партії "Родина" Ігор Марков спільно з посадовими особами KADORR Group організував схему фінансування тероризму на підконтрольних територіях.

Одіозний засновник громадських організацій "Патриоты Отечества" і "Русский клуб", засновник будівельної корпорації "Славянский Альянс", діяв через підконтрольну громадську організацію інвалідів "Помощь и Защита". Ігор Марков разом з посадовими особами Групи компаній KADORR Group організував схему виведення коштів на непідконтрольну територію.

Переконання і позиція Ігоря Маркова не є проблемою для Аднана Ківана. Для свого партнера він навіть розробив схему виведення коштів. При чому вона виглядає дуже цинічно.

Вийшло так, що одесити, які купували житло в будинках, побудованих Ківаном, фактично могли стати співучасниками фінансування тероризму в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Слідство встановило, що в даній схемі також були задіяні комерційні структури групи компаній KADORR Group. Метою операцій була підтримка діяльності незаконних збройних формувань, окремих районів Донецької та Луганської областей.

У 2014 – 2017 роках Ігор Марков неодноразово перебував на території ОРДЛО, де в засобах масової інформації висловлював повну і беззастережну підтримку незаконних збройних формувань та їх діяльності проти України. У листопаді 2014 року він був оголошений в міжнародний розшук за вчинення злочину і досі переховується на території Російської Федерації.

Громадська організація інвалідів "Помощь и Защита", підконтрольна Ігорю Маркову, володіла земельною ділянкою площею 2,7 га. Згодом на цій ділянці були зведені відразу кілька житлових комплексів: "27 Жемчужина", "32 Жемчужина", "43 Жемчужина", "44 Жемчужина", "45 Жемчужина" и "46 Жемчужина".

Організація "Помощь и защита" була заснована в 2006 році чотирма фізособами – соратниками Ігоря Маркова. Серед них Олексій Рибаков, депутат міськради 6-го скликання від партії "Родина". Крім участі в політпроекті Ігоря Маркова, він також працював на позиції менеджера в компанії все того ж Маркова ТОВ "Инвестиционная группа Славянский альянс". У число захисників інвалідів увійшла Надія Бабаич, яка працювала в інвестиційній групі "Славянский Альянс", одним із засновників і безпосереднім власником якої є Ігор Марков.

Земельну ділянку загальною площею 5,8 га був видали громадській організації ще в 2006 році. А в 2007 році на ньому був побудований житловий комплекс "Білий парус". Причому тією ж компанією "Славянский альянс".

Будинок, який побудував Марков

У квітні 2013 року за клопотанням організації "Помощь и защита" Одеська міськрада затвердила детальний план території. Цим документом була остаточно схвалена багатоповерхова забудова ділянки, яка була передана в 2006 році.

У грудні 2015 року, коли на Донбасі вже йшла війна, Ігор Марков від особи підконтрольної організації "Помощь и защита" підписав з Кадорр-Каманіна договір про спільну діяльність. Кінцевим бенефіціарним власником компанії значиться Аднан Ківан.

Ним було передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами. Загальна площа комплексів повинна була скласти близько 120 тис. кв. м, паркінгів - 49 тис. кв. м.

Кадорр-Каманіна стала замовником будівництва, а "Помощь и защита" за ділянку ринковою вартістю близько 10 млн дол. отримувала лише 0,1% площі квартир. Тобто одну квартиру на 120 кв. м і 300 тисяч гривень. Небачена щедрість за таку ділянку землі.

Через місяць, у січні 2016 року "Помощь и защита" отримує нового бухгалтера. Яка одночасно так само була декількох підприємств Групи компаній Group KADORR.

У квітні "Помощь и защита" здійснює розділ ділянки, що їй належить, на два. Одна площею 3,2 га, друга 2,7 га. Одночасно, їх цільове призначення змінюється на "будівництво, обслуговування та експлуатація багатоповерхового житлового комплексу".

Після цього група компаній KADORR Group створює злочинний механізм сплати ринкової вартості ділянки землі. За даними ЗМІ, компанія залучає в процес розрахунків з відомим сепаратистом покупців житла в майбутніх багатоповерхівках. Ці особи фігурують у справі як, не обізнані про злочинні плани групи. Їм просто пропонують придбати майнові права на житлові або нежитлові приміщення.

Третину цих коштів нікуди не перераховувалися і використовувалися посадовими особами групи компаній Kadorr Group в якості вільної готівки. Інша їх частина перераховувалися на рахунки пов'язаних компаній і виводилися на підприємства з ознаками фіктивності.

У подальшому ці незадекларовані кошти, готівкові через підставні компанії, передавалися безпосередньо Ігорю Маркову. Таким чином, відомий сепаратист в тісній співпраці з Аднаном Ківаном справив фактичну реалізацію земельної ділянки. А потім, ухиляючись від сплати будь-яких податків і оформлення угоди, очевидно, перенаправив дані кошти на непідконтрольні території для фінансування тероризму. Причому, фактично це були кошти одеситів, які хотіли придбати в будинку Маркова і Ківана.

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Власник групи компаній Kadorr Group Аднан Ківан заслуговує на звання безпринципного махінатора. Цій людині вдалося втягнути тисячі інвесторів в свою будівельну схему. Провівши фіктивну угоду з землею Ігоря Маркова, Ківан, схоже, примудрився перекидати сотні мільйонів гривень покупців нерухомості в захоплені сепаратистами райони Луганської та Донецької областей.