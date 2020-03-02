Реформа пенитенциарной службы: кого Минюст назначит главным по тюрьмам

"Сало" для украинских тюрем

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы. Новым начальником вышеперечисленного количества исправительных учреждений, по данным журналистов, с высокой долей вероятности, станет Олег Сало - известный милиционер и глава Львовской области, уволенный из МВД во время Оранжевой революции и с должности председателя Львовской ОГА во время Революции достоинства. Также активно о его возможной новой работе пишет и бывший народный депутат Украины Дмитрий Добродомов. Кроме того, информацию о кандидатуре Сало в списке наиболее вероятных претендентов на этот пост - подтверждают и собеседники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Кто же такой Олег Сало и что ждет службу, в случае его назначения?

По информации Добродомова, в конце 1990-х годов Олег Сало построил успешную карьеру во львовской милиции, хотя уже тогда его обвиняли в махинациях разных масштабов. В частности, его обвиняли в выдаче спецудостоверений на авто членам преступных группировок и регистрации нерастаможенных машин. По данным львовских СМИ, в те годы Сало даже подписал документы о снятии с учета автомобиля марки Mersedes, собственника которого убили за несколько дней до этого. Утверждалось, что машину с учета мог снять один из подозреваемых в убийстве. Впрочем, широкой огласки эта история не получила, ровно, как и наказание тому, кто совершил незаконные действия.

Фото: генерал милиции и экс-глава Львовской ОГА Олег Сало (УНИАН)

Считается, что с 2000 по 2005 годы большую часть львовского бизнеса контролировали эсдеки. Налоговую администрацию долгое время возглавлял младший брат лидера СДПУ (о) Виктора Медведчука - Сергей. Западную региональную таможню возглавлял его близкий друг - Тарас Козак. Милицию возглавил Олег Сало. По данным "Обозревателя", в нулевых их подозревали в причастности к покушению на местного бизнесмена Петра Писарчука.

После президентских выборов в феврале 2005 года против Сало было возбуждено уголовное дело по фактам нарушения избирательного права, в результате чего он был даже объявлен в международный розыск через Интерпол. Еще одно дело было возбуждено за злоупотребление властью и служебным положением. Эту же информацию подтверждает и Добродомов.

"Во времена Оранжевой революции Олег Сало уже возглавлял милицию Львовской области, после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе государственных средств на строительство дач своим предшественникам. Тогда же его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела (в частности, в 2007 году Печерский суд Киева закрыл дела "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - ред.), но не смог пройти в Верховную Раду, поскольку "прогрессивные социалисты" Натальи Витренко, от партии которой он баллотировался, не преодолели барьер", - пишет Добродомов.

Примечательно, что партию Витренко тогда финансировал Максим Курочкин - один из лидеров лужниковской организованной преступной группировки, который на тот момент плотно обосновался в Киеве, и имел неплохие связи в политических кругах, в том числе и с Виктором Медведчуком.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году об Олеге Сало не забыли. За это время он успел поработать на разных должностях в Министерстве внутренних дел, возглавить областные управления милиции в Ровенской и Ивано-Франковской области.

31 октября 2013 года его назначали главой Львовской ОГА, а уже через месяц начался Евромайдан. В это время депутаты Львовского областного совета выразили недоверие председателю ОГА, но для отставки не хватило буквально 6 голосов. 23 января 2014 года во время акции протеста под стенами ЛОДА Сало написал заявление об отставке. Наверное, это был первый и единственный случай, когда губернатор отказался от власти в регионе за столь короткий период. Впрочем, уже через несколько часов Сало заявил журналистам, что это заявление нельзя считать действительным, поскольку было подписано под давлением. 22 февраля 2014 года Олег Сало уже официально подает в отставку.

"Дальше была Революция достоинства, в начале которой Львовская ОГА под руководством Сало обращалась в суд с требованием запретить митинги в поддержку евроинтеграции. В конце концов, под давлением протестов Сало публично написал заявление на увольнение с должности и уехал со Львова...", - рассказывает о событиях того времени Дмитрий Добродомов.

На этом политическая карьера чиновника на некоторое время приостановилась, а он сосредоточился на собственных бизнесах. В частности, занялся гостинично-ресторанным комплексом “Золотая форель” (с. Коростов Сколевского р-на Львовской области), до тех пор пока в июле 2019 года не возглавил Службу безопасности государственного предприятия "Украхимтрансамиак". Сегодня же он среди главных претендентов на должность главы Пенитенциарной службы Украины.

Тюремный хоррор

Ни для кого не секрет, что украинские тюрьмы послужили бы отличными декорациями для голливудских хорроров. Негуманные условия содержания и порядки, которые царят в колониях явно не способствуют перевоспитанию подопечных этих заведений. И сколько бы ответственные чиновники не обещали сделать украинские тюрьмы образцово-показательными, с мертвой точки эти обещания так и не сдвинулись. Реформа пенитенциарной системы Украины - самая медленная реформа в Украине. А по словам министра юстиции Дениса Малюськи, еще и одна из "самых сложных".

Стоит отметить, что сегодня министр достаточно активно занялся этим вопросом - регулярно посещает колонии, следственные изоляторы, выражает обеспокоенность плохими условиями содержания заключенных, и убеждает, что скоро все будет хорошо.

"Уволены будут все топ-руководители Уголовно-исполнительной службы, и довольно скоро. Это однозначно, потому что система коррумпирована, неэффективна и настроена только на разворовывание средств", - пообещал Малюська.

Однако, вероятное назначение главой Пенитенциарной службы Украины скандального чиновника времен Виктора Януковича, в какой-то мере, ставит под сомнение реформаторские устремления министерства.

Кроме того, стоит отметить еще одно любопытное совпадение. А именно то, что в свете недавних событий, а именно решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, возможности для Сало становятся еще более реальными, так как в 2015 году Сало был в списках чиновников, которые подлежали люстрации.

В то же время, не стоит исключать и того факта, что Денис Малюська человек в государственной системе относительно новый, и не всегда знает, в каких интересах ему могут советовать тех или иных токсичных чиновников. Впрочем, как бы там ни было, кадровая политика - тест на прочность любого министра.