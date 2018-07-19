Реформа "неотложки": как Минздрав изменит работу скорой помощи

Министерство здравоохранения намерено полностью реформировать систему оказания экстренной медицинской помощи. Чиновники обещают до 2022 годов обучить населения навыкам первой медпомощи, оснастить скорые и публичные места оборудованием для ее оказания, включить парамедиков в бригады "неотложки", а также модернизировать диспетчерские пункты и приемные отделения в больницах.

Причины для реформы

Министерство здравоохранения намерено кардинально реформировать систему оказания экстренной медицинской помощи. Свои инициативы ведомство изложило в проекте одноименной концепции реформы, обнародованной на официальном сайте Минздрава.

Поводов для перемен у чиновников множество, но ключевой из них - высокая смертность в Украине. В проекте концепции Минздрав указывает, что наша страна занимает второе место в мире по количеству смертей на 100 тыс. человек. Основные причины таких показателей – высокий уровень смертности от болезней кровеносной системы, несчастных случаев, ДТП, насильственных действий, а также от онкологических заболеваний. По данным Минздрава, в 2016 году (данные в проекте концепции приводятся именно за этот год) 86% всех смертей в Украине были вызваны именно этими причинами.

Неэффективное оказание медицинской помощи в нашей стране привело к тому, что, к примеру, в 2016 году, почти 9% реанимаций при внегоспитальной остановке сердца оказались успешными. Тогда как аналогичный средний показатель для Европы превышает 28%. Но и госпитализация не гаранитирует пациенту оказания высококвалифицированной медпомощи. Два года назад уровень смертности граждан, госпитализированных с острым инфарктом миокарда, составил 12,5%. В США, например, этот показатель - 3,3%.

"Шансы человека на то, что при несчастном случае или сердечном приступе его жизнь будет спасена, а негативные последствия для здоровья - минимизированы, зависят от скорейшего проведения критических для выживания процедур на догоспитальном этапе, а также эффективного госпитального лечения и реабилитации. Каждое из перечисленных звеньев в Украине организовано неэффективно", - приходят к выводу в Минздраве.

Кого будут учить?

В первую очередь чиновники намерены улучшить ситуацию с оказанием первой помощи на месте происшествия. К примеру, такую помощь могут оказывать свидетели ДТП, не имеющие медицинского образования. Для этого Минздрав инициирует обязательное обучение навыкам оказания экстренной первой помощи, а также будет веден статус экстренного медицинского помощника (в концепции "екстрений медичний реагувальник", от англ. - emergency medical responder, - ред), которые получат соответствующие сертификаты. Такими помощниками станут пожарные, спасатели, патрульные полицейские и сотрудники МВД, водители общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы. При этом Минздрав будет оказывать поддержку всем гражданам, желающим пройти обучение и получить сертификат медицинского помощника.

Кроме того, первой базовой помощи будут в обязательном порядке обучаться и получать сертификаты воспитатели в дошкольных учебных заведениях, учителя в школах и преподаватели вузов, а также работники социальной сферы и граждане, занятые на работах с повышенной опасностью. Стандартизированное обучение навыкам первой базовой помощи также станет неотъемлемой частью подготовки водителей автотранспорта. Оказывать первую помощь будут учить также учащихся 10-11 классов по специальной программе, которая будет совмещать преподавание теоретических знаний с практическими занятиями с использованием манекенов.

Подумали в Минздраве и о технической стороне. В частности, ведомство намерено обеспечить оборудованием и необходимыми для оказания первой помощи материалами и инструментами места с высокой вероятностью экстренных ситуаций. Например, дефибрилляторы, жгуты, аптечки должны быть обязательно в наличии на крупных станциях общественного транспорта, также ими планируется обеспечить торговые центры, спортивные мероприятия и другие места массового скопления людей.

Кроме того, как уже писало РБК-Украина, Минздрав инициирует отмену уголовного преследования граждан, не имеющих медобразования, которые допустили ошибки при оказании первой помощи.

Работа диспетчеров изменится

В рамках реформы будет модернизирована работа и диспетчерских служб, которые принимают звонки для вызова бригад скорой помощи. Сейчас, по словам врачей скорой помощи, с которыми удалось пообщаться РБК-Украина, диспетчера принимают абсолютно все вызовы, не ранжируя их по степени приоритетности. "У меня за смену может быть 80% непрофильных вызовов. Сейчас скорая принимает вызовы с небольшим фильтром между теми, кто действительно нуждается в экстренной медпомощи, и теми, у кого, к примеру, просто незначительно повысилась температура. Пациенты часто могут сообщать диспетчеру ложные жалобы", - рассказала изданию врач скорой помощи в Киеве Юлия, отказавшись назвать свою фамилию. По ее словам, протокол работы требует от медиков реагировать на вызовы, когда пациент в состоянии сам приехать в больницу. "Я не имею права бросить такого пациента и поехать к ребенку с судорогами, поскольку мне необходимо отработать первый вызов, - говорит Юлия. - Такие же ситуации могут возникнуть и при ДТП. Сейчас же мы занимаемся перевозкой бабушек, которые просто хотят в больницу".

Скорая не может отказать пациенту в вызове, поскольку этот регламент работы закреплен соответствующим правительственным постановлением в 2012 году. Но, по словам заместителя директора по медицинской работе коммунального учреждения "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Дмитрия Самофалова, диспетчера скорой помощи все-таки фильтруют вызовы