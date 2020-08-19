Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти

Политики и партийное руководство уже полным ходом готовятся к местным выборам, назначенным на 25 октября. Организовывать кампанию штабам приходится в достаточно экспериментальных условиях. В этом году выборы пройдут по новым правилам, которые кажутся запутанными не только обычным гражданам, но и самим кандидатам.

Параллельно в рамках децентрализации Кабинет министров разделил всю территорию страны на общины и укрупнил районы. То есть избирателям предстоит выбирать советы общин и депутатов в отформатированные райсоветы.

Надо сказать, что на практике реформа децентрализации только обострила противостояние между "печерским треугольником" и местной властью, представленной так называемыми "старыми" политиками. Имея достаточно самостоятельности и полномочий, в регионах не спешат безоговорочно повиноваться центру. А намерения команды Владимира Зеленского перезагрузить кадры на местах своими ставленниками уже не кажутся настолько реальными, как год назад.

И это далеко не все сложности, с которыми сталкиваются штабы, планируя свою стратегию на эту гонку. Спутать все эти планы может эпидемия коронавируса, которая, судя по статистике, набирает оборотов.

Карантин не помеха, пока что

Пока ни карантин, ни эпидемия не мешают проведению кампании, рассказали опрошенные РБК-Украина эксперты. Сейчас вся работа идет по медийному и рекламному направлению, больших агитационных мероприятий пока нет, говорит политтехнолог Сергей Гайдай.

Дальше все будет зависеть от того, какой будет эпидемическая ситуация осенью, когда кампания перейдет в активную фазу.

"Скорее всего, придется приспосабливаться к карантину. Будет меньше или совсем не будет массовых мероприятий. На "сетки" это повлияет меньше. С ними будет другая проблема: денег сейчас будет меньше вследствие экономического кризиса. Хотя в 2015 году тоже был экономический кризис", – рассказал изданию политолог Владимир Фесенко.

Говорить об отмене выборов эксперты пока не берутся. Весной в команде Зеленского отрицали такое развитие событий. Но последние заявления Минздрава не настолько категоричны. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более чем 50% территории страны окажется в "красной" зоне эпидемической опасности.

"Вполне возможно, если власть увидит, что она рискует проиграть выборы – введение чрезвычайного положения и перенос выборов на неопределенный срок", – допустил в беседе с изданием политтехнолог Кость Бондаренко.

С другой стороны, для президента и правящей партии откладывать дату выборов не очень выгодно, поскольку к тому времени их рейтинги могут снизиться, отметил Фесенко.

На этот "побочный эффект" обратил внимание и эксперт в сфере стратегических коммуникаций Денис Богуш. По его оценке, отсрочка даты выборов на месяц или два чревата для "Слуги народа" потерей пяти процентов рейтинга в разрезе всей страны.

По прогнозам Гайдая, выборы, вероятно, пройдут в срок, но с соблюдением карантинно-эпидемических правил, например, масочного режима.

Переписанные правила

Одна из ключевых особенностей этих выборов, от которой отталкиваются партийные штабы, выстраивая кампании – новая избирательная система. В начале этого года вступил в силу Избирательный кодекс, который кардинально меняет правила выборов и в местные советы, и в парламент.

В середине июля депутаты внесли еще одну порцию изменений в избирательное законодательство, оставив мажоритарку только для сел, поселков и городов с населением до 10 тысяч.

Выборы в остальные советы пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения. Эти списки формируют политические партии. Но избиратель вправе выбрать того из ее кандидатов, которого он хочет видеть в совете.

Вокруг порога в 10 тысяч было немало споров как среди депутатов, так и в экспертной среде. Их главное опасение сводится к тому, что открытые партийные списки на выборах в небольших городах могут излишне политизировать органы местного самоуправления.

"Человек должен идти не с лозунгами партий, а с интересами общин. Но сегодня, согласно Избирательному кодексу, его вынуждают идти от какой-то из политсил. Если ты не договорился с партией, ты не сможешь баллотироваться. Если ты победил на выборах в округе, но твоя партия не набрала проходные проценты, ты не получишь мандат. И это огромное искажение, которого раньше не было во время выборов в Украине", – отметил Сергей Гайдай.

