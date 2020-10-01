Рейдерство в Украине: кто стоит за захватом агрохолдинга в Черниговской области

Агрохолдинг ООО "Промстройинновация" имеет земельный актив общей площадью около 5000 га. Ежегодный оборот холдинга до фиктивной смены собственника составлял свыше 200 млн грн. Организаторами схемы незаконной смены основных акционеров являются владельцы 25% (по 12,5% на двоих) доли агрохолдинга.

Хронология событий

В 2011 году 50% актива агрохолдинга ООО "Промстройинновация" принадлежали нардепу ВО "Батькивщина" Валерию Дубилю и депутату Черниговского облсовета от Радикальной партии Олегу Аверьянову. Еще 50% акций приобрела компания "Скайнет Маркетинг ЛТД", принадлежащая Александру Головачу.

Не имея возможности инвестировать в бизнес и развивать его, в 2012 году Дубиль и Аверьянов обратились к Головачу для дальнейших инвестиций и получили от него личные займы. Фамилии Дубиля и Аверьянова в документах указаны не были, однако почерковедческая экспертиза подтвердила факт, что подписи на документах принадлежат народным избранникам.



Чтобы вернуть долг, Дубиль и Аверьянов сократили доли МБК "Смарт Лайф ЛТД" (бенефициар Дубиль) и МБК "Аксаком ЛТД" (бенефициар Аверьянов) на 12,5%, получив на двоих 25% активов компании.

Доля МБК "Скайнет Маркетинг ЛТД" (предприятие Головача) выросла до 75%.

В 2012-2018 гг. за средства Головача была приобретена современная сельскохозяйственная техника, земельный банк с 1500 га увеличено до 5000 га, около 12 га засажено современными сортами клубники, развивалось племенное молочное стадо крупного рогатого скота. Оборот предприятия увеличено с 60 млн грн до более чем 200 млн грн в год.

Указанный бизнес обеспечивал более 300 рабочих мест с "белой" достойной заработной платой. Благодаря этому местные жители имели возможность содержать семьи, а государство получало миллионы гривен в виде общеобязательных бюджетных платежей.

В 2018 году нотариус Ирина Мамай оформила заведомо поддельный документ – договор опциона, по которому доля Головача (75%) "перешла" компаниям Аверьянова и Дубиля.

Согласно поддельному документу, агрохолдинг стоимостью более 300 млн грн приобретен рейдерами всего за 11 млн грн. При этом для имитации сделки на депозитный счет нотариуса перечислено 2 млн грн.

После фиктивной сделки новые владельцы ООО "Промстройинновации" несколько раз менялись. Сейчас владельцем де-юре является компания ООО "Ариус Центр". Параллельно вокруг агрохолдинга создали фиктивные договора займа, что привело к его банкротству.

Сегодня, депутаты, в пользу которых было незаконно переписано ¾ агрохолдинга, частично перерегистрировали земельный банк агрохолдинга на помощника нардепа Дубиля – Тинюкова, а недвижимость – на компанию "Прилуки Агроинвест", учредителями которой, помимо Тинюкова, являются дети Дубиля и его теща.

Правоохранительные органы до сих пор проводят расследование.

Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту захвата ООО "Промстройинновация" по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 УК Украины.

По той же схеме Дубиль и Аверьянов "переоформили" еще одно предприятие – Прилуцкое ХПП. Используя поддельные доверенности, осуществили переоформление автопарка на ООО "Курс-Агро", директором которого является помощник Дубиля Тинюков.

По факту противоправного завладения имуществом ТОВ "Прилуцкое ХПП" с использованием поддельных документов расследуется производство по ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 УК Украины.

По словам адвокатов настоящих собственников холдинга, следствие установило, что доверенности были подделаны, но шаги по привлечению виновных до сих пор не предприняты.

После многочисленных жалоб потерпевшей стороны прокуроры обратились в суд с ходатайством об аресте недвижимости и других активов, ранее принадлежавших ООО "Богдановское" и ООО "Орион-СКТ".

Арест был наложен Печерским судом, однако вследствие саботажа со стороны ГП "Информационные судебные системы" решения об аресте так и не были зарегистрированы в Едином реестре судебных решений.

Поскольку правила регистрации арестов в реестре недвижимости сформулированы таким образом, что без регистрации решения суда в Едином реестре судебных решений аресты не могут попасть в реестр недвижимости, в июле-августе 2020 года активы были снова перепроданы.

В свою очередь, пострадавшая сторона уверена в затягивании процесса расследования со стороны генпрокурора. В Офисе генпрокурора утверждают: производства расследуются, а на следствие никто не давит.

Тем временем, ранее прибыльное предприятие, платившее миллионы гривен в бюджет доведено до банкротства. Клубника и урожай зерна реализованы по цене, в разы ниже рыночной. Поголовье скота вырезано. Земля и техника оформлены на подставные компании, тогда как новые "владельцы", по всей вероятности, обогатились на сотни миллионов гривен.