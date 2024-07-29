РПП во время войны. Как распознать проблему и избавиться от нее
О том, что такое расстройство пищевого поведения, как его распознать и лечить, и почему эта проблема обострилась у украинцев на фоне войны - в колонке психолога, члена Украинского Союза Психотерапевтов Елены Ильюк для РБК-Украина.
Что нужно знать о расстройстве пищевого поведения
Всемирная Организация Здравоохранения признала расстройство пищевого поведения (РПП) одним из самых распространенных психических расстройств среди подростков. Это третья по распространенности болезнь среди молодежи.
Большие стрессовые события: война с Россией, потеря близких людей, угроза жизни, финансовые трудности, потеря работы, невозможность общения с родными с оккупированных территорий, постоянное напряжение и ожидание неизвестности - с этим всем украинцы живут уже более двух лет и это не может не влиять на их психическое состояние.
Расстройства пищевого поведения можно разделить на три основных:
- нервная анорексия
- нервная булимия
- компульсивное переедание
При нервной анорексии наблюдается понижение массы тела ниже минимальной нормы для определенного возраста и нормы массы тела. Также у человека с анорексией есть сильный страх прибавить в весе. Видение своего тела обезображено.
Нервная булимия характеризуется утратой контроля за потреблением пищи. После потребления большого количества пищи за один раз, человек чувствует стыд и вину и пытается избавиться от пищи нездоровыми способами, чаще всего - рвотой. Часто периоды потребления большого количества пищи сменяется соблюдением суровой диеты, затем снова срыв и потеря контроля за количеством потребленной пищи, и так по кругу.
Компульсивное переедание можно распознать по следующим критериям:
- прием большого количества пищи за определенное время
- потеря контроля за употреблением пищи
- процесс потребления пищи происходит гораздо быстрее обычного, вплоть до состояния дискомфортного переполнения желудка
- употребление большого количества пищи без ощущения голода
- желание уединиться при употреблении пищи, чтобы никто не видел сколько человек ест
- ощущение вины и отвращения к себе после эпизода переедания
Как переедание "помогает" справиться со стрессом
Хочу обратить внимание именно на компульсивное переедание как способ регулирования негативных эмоций и попытку справиться со стрессом. Последние исследования показывают, что большинство людей с компульсивным перееданием имеют по меньшей мере еще одно сопутствующее психиатрическое расстройство, причем наиболее распространенными являются расстройство настроения и тревоги.
Исследователи пришли к выводам, что эпизодам переедания предшествовало плохое настроение и печаль. Депрессивное настроение или глубокая печаль являются основными спутниками компульсивного переедания. Также у людей с приступами переедания наблюдался большой уровень напряжения и тревоги.
Такие эмоции как раздражение и гнев предшествовали эпизодам чрезмерного потребления пищи даже чаще, чем тревога и печаль. Ученые предполагают, что гнев является особенно важной эмоцией при переедании.
Люди с расстройством компульсивного переедания испытывают стрессовые факторы и эмоции, вызываемые ими, иначе, чем здоровые люди. Им тяжело переносить стресс и справляться со своими негативными эмоциями, такими как гнев, фрустрация, беспомощность, возмущение.
У людей с расстройством компульсивного переедания ежедневные заботы вызывали стресс и до войны, а теперь это все еще усугубилось неадекватными условиями существования во время войны. Кроме обычных человеческих проблем и переживаний, добавились еще постоянные обстрелы, тревоги, угнетающие новости, отключение света и прочее, все это обострило ситуацию с психическими расстройствами у населения.
Какие существуют методы лечения и профилактики заболевания
Эффективное лечение РПП включает комплексный подход:
- психотерапия: поможет изменить негативные мысли, выявить глубинные предубеждения, вызывающие у вас состояние тревоги, страха и невозможности адаптироваться к вызовам жизни. Также благодаря психотерапии вы сможете лучше понимать себя и свои эмоции, и вам не нужно будет их заедать
- медикаментозное лечение: в сложных случаях, которые продолжаются годы и привели к резкому ухудшению здоровья и качеству жизни человека, к психотерапии нужно добавить медикаменты, которые припишет психиатр после тщательного обследования
- работа с нутрициологом: эксперт составит диету, благодаря которой стабилизируется вес и придет в норму. Но важно помнить, что снижение веса без психотерапии дает временный эффект и может вызвать срывы, при которых вес возвращается или набирается еще больше. РПП - это психологическая проблема, и работать в первую очередь надо с головой
- поддержка семьи и друзей: окружение и социум играет немаловажную роль в выздоровлении человека при любых расстройствах психики. Человеку с социальной изоляцией трудно справиться самостоятельно с недугом, поэтому привлечение близких и друзей является важной опцией для достижения положительного результата
Расстройство пищевого поведения является серьезным заболеванием, требующим своевременной диагностики и комплексного лечения. Важно быть осведомленным об этих расстройствах, чтобы заблаговременно позаботиться о своем психическом здоровье или здоровье близких вам людей.