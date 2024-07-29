РХП під час війни. Як вчасно розпізнати проблему і позбутись її

Що треба знати про розлад харчової поведінки під час війни (фото: Freepik)

Про те, що таке розлад харчової поведінки, як його розпізнати та лікувати, й чому ця проблема загострилась в українців на фоні війни - у колонці психологині, членкині Української Спілки Психотерапевтів Олени Ільюк для РБК-Україна.

Що треба знати про розлад харчової поведінки

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я визнала розлад харчової поведінки (РХП) одним із найпоширеніших психічних розладів серед підлітків. Це третя за поширеністю хвороба серед молоді.

Великі стресові події сьогодення: війна з Росією, втрата близьких людей, загроза життю, фінансові труднощі, втрата роботи, неможливість спілкування з рідними з окупованих територій, постійна напруга та очікування невідомості - з цим всім українці живуть вже понад два роки і це не може не впливати на їхній психічний стан.

Розлади харчової поведінки можна поділити на три основних:

нервова анорексія

нервова булімія

компульсивне переїдання

При нервовій анорексії спостерігається зниження маси тіла нижче мінімальної норми для певного віку та норми маси тіла. Також у людини з анорексією є сильний страх набрати вагу. Бачення свого тіла спотворене.

Нервова булімія характеризується втратою контролю над споживанням їжі. Після споживання великої кількості їжі за один раз, людина відчуває сором та провину та намагається позбутися їжі нездоровими способами, найчастіше через блювання. Часто періоди споживання великої кількості їжі змінюється дотриманням суворої дієти, потім знов зрив та втрата контролю над кількістю спожитої їжі, і так по колу.

Компульсивне переїдання можна розпізнати за такими критеріями:

прийом великої кількості їжі за певний час

втрата контролю над споживанням їжі

процес споживання їжі відбувається набагато швидше, ніж зазвичай, аж до стану дискомфортного переповнення шлунку

вживання великої кількості їжі без відчуття голоду

бажання усамітнитись при споживанні їжі, щоб ніхто не бачив скільки людина їсть

відчуття провини та огиди до себе після епізоду переїдання

Як переїдання "допомагає" впоратись зі стресом

Хочу звернути увагу саме на компульсивне переїдання як спосіб регулювання негативних емоцій та спробу впоратися зі стресом. Останні дослідження показують, що більшість людей з компульсивним переїданням мають щонайменше ще один супутній психіатричний розлад, причому найпоширеніші серед них є розлад настрою та тривоги.

Дослідники дійшли висновків, що епізодам переїдання передував поганий настрій та сум. Депресивний настрій чи глибокий сум є основними супутниками компульсивного переїдання. Також у людей з нападами переїдання спостерігався великий рівень напруги та тривоги.

Такі емоції як роздратування та гнів передували епізодам надмірного споживання їжі навіть частіше, ніж тривога та сум. Вчені припускають, що саме гнів є особливо важливою емоцією при переїданні.

Люди з розладом компульсивного переїдання відчувають стресові фактори та емоції, які вони викликали, інакше, ніж здорові люди. Їм важко переносити стрес та справлятися зі своїми негативними емоціями, такими як гнів, фрустрація, безпомічність, обурення.

У людей з розладом компульсивного переїдання щоденні клопоти викликали стрес і до війни, а зараз це все ще посилилось неадекватними умовами існування під час війни. Окрім звичайних людських проблем та переживань, додались ще постійні обстріли, тривоги, гнітючі новини, відключення світла та інше, все це загострило ситуацію з психічними розладами у населення.

Які є методи лікування та профілактики захворювання

Ефективне лікування РХП включає комплексний підхід:

психотерапія: допоможе змінити негативні думки, виявити глибинні упередження, які викликають у вас стан тривоги, страху та неможливості адаптуватися до викликів життя. Також завдяки психотерапії ви зможете краще розуміти себе та свої емоції та вам не потрібно буде їх заїдати

допоможе змінити негативні думки, виявити глибинні упередження, які викликають у вас стан тривоги, страху та неможливості адаптуватися до викликів життя. Також завдяки психотерапії ви зможете краще розуміти себе та свої емоції та вам не потрібно буде їх заїдати медикаментозне лікування: в складних випадках, які тривають роками та призвели до різкого погіршення здоров’я та якості життя людини, до психотерапії треба додати медикаменти, які припише психіатр після ретельного обстеження

в складних випадках, які тривають роками та призвели до різкого погіршення здоров’я та якості життя людини, до психотерапії треба додати медикаменти, які припише психіатр після ретельного обстеження робота з нутріціологом: експерт складе дієту, завдяки якій стабілізується вага й прийде до норми. Але важливо пам’ятати, що зниження ваги без психотерапії дає тимчасовий ефект та може викликати зриви, при яких вага повертається чи набирається ще більше. РХП - це психологічна проблема, і працювати в першу чергу треба з головою

експерт складе дієту, завдяки якій стабілізується вага й прийде до норми. Але важливо пам’ятати, що зниження ваги без психотерапії дає тимчасовий ефект та може викликати зриви, при яких вага повертається чи набирається ще більше. РХП - це психологічна проблема, і працювати в першу чергу треба з головою підтримка сім'ї та друзів: оточення та соціум відіграє важливу роль в одужанні людини при будь-яких розладах психіки. Людині з соціальною ізоляцією важко впоратись самостійно з недугою, тому залучення близьких та друзів є важливою опцією для досягнення позитивного результату

Розлад харчової поведінки є серйозним захворюванням, яке потребує своєчасної діагностики та комплексного лікування. Важливо бути обізнаним про ці розлади, щоб завчасно попіклуватися про своє психічне здоров’я чи здоров’я близьких вам людей.