Форма бюллетеня по открытым спискам также будет отличаться от той, которую выдавали украинцам в прошлые годы. Но самое сложное начинается после закрытия участков – это процедура подсчета. Все эти новшества прибавят неудобств и избирателям, и членам комиссий. К тому же в таких условиях и партиям сложно рассчитывать свои действия, чтобы выбрать самую адекватную стратегию, уточнил Гайдай.

Кроме того, новый кодекс перекраивает границы округов. Из-за этого штабам и кандидатам, работавшим на том или ином округе, приходится расширять свою деятельность и известность на большем ареале, рассказал изданию Денис Богуш.

"Например, в городе Белая Церковь с населением примерно 200 тысяч человек раньше было 42 округа. Сейчас же этот город разделят примерно на 4 или 5 округов", – пояснил политтехнолог.

Конфликты и вынужденные союзы

Еще одна особенность этой кампании связанная с реформой децентрализации, которую запустила предыдущая власть и продолжает нынешняя. Те полномочия и ресурсы, которые центр "спустил" в регионы повышает интерес к местным органам самоуправления, обращают внимание эксперты.

"Цена политико-экономического приза значительно возросла – местные бюджеты выросли в несколько раз. Главное значение будут иметь выборы депутатов ОТО и в городские советы, именно там будет реальная власть, а не в районные или областные советы. Облсоветы будут иметь больше статусное значение", – сказал Владимир Фесенко.

Косвенно этот передел власти и полномочий стал проступать в виде нарастающего конфликта между центральной властью и регионами, уточнил Кость Бондаренко. Наглядный случай произошел в Черкассах, когда в мае мэр решил ослабить карантин в городе, вопреки указаниям Кабмина. Следом пошли Тернополь и Луцк, которых определили в "красную" зону, но местная власть не захотела возвращаться к "локдауну".

По мнению Гайдая, подоплека этих трений в том, что президент считает мэров и глав ОТО "нижним звеном своей власти".

"Единственное – он хочет их заменить, как заменил большинство депутатов в Раде благодаря выборам. И это противостояние – удастся ли ему их заменить, либо же останутся прежние – на этих выборах уже сейчас проявляется и будет проявляться впредь. Пока что, как мы видим, президент эту борьбу проигрывает в отличие от тех избирательных боев, которые он год назад победил", – сказал политтехнолог.

Многие действующие мэры от начала карантина лишь нарастили свой рейтинг. Денис Богуш оценивает этот прирост в плюс 15-20%. Сместить их во время октябрьских выборов будет достаточно проблематично.

"В Украине, кроме Киева, есть еще несколько стратегически важных городов, вокруг которых вращается большая политика и формируется общеукраинский бюджет. Это Львов, Винница, Днепр, Харьков, Одесса, Мариуполь и Запорожье, отметил Бондаренко. Фактически во всех этих городах действующие мэры, скорее всего, останутся на своих должностях. А у "Слуги народа" нет сильных кандидатов, которые могли бы составить им конкуренцию", – считает Бондаренко.

По его словам, в этих городах президентская партия сосредоточится на том, чтобы договориться с действующими мэрами. Например, что "Слуга народа" оказывает им неформальную поддержку, выдвигая против них слабую фигуру, но затем они совместно формируют большинство в совете, добавил эксперт.

"Возможно, в этих договоренностях политсила Зеленского будет претендовать на должность секретаря горсовета. Другое дело, я думаю, что в большинстве случаев эти предварительные договоренности могут быть нарушены сразу после выборов", – допустил политтехнолог.

Прогнозы Богуша по поводу шансов правящей партии еще менее оптимистичны. По его словам, избиратели, с одной стороны, устали от старых политиков. Но и к новым уже относятся достаточно скептически.

"В этой ситуации партия "Слуга народа" в каких-то регионах страны может взять около 20%, но в большинстве регионов, я думаю, она не пройдет в советы. Сейчас у нее падает рейтинг, а к октябрю это падение только усилится", – предположил собеседник.

При таком раскладе политсиле Зеленского придется создавать вынужденные союзы с местными элитами, чтобы получить влияние на региональную политику. Альтернативный вариант – усилить вес областных и районных государственных администраций, чтобы сохранить хотя бы частичный контроль над местной властью.