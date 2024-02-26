Ринки акцій ігнорують застереження ФРС і ЄЦБ, а Україна в березні нарешті отримає гроші

Що відбувається на світових ринках

Минулого тижня (19-23 лютого) сприйняття ринками перспектив ставок ще ближче просунулося до реальності, якою її бачать центральні банки. Цьому сприяло оприлюднення протоколів січневих засідань ФРС і ЄЦБ. Як і варто було очікувати, керівництво обох регуляторів вважає, що про зниження ставок говорити ще зарано. Зрештою, представники ФРС і ЄЦБ надсилали про це наполегливі сигнали ринкам вже не один місяць.

Утім інвестори й трейдери воліли бути сповненими оптимізму і не вірили у стриманість центробанків. Тож ще на початку року ф’ючерсні котирування передбачали шість знижень ставок ФРС цього року, по 25 базисних пунктів кожне, тоді як сама ФРС прогнозувала лише три. Ринкам допомагала впевненість у стійкому тренді сповільнення інфляції. Натомість стійкими виявилися її високі рівні, що показала статистика за грудень і січень.

Тож висока інфляція і численні попередження центробанків таки зробили свою справу: на кінець минулого тижня ринкові очікування зниження ставок на цей рік скоротилися до 82 б.п., тобто майже до трьох знижень. Відтак з початку року помітно просіла вартість казначейських облігацій США, а їхні дохідності, відповідно, зросли, зокрема для дворічних паперів - на 44 б.п. до майже 4,7%. Можна очікувати, що тиск на боргові ринки надалі може вщухати. Навряд чи ФРС почне найближчим часом знову говорити про підйом ставок, адже їхні теперішні високі рівні й так несуть великі ризики для економіки.

Ринки ж акцій вкотре не дуже переймалися перспективами ставок, адже залишалися у захваті від перспектив ШІ. У цьому їм допоміг відмінний квартальний фінансовий звіт американського виробника мікрочипів Nvidia, який перевершив прогнози аналітиків. Варто зазначити, що звіту передувала неабияка знервованість: очікування були дуже високими, тоді як акції Nvidia з початку року вже зросли на неймовірні 64%. Багато гравців вирішили, що розсудливіше буде зіграти на зниження, тобто запозичити акції і відразу їх продати, щоб потім купити дешевше.

Такі "короткі продажі" за даними Bloomberg склали минулого тижня аж $2,8 млрд. Втім, обернулися важкими збитками для їхніх ініціаторів: за тиждень акції Nvidia підскочили на більше ніж 6%. Це також підтримало IT сектор в цілому і допомогло зростанню не лише S&P 500 (+1,7% за тиждень), але й навіть європейського Stoxx 600 (+1,2%), вага IT сектору в якому лише 8% (втричі менша, ніж в S&P 500). Nvidia була останньою з лідерів сектору, які оприлюднили звіти за минулий квартал. Тож на деякий час ажіотаж в секторі може вщухнути, а інвестори можуть бути налаштовані на фіксацію прибутків.

А що в Україні

У сегменті українських єврооблігацій головними новинами стали успішне завершення третього перегляду програми МВФ, та оголошення про новий пакет фінансової допомоги від Японії. Тож Україна в березні нарешті отримає значну міжнародну фінансову допомогу майже на $3 млрд. Вартість українських суверенів виросла за тиждень в середньому ще на 3% до діапазону 23-30 центів за долар.

Водночас на валютному ринку відчутно збільшився попит на долар. Це зростання попиту виглядало ситуативним, і за ним скоріше за все стояли державні інституції, яким необхідно було сплатити зовнішні контракти. Відтак НБУ був змушений підвищити обсяги інтервенцій майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем – до 649 млн доларів. Це дозволило обмежити тижневе послаблення гривні одним відсотком до 38,35 грн/дол. за офіційним курсом і до 38,2-38,7 грн/дол. за готівковим у найбільших банках. Загалом НБУ дозволив курсу гривні послабшати до рекордного рівня.