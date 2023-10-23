Реинтеграция ветеранов. Как бизнес возвращает военных к гражданской жизни

Война повлекла за собой глубокую смену общественной канвы в Украине. В частности, увеличилось количество участников боевых действий. Если в 2021 году профильный закон предусматривал общую численность ВСУ в 261 тысячу человек, то с началом общей мобилизации их количество выросло уже до 1,2 млн человек.

Такое количество мобилизованных актуализирует другой важный момент – проекты по реабилитации и реинтеграции украинских военных. О механизмах поддержки ветеранов и практики, которые уже начинает применять бизнес в Украине, — в спецпроекте РБК-Украина.

МХП: комплексная программа жизнестойкости

По состоянию на июль 2023 года в МХП мобилизовано – 2300 работников, работает ветеранов – 167 работников

Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине – компания МХП – как социально ответственный бизнес, понимает, что социальная адаптация и интеграция демобилизованных зависит не только от государства.

"Это наш общий вызов и задача – каждой семьи, общины, бизнеса и государства Украина должна восстанавливаться и люди, которые нас защищали, должны быть максимально вовлечены в восстановление. Государство и бизнес должны стать бок о бок, и благодаря таким общим усилиям мы должны предотвратить социальные риски будущего", – подчеркивают в компании.

Так, в компании запустили проект "МХП Поряд" – комплексную программу поддержки для мобилизованных и ветеранов ВСУ, а также членов их семей в социальном, психологическом и физическом обновлении.

Цель программы – реинтегрировать демобилизованных сотрудников после возвращения с военной службы, учитывая изменения физического, ментального состояний и смыслов жизни, а также создать системные решения для украинских компаний относительно изменений в корпоративной культуре, бизнес-процессах при трудоустройстве новых ветеранов и возвращении демобилизованных работников.

Программа начала работу в мае 2022 года и продлится до окончания войны (+ 5 лет).

В то же время для мобилизованных сотрудников компания оказывает такую помощь:

ежемесячное материальное пособие в размере зарплаты;

обеспечение техсредствами, авто, одеждой, бронежилетами;

регулярная коммуникация и почитание;

медицинское сопровождение при ранении;

помощь семье в решении бытовых вопросов;

помощь семье в розыске без вести пропавшего.

Для каждого защитника вводится собственный план реинтеграции, действующий от 6 месяцев до 1,5 года.

План предусматривает юридическую поддержку, физическую и психологическую реабилитацию, профессиональную адаптацию, а также помощь в развитии социальных связей и общественного влияния.

Кроме этого, МХП уже сейчас сотрудничает с обществом и общественными институтами, чтобы стимулировать развитие ветеранского малого и среднего бизнеса.

Так, благотворительный фонд "МХП-Громади" вместе с Украинским ветеранским фондом при Министерстве ветеранов Украины в апреле 2023 года реализовал программу "Следует Делать свое". В рамках проекта ветераны и их семьи получили 10 грантов до 1,5 млн. грн. каждый на развитие собственного бизнеса.

"Один из принципов компании: крупный бизнес только тогда будет успешен, если будет строить вокруг себя экосистему малых и средних бизнесов", – убеждены в компании.

AB InBev Efes Украина: создание комфортной и инклюзивной среды для ветеранов

По состоянию на сентябрь 2023 в AB InBev Efes Украина1300 сотрудников

AB InBev Efes была образована 31 марта 2018 г. в результате слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes. AB InBev Efes является одним из лидеров украинского пивоваренного рынка и совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, а также крупнейшей пивоваренной компании Турции Anadolu Efes.

С начала полномасштабного вторжения компания приложила максимум усилий, чтобы обезопасить сотрудников и их семьи. В частности, речь идет об обеспечении релокации 2300 человек – рабочих и их семей, в том числе мобилизованных, на запад Украины и в Чехию, Бельгию и Германию. В течение года компания оплачивала их проживание, оказывала финансовую помощь, хотя работали далеко не все.

В 2022 году компания платила зарплату даже тем сотрудникам, которые не могли работать, тогда как в первом квартале 2023 года сотрудники с местом работы на прифронтовых территориях получили единовременную выплату для покрытия аренды на съем жилья в более безопасных регионах.

Компания сохраняет рабочие места мобилизованных рабочих и ежемесячно выплачивает этой категории пособие в размере среднемесячного заработка, а также обеспечивает медицинское страхование и страхование жизни. В случае смерти такого сотрудника компания выплачивает его семье финансовую помощь в размере 6 базовых окладов.

С первого дня AB InBev Efes Украина также всесторонне поддерживает мобилизованных рабочих, и очень важным шагом является реализация эффективной программы реинтеграции для сотрудников-ветеранов. В компании уверены, что впоследствии команда будет только расти, поэтому уже сейчас занимаются развитием открытой к ветеранам корпоративной культуры.

"Возвращение ветеранов является естественным процессом, однако большинство из них считают гражданский рынок труда не дружественным к ветеранскому сообществу. AB InBev Efes Украина стремится поддерживать общий тренд как социально-ответственный работодатель, поэтому нанимает и возвращает в свои команды ветеранов", – рассказывают в компании.

AB InBev Efes Украина уже реализовала первый этап, позволяющий преодолеть все базовые проблемы ветеранов в начале работы или при возвращении к работе в компании. Однако в компании разработали стратегию по внедрению следующих мер, направленных на инклюзивную практику. В частности, планируется оценить уровень инклюзивности офисных помещений компании, чтобы сделать их еще более доступными для нужд людей с инвалидностью.

Кроме того, планируется внедрить физическую реинтеграцию ветеранов, чтобы дать им возможность вернуться к нормальной жизни после службы.

"Создание комфортной среды для ресоциализации ветеранов является важной составляющей нашей текущей кадровой политики AB InBev Efes Украина. Вместе со всей командой компания работает прилагает усилия, чтобы помочь демобилизованным коллегам безопасно адаптироваться к мирной жизни и снова начать работать", – добавляют в компании.

Так, в августе 2023 года AB InBev Efes Украина подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Veteran Hub. В рамках проекта HR Praktyka реализуются мероприятия, направленные на улучшение кадровых процессов и развитие качественного и продуктивного сотрудничества с сотрудниками-ветеранами. В частности, речь идет о следующих шагах:

проведение лекций и воркшопов для HR-команды, сотрудников и руководителей;

мониторинг имеющихся HR-процессов компании для их усовершенствования;

предоставление юридических и психологических консультаций от специалистов для сотрудников компании.

Кроме того, в компании производится подготовка сотрудников к возвращению демобилизованных коллег. В этом направлении проводятся следующие мероприятия:

вебинары для сотрудников и руководителей;

вебинары для функции HR, в том числе рекрутмента;

разработка пособия для сотрудника и ветеранов.

Реинтеграция ветеранов занимается командой в составе старшего менеджера по работе с персоналом, руководителя группы по льготам и компенсациям, менеджера по социальной и корпоративной ответственности и начальника отдела по правовым вопросам некоммерческих функций.

После возвращения к работе в компании для ветеранов применяется гибкий рабочий график с сохранением полного оклада. Кроме того, компания оказывает квалифицированную юридическую поддержку от внешнего провайдера и оказывает ментальную поддержку с помощью профессиональных психологов.

Для лиц с инвалидностью в компании приняты меры, направленные на создание комфортной и инклюзивной среды. В частности, установлены автоматизированные двери в здание и помещение, а высота порогов составляет менее 2.5 см и ширина двери составляет более 90 см. Все помещения расположены на одном этаже, установлен лифт-подъемник и нанесена контрастная маркировка стеклянных дверей.

"AB InBev Efes Украина предоставляет равные возможности как для найма ветеранов, так и для других внешних кандидатов. Возвращаясь с фронта, наши защитники приносят с собой набор ценных софт скиллс, среди которых стрессоустойчивость, адаптивность и дисциплина. Согласно этому, компания помогает коллегам прокачивать или получать новые профессиональные навыки и обучает новым производственным профессиям", – резюмировали в AB InBev Efes Украина.

Новая почта: масштабная программа поддержки мобилизованных, ветеранов и ветеранок

По состоянию на сентябрь 2023 в Новой почте – 32 000 сотрудников, из них мобилизовано – 3260 работников, вернулось 111 ветеранов, погибло – 100

Лидер логистического рынка Новая почта имеет масштабную программу поддержки мобилизованных коллег. Для этого компания создала отдельные должности, чтобы сотрудники непрерывно поддерживали связь с защитниками. Их обязанность – каждый день узнавать потребности военных: экипировку, тепловизоры, кариматы, мешки, рации и т.д. Ежемесячно компания закупает военную оснастку для них на 3 млн грн. К примеру, однажды обратился мобилизованный работник, который накануне попал под обстрел и все его вещи сгорели. Уже на следующее утро компания отправила в ближайшее к нему отделение Новой почты новую форму, обувь, бронежилет, каску, тактические очки, каримат и плащ.

Новая почта поддержала образование в компании корпоративного волонтерского движения "Свои для своих", в рамках которого сотрудники также организуют собрание на нужды подразделений мобилизованных коллег. Если они не успевают собрать нужную сумму, компания помогает закрыть сбор. Новая почта поддерживает движение административно и коммуникационно — организует дополнительное обучение для волонтеров, сопровождает закупочные процессы, доставляет технику и автомобили и т.д.

С первых дней полномасштабного вторжения мобилизованные и демобилизованные коллеги имеют постоянную психологическую поддержку. Компания привлекает военных психологов для индивидуальных консультаций, а также семейных и детских терапевтов для поддержки семьи военных.

"Особое значение для нас имеет программа поддержки семей наших погибших коллег. Каждая семья сразу получает разовую выплату 60 000 гривен, имеет неограниченную психологическую и юридическую поддержку при необходимости. , а также грант 12 500 долларов на обучение в любом вузе мира", – рассказывают в компании.

Также в Новой почте с этого года работает комплексная программа поддержки демобилизованных сотрудников. За ее основу в компании приняли "Путь ветерана", а также принцип Ничего для ветерана без ветерана. В настоящее время программа имеет следующие составляющие:

Внедрение в компании отдельной должности специалиста по поддержке мобилизованных и демобилизованных сотрудников

Организация пребывания каждого демобилизованного работника между демобилизацией и возвращением на рабочее место в реабилитационном центре в течение 2-4 недель, где он или она проходят полное медицинское и психологическое обследование

Закрепление за каждым мобилизованным при необходимости психолога или психотерапевта, с которым он или она могут работать как во время службы, так и после демобилизации

Выделение в команде тренеров направления внутреннего карьерного консультирования для подбора оптимальной должности и формирования программы обучения, которую демобилизованный сотрудник не может выполнять работу на предыдущем месте

Расширенное медицинское страхование и т.д.

С самого начала запуска программы в компании ориентировались на то, что многие моменты будут корректироваться в зависимости от обратной связи демобилизованных коллег. А также на то, что к каждому защитнику и защитнице потребуется индивидуальный подход. Выстраивание такого подхода – одна из основных задач специалистов по поддержке демобилизованных.

"Подход иногда удается найти не сразу. К примеру, один из наших коллег сразу после возвращения с фронта закрылся и даже заблокировал номер линии поддержки сотрудников. Он вернулся к работе и отказался от восстановления после тяжелой контузии. Тогда мы решили пообщаться с его руководителем, чтобы совместно выработать подход и аккуратно и ненавязчиво донести до коллеги все его возможности, благодаря чему он сам позвонил в службу поддержки, рассказали о расширенном медицинском страховании, поддержке от психологов и психотерапевтов и о реабилитационных центрах. вернулся после 3-недельного отпуска в одном из лучших реабилитационных центров Украины, где отдохнул, улучшил здоровье, нашел новых знакомых среди собратьев", – рассказывают в компании.

АТБ: новые рабочие места и стимулы для развития

По состоянию на 2022 год в АТБ – 76 000 работников, из них мобилизовано – 4000+ работников, погибло – 152

Крупнейшая украинская сеть супермаркетов — компания АТБ — оказывает системную поддержку Вооруженным силам, в том числе и собственным работникам, присоединившимся к защите украинской государственности.

Так, по состоянию на сегодняшний день для военных уже собрано и передано более 300 тонн продовольствия. Также для ВСУ приобретено более тысячи автомобилей специального назначения и аналогичное количество современных дронов. Общая сумма пособия уже достигает миллиарда гривен.

Лучшим способом возвращения военнослужащего в полноценную мирную жизнь и интеграцию его в социальную среду, в компании считают предоставление ему интересной работы с конкурентной заработной платой, полным соцпакетом и возможностью карьерного роста. Фактически это дает стимул для развития, самосовершенствования, повышает самооценку, придает уверенности, стимулирует реинтеграцию в общество.

Каждый год в разных уголках Украины открывается более сотни новых дискаунтеров АТБ, соответственно, создаются от пяти до семи тысяч новых рабочих мест.

"АТБ имеет безупречную репутацию надежного работодателя. Работа в АТБ это конкурентная вполне официальная зарплата, карьерный рост, соцпакет, бесплатное обучение, уверенность в завтрашнем дне", – отмечают в компании.

Сегодня в Киеве, Одессе, Днепре и Львове компания имеет собственные учебные центры АТБ, где персонал бесплатно повышает квалификацию, овладевает новыми профессиями, совершенствует рабочие, коммуникативные, социальные навыки и т.д. Обучение в таком центре является залогом быстрого восхождения по карьерной лестнице в крепкой команде отраслевого лидера.

В отличие от большинства отечественных работодателей, АТБ не требует от претендентов на работу огромного опыта или каких-либо особых профессиональных навыков. Кадровая политика компании направлена на развитие своего самого ценного ресурса – человеческого "капитала".

"Эта модель работает эффективно. Подавляющее большинство действующих ТОП-менеджеров и административных работников в свое время начинали работу в АТБ на обычных рядовых должностях", – отмечают в компании.

Империал Тобакко: внутренняя корпоративная программа реинтеграции ветеранов

По состоянию на сентябрь 2023 года в "Империал Тобакко" мобилизовано – 42 работника

Империал Тобакко является частью крупной международной компании Imperial Brands и уже 29 лет одним из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. В начале марта 2022 года компания объявила о прекращении бизнеса в России, закрыла офисы и фабрику, аннулировав свое присутствие в стране-агрессоре.

"Сегодня "Империал Тобакко" насчитывает 644 работника. Некоторые мобилизованные коллеги уже начинают возвращаться с военной службы, поэтому мы добросовестно развиваем культуру реинтеграции ветеранов и обновляем свое корпоративное устройство с учетом потребностей коллег с военным опытом", – рассказывают в компании.

С первого дня полномасштабного вторжения компания сохраняет выплату заработной платы всем мобилизованным работникам. Дополнительно при подтверждении мобилизации сотрудник получает единовременную выплату на покупку необходимого военного снаряжения.

Кроме того, в 2023 году в дополнение к существующему медицинскому страхованию, которое имеют все сотрудники, "Империал Тобакко" создала специальный Фонд на реабилитацию военнослужащих и ветеранов. Также для мобилизованных работников осуществляется дополнительное страхование военных рисков.

Как отмечают в компании, цель "Империал Тобакко" в процессе реинтеграции ветеранов – обеспечить им комфортный возврат к работе, а также сопровождать человека на каждом этапе. Компания готова внедрять гибкий подход к каждому ветерану и вместе с ним продумывать пути его возвращения к рабочей среде и выполнение закрепленных за ним ранее задач.

"Этот процесс сложный и многоуровневый. Большую роль в этом играет коллектив, в который возвращается ветеран, а также поддержка менеджера. Компания отдельно работает с менеджментом и организует для него специальные сессии, где вместе со специалистами руководители обсуждают, как сделать возвращение коллеги из службы инклюзивным", – объясняет Евгений Кобец, генеральный директор "Империал Тобако Юкрейн".

Весной 2023 к комплексу мероприятий по поддержке коллег-защитников добавилась также внутренняя корпоративная программа реинтеграции ветеранов – "Мы – вместе". Она внедряет систему поддержки и адвокации прав ветеранов на рабочем месте. Целью программы является содействие формированию инклюзивных условий для трудоустройства, реабилитации, адаптации украинских военных после завершения службы.

"Мы понимаем, что мы будем встречаться с ветеранами не только из коллег, которые вернутся с военной службы, но и при подборе персонала. Именно поэтому важно, чтобы компания и коллектив были осведомлены и готовы с уважением относиться к опыту коллеги, приобретенного под время военной службы", – добавляет Евгений Кобец.

Сотрудники "Империал Тобакко постоянно собирают и отправляют мобилизованным коллегам посылки благодарности

Одной из составляющих программы "Мы – вместе" является обучение сотрудников правилам эмпатического общения и другим практикам, которые сейчас важны для каждого украинца. Компания организует ряд офлайн и онлайн встреч с ведущими экспертами, чтобы сотрудники понимали базовые правила коммуникации с ветеранами и их семьями в корпоративной среде или быту.

Еще одним инструментом реинтеграции ветеранов и ветеранок для "Империал Тобакко" стал меморандум о сотрудничестве с БО "Ветеран Хаб", подписанный компанией весной 2023 года. Организация с 2018 года помогает ветеранам совершить переход с военной службы в гражданскую жизнь, оказывая психологическую и юридическую поддержку и сопровождение в трудоустройстве возвращающимся с войны.

Дополнительно в компании активно действует волонтерское движение. Чтобы поддержать коллег-защитников и выразить благодарность за их мужество, по инициативе самих сотрудников "Империал Тобакко" в Украину уже четырежды отправила посылки благодарности на фронт каждому коллеге-защитнику, что в общей сумме донатов составило до 250 тысяч гривен.

Сотрудники донатят на продукты питания и лекарства, тёплые вещи и отдельные средства снаряжения – на все это собираются деньги внутри команды. Компания поддерживает инициативу работников, приобщается к финансовым и организационным ресурсам, помогает с логистикой.