Реінтеграція ветеранів. Як бізнес повертає військових до цивільного життя

Війна спричинила глибоку зміну суспільної канви в Україні. Зокрема, збільшилась кількість учасників бойових дій. Якщо у 2021 році профільний закон передбачав загальну чисельність ЗСУ у 261 тисячі осіб, то з початком загальної мобілізації їх кількість зросла вже до 1,2 млн осіб.

Така кількість мобілізованих актуалізує інший важливий момент — проекти із реабілітації та реінтеграції українських військових. Про механізми підтримки ветеранів та практики, які вже починає застосовувати бізнес в Україні — в спецпроекті РБК-Україна.

МХП: комплексна програма життєстійкості

Станом на липень 2023 року в МХП мобілізовано – 2300+ працівників, працює ветеранів – 167 працівників

Найбільший виробник та експортер курятини в Україні – компанія МХП, – як соціально відповідальній бізнес, розумієь, що соціальна адаптація та інтеграція демобілізованих залежить не тільки від держави.

"Це наш спільний виклик та задача - кожної родини, громади, бізнесу і держави Україна має відновлюватись і люди, які нас захищали, мають бути максимально залучені до відбудови. Держава та бізнес мають стати пліч-о-пліч, і завдяки таким спільним зусиллям ми маємо упередити соціальні ризики майбутнього", – наголошують в компанії.

Так, в компанії запустили проект "МХП Поряд" – комплексну програму підтримки для мобілізованих та ветеранів ЗСУ, а також членів їх родин у соціальному, психологічному та фізичному відновленні.

Мета програми – реінтегрувати демобілізованих співробітників після повернення з військової служби, враховуючи зміни фізичного, ментального станів та сенсів життя, а також створити системні рішення для українських компаній щодо змін у корпоративній культурі, бізнес-процесах при працевлаштуванні нових працівників-ветеранів та поверненні демобілізованих працівників.

Програма запрацювала у травні 2022 року й буде тривати до закінчення війни (+ 5 років).

Водночас для мобілізованих співробітників компанія надає таку допомогу:

щомісячна матеріальна допомога у розмірі зарплати;

забезпечення техзасобами, авто, одягом, бронежилетами;

регулярна комунікація та шанування;

медичний супровід у разі поранення;

допомога родині у вирішенні побутових питань;

допомога родині у розшуку безвісти зниклого.

Для кожного захисника впроваджують власний план реінтеграції, що діє від 6 місяців до 1,5 року.

План передбачає: юридичну підтримку, фізичну та психологічну реабілітацію, професійну адаптацію, а також допомогу у розвитку соціальних зв’язків і громадського впливу.

Крім цього, МХП вже зараз співпрацює з громадами й громадськими інституціями, щоб стимулювати розвиток ветеранського малого та середнього бізнесу.

Так, благодійний фонд "МХП-Громаді" разом з Українським ветеранським фондом при Міністерстві ветеранів України у квітні 2023 реалізував програму "Варто Робити своє". У межах проекту ветерани та їхні родини отримали 10 грантів до 1,5 млн грн кожен на розвиток власного бізнесу.

"Один з принципів компанії: великий бізнес тільки тоді буде успішним, якщо будуватиме навколо себе екосистему малих і середніх бізнесів", – переконані в компанії.

AB InBev Efes Україна: створення комфортного та інклюзивного середовища для ветеранів

Станом на вересень 2023 року в AB InBev Efes Україна 1300 працівників

AB InBev Efes була утворена 31 березня 2018 року в результаті злиття бізнесів AB InBev і Anadolu Efes. AB InBev Efes є одним із лідерів українського пивоварного ринку та спільним підприємством найбільшої у світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev, а також найбільшої пивоварної компанії Туреччини Anadolu Efes.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія доклала максимум зусиль, щоб убезпечити співробітників та їхні сім'ї. Зокрема, йдеться про забезпечення релокації 2300 людей – робітників та їхніх родин, у тому числі мобілізованих, на захід України та в Чехію, Бельгію і Німеччину. Протягом року компанія оплачувала їхнє проживання, надавала фінансову допомогу, хоча працювали далеко не всі.

У 2022 році компанія сплачувала зарплату навіть тим співробітникам, які не мали змоги працювати, тоді як у першому кварталі 2023 року співробітники з місцем роботи на прифронтових територіях отримали одноразову виплату для покриття оренди на винаймання житла в безпечніших регіонах.

Компанія зберігає робочі місця мобілізованих робітників і щомісячно виплачує цій категорії допомогу в розмірі середньомісячного заробітку, а також забезпечує медичним страхуванням та страхуванням життя. У випадку смерті такого співробітника, компанія виплачує його родині фінансову допомогу у розмірі 6 базових окладів.

З першого дня AB InBev Efes Україна також всебічно підтримує мобілізованих робітників, і надзвичайно важливим кроком є реалізація ефективної програми реінтеграції для співробітників-ветеранів. У компанії впевнені, що згодом команда лише зростатиме, тому вже зараз опікуються розбудовою відкритої до ветеранів корпоративної культури.

"Повернення ветеранів є природним процесом, однак, більшість з них вважають цивільний ринок праці не дружнім до ветеранської спільноти. AB InBev Efes Україна прагне підтримувати загальний тренд як соціально-відповідальний роботодавець, тому наймає та повертає в свої команди ветеранів", – розповідають в компанії.

AB InBev Efes Україна вже реалізувала перший етап, який дозволяє подолати всі базові проблеми ветеранів на початку роботи чи під час повернення до роботи у компанії. Однак, у компанії розробили стратегію щодо впровадження наступних заходів, спрямованих на інклюзивну практику. Зокрема, планується оцінити рівень інклюзивності офісних приміщень компанії, щоб зробити їх ще доступнішими для потреб людей з інвалідністю.

Крім того, планується впровадити фізичну реінтеграцію ветеранів, щоб надати їм можливість повернутися до нормального життя після служби.

"Створення комфортного середовища для ресоціалізації ветеранів є важливою складовою нашої поточної кадрової політики AB InBev Efes Україна. Разом з усією командою компанія працюєта докладає зусилля, аби допомогти демобілізованим колегам безпечно адаптуватися до мирного життя та знову почати працювати", – додають в компанії.

Так, у серпні 2023 року AB InBev Efes Україна підписала Меморандум про співпрацю та взаємодію з Veteran Hub. У рамках проекту HR Praktyka реалізуються заходи, спрямовані на покращення кадрових процесів і розбудову якісної та продуктивної співпраці зі співробітниками-ветеранами. Зокрема, йдеться такі кроки:

проведення лекцій і воркшопів для HR-команди, співробітників та керівників;

моніторинг наявних HR-процесів компанії для їхнього удосконалення;

надання юридичних і психологічних консультацій від фахівців для співробітників компанії.

Крім того, у компанії проводиться підготовка співробітників до повернення демобілізованих колег. У цьому напрямку проводяться такі заходи:

вебінари для співробітників і керівників;

вебінари для функції HR, в тому числі рекрутменту;

розробка посібника для співробітника і ветеранів.

Реінтеграцією ветеранів опікується команда у складі старшого менеджеру по роботі з персоналом, керівника групи з пільг та компенсацій, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності та начальник відділу з правових питань некомерційних функцій.

Після повернення до роботи в компанії для ветеранів застосовується гнучкий робочий графік зі збереженням повного окладу. Крім того, компанія надає ним кваліфіковану юридичну підтримку від зовнішнього провайдера та здійснює ментальну підтримку за допомогою професійних психологів.

Для осіб з інвалідністю в компанії вжито заходів, спрямованих на створення комфортного та інклюзивного середовища. Зокрема, встановлено автоматизовані двері в будівлю та приміщення, а висота порогів складає менше як 2.5 см і ширина дверей складає більше 90 см. Всі приміщення розташовано на одному поверсі, встановлено ліфт-підйомник і нанесено контрастне маркування скляних дверей.

"AB InBev Efes Україна надає рівні можливості як для найму ветеранів, так і для інших зовнішніх кандидатів. Повертаючись з фронту, наші захисники приносять із собою набір цінних софт скіллс, серед яких стресостійкість, адаптивність і дисципліна. Відповідно до цього, компанія допомагає колегам прокачувати або отримувати нові професійні навички та навчає новим виробничим професіям", – резюмували в AB InBev Efes Україна.

Нова пошта: масштабна програма підтримки мобілізованих, ветеранів та ветеранок

Станом на вересень 2023 року у Новій пошті – 32 000 співробітників, з них мобілізовано – 3260 працівників, повернулося 111 ветеранів, загинуло – 100

Лідер логістичного ринку Нова пошта має масштабну програму підтримки мобілізованих колег. Для цього компанія створила окремі посади, щоб співробітники безперервно тримали зв’язок із захисниками. Їхній обов’язок – кожного дня дізнаватися про потреби військових: екіпірування, тепловізори, каримати, мішки, рації тощо. Щомісяця компанія закуповує військового оснащення для них на 3 млн грн. Наприклад, одного разу звернувся мобілізований працівник, який напередодні потрапив під обстріл та усі його речі згоріли. Уже наступного ранку компанія відправила в найближче до нього відділення Нової пошти нові форму, взуття, бронежилет, каску, тактичні окуляри, каримат та плащ.

Також Нова пошта підтримала утворення в компанії корпоративного волонтерського руху "Свої для своїх", у рамках якого співробітники також організовують збори на потреби підрозділів мобілізованих колег. Якщо вони не встигають зібрати потрібну суму, то компанія допомагає закрити збір. Також Нова пошта підтримує рух адміністративно і комунікаційно — організовує додаткове навчання для волонтерів, супроводжує закупівельні процеси, доставляє техніку та автівки тощо.

З перших днів повномасштабного вторгнення мобілізовані та демобілізовані колеги мають постійну психологічну підтримку. Компанія залучає військових психологів для індивідуальних консультацій, а також сімейних і дитячих терапевтів для підтримки родини військових.

"Особливе значення для нас має програма підтримки родин наших загиблих колег. Кожна сім’я відразу отримує разову виплату 60 000 гривень, має необмежену психологічну та юридичну підтримку за потреби. Щомісяця від компанії кожна дитина до свого повноліття отримує матеріальну підтримку в розмірі 10 000 гривень, а також грант 12 500 доларів на навчання в будь-якому вузі світу", – розповідають в компанії.

Також у Новій пошті з цього року діє комплексна програма підтримки демобілізованих співробітників. За її основу в компанії взяли "Шлях ветерана", а також принцип "Нічого для ветерана без ветерана". Наразі програма має такі складові:

Впровадження в компанії окремої посади фахівця з підтримки мобілізованих та демобілізованих співробітників

Організація перебування кожного демобілізованого працівника між демобілізацією та поверненням на робоче місце у реабілітаційному центрі протягом 2-4 тижнів, де він або вона проходять повне медичне та психологічне обстеження

Закріплення за кожним мобілізованим за необхідності психолога або психотерапевта, з який він чи вона можуть працювати як під час служби, так і після демобілізації

Виділення у команді тренерів напряму внутрішнього кар’єрного консультування для підбору оптимальної посади та формування програми навчання, який демобілізований співробітник не може виконувати роботу на попередньому місці

Розширене медичне страхування тощо.

Від самого початку запуску програми в компанії орієнтувалися на те, що багато моментів буде коригуватися в залежності від зворотного зв’язку демобілізованих колег. А також на те, що до кожного захисника та захисниці потрібен буде індивідуальний підхід. Вибудова такого підходу – одна з основних задач фахівців із підтримки демобілізованих.

"Підхід іноді вдається знайти не відразу. Наприклад, один із наших колег відразу після повернення із фронту закрився і навіть заблокував номер лінії підтримки співробітників. Він повернувся до роботи та відмовився від відновлення після тяжкої контузії. Тоді ми вирішили поспілкуватися з його керівником, аби спільно виробити підхід та акуратно і ненав’язливо донести до колеги всі його можливості. Завдяки цьому через деякий час він сам зателефонував у службу підтримки. Ми розповіли про розширене медичне страхування, підтримку від психологів та психотерапевтів та про реабілітаційні центри. Як результат – минулого тижня він повернувся після 3-тижневої відпустки в одному з найкращих реабілітаційних центрів України, де відпочив, покращив здоров’я, знайшов нових знайомих серед побратимів", – розповідають в компанії.

АТБ: нові робочі місця та стимули для розвитку

Станом на 2022 рік в АТБ – 76 000 працівників, з них мобілізовано – 4000+ працівників, загинуло – 152

Найбільша українська мережа супермаркетів — компанія АТБ — надає системну підтримку Збройним силам, у тому числі й власним працівникам, які долучилися до справи захисту української державності.

Так, станом на сьогодні для військових вже зібрано та передано понад 300 тонн харчів. Також для ЗСУ придбано більше тисячі автівок спеціального призначення, і аналогічну кількість сучасних дронів. Загальна сума допомоги вже сягає мільярда гривень.

Найкращим способом повернення військовослужбовця до повноцінного мирного життя та інтеграції його у соціальне середовище, в компанії вважають надання йому цікавої роботи з конкурентною заробітною платнею, повним соцпакетом та можливістю кар'єрного зростання. Фактично це надає стимул для розвитку, самовдосконалення, підвищує самооцінку, надає впевненості, стимулює реінтеграцію у суспільство.

Кожного року в різних куточках України відкриваються понад сотня нових дискаунтерів АТБ, відповідно, створюються від п'яти до семи тисяч нових робочих місць.

"АТБ має бездоганну репутацію надійного роботодавця. Робота в АТБ це — конкурентна цілком офіційна зарплатня, кар'єрне зростання, соцпакет, безкоштовне навчання, впевненість у завтрашньому дні", — зазначають в компанії.

Сьогодні в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові компанія має власні навчальні центри АТБ, де персонал безкоштовно підвищує кваліфікацію, опановує нові професії, вдосконалює робочі, комунікативні, соціальні навички тощо. Навчання в такому центрі є запорукою швидкого сходження кар'єрними сходами в міцній команді галузевого лідера.

На відміну від більшості вітчизняних роботодавців, АТБ не вимагає від претендентів на роботу величезного досвіду чи якихось особливих професійних навичок. Кадрова політика компанії спрямована на розвиток свого найціннішого ресурсу — людського "капіталу".

"Ця модель працює ефективно. Переважна більшість діючих ТОП-менеджерів та адміністративних працівників свого часу починали роботу в АТБ на звичайних пересічних посадах", — зазначають в компанії.

Імперіал Тобакко: внутрішня корпоративна програма реінтеграції ветеранів

Станом на вересень 2023 року в "Імперіал Тобакко" мобілізовано – 42 працівники

"Імперіал Тобакко" є частиною великої міжнародної компанії Imperial Brands і вже 29 років одним з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. На початку березня 2022 року компанія оголосила про припинення бізнесу у Росії, закрила офіси і фабрику, анулювавши свою присутність у країні-агресорі.

"Сьогодні "Імперіал Тобакко" налічує 644 працівники. Дехто з мобілізованих колег уже починає повертатися з військової служби, тож ми сумлінно розвиваємо культуру реінтеграції ветеранів і оновлюємо свій корпоративний устрій з урахуванням потреб колег із військовим досвідом", – розповідають в компанії.

Із першого дня повномасштабного вторгнення компанія зберігає виплату заробітної плати усім мобілізованим працівникам. Додатково при підтвердженні мобілізації співробітник отримує одноразову виплату на купівлю необхідного військового спорядження.

Окрім того, цього 2023 року на додачу до існуючого медичного страхування, яке мають усі співробітники, "Імперіал Тобакко" створила спеціальний Фонд на реабілітацію військовослужбовців та ветеранів. Також для мобілізованих працівників здійснюється додаткове страхування військових ризиків.

Як зазначають в компанії, мета "Імперіал Тобакко" у процесі реінтеграції ветеранів – забезпечити їм комфортне повернення до роботи, а також супроводжувати людину на кожному етапі. Компанія готова впроваджувати гнучкий підхід до кожного ветерана та разом із ним продумувати шляхи його повернення до робочого середовища і виконання завдань, які були закріплені за ним раніше.

"Цей процес складний і багаторівневий. Велику роль в цьому відіграє колектив, у який повертається ветеран, а також підтримка менеджера. Компанія окремо працює із менеджментом і організовує для нього спеціальні сесії, де разом із фахівцями керівники обговорюють як зробити повернення колеги зі служби інклюзивним", – пояснює Євген Кобець, генеральний директор "Імперіал Тобако Юкрейн".

Навесні 2023 року до комплексу заходів із підтримки колег-захисників додалася також внутрішня корпоративна програма реінтеграції ветеранів – "Ми – разом". Вона впроваджує систему підтримки й адвокації прав ветеранів на робочому місці. Програма має на меті сприяти формуванню інклюзивних умов для працевлаштування, реабілітації, адаптації українських військових після завершення служби.

"Ми розуміємо, що ми будемо зустрічатися з ветеранами не лише з-поміж колег, які повернуться з військової служби, а й при підборі персоналу. Саме тому важливо, аби компанія та колектив були обізнані та готові з повагою ставитися до досвіду колеги, набутого під час військової служби", – додає Євген Кобець.

Працівники "Імперіал Тобакко постійно збирають і відправляють мобілізованим колегам посилки вдячності

Однією зі складових програми "Ми — разом" є навчання співробітників правилам емпатичного спілкування та іншим практикам, які нині важливі для кожного українця. Компанія організовує низку офлайн і онлайн зустрічей із провідними експертами, щоб співробітники розумілися на базових правилах комунікації із ветеранами та їх сім’ями у корпоративному середовищі чи побуті.

Ще одним інструментом реінтеграції ветеранів і ветеранок для "Імперіал Тобакко" став меморандум про співпрацю з БО "Ветеран Хаб", який компанія підписала навесні 2023 року. Організація з 2018 року допомагає ветеранам зробити перехід з військової служби у цивільне життя, надаючи психологічну і юридичну підтримку та супровід у працевлаштуванні тим, хто повертається з війни.

Додатково в компанії активно діє волонтерський рух. Щоб підтримати колег-захисників та висловити вдячність за їхню мужність, за ініціативою самих співробітників "Імперіал Тобакко" в Україні вже чотири рази відправила посилки вдячності на фронт кожному колезі-захиснику, що у загальній сумі донатів склало до 250 тисяч гривень.

Співробітники донатять на продукти харчування і ліки, теплі речі та окремі засоби спорядження – на все це збираються гроші всередині команди. Компанія підтримує ініціативу працівників, долучається фінансовими та організаційними ресурсами, допомагає з логістикою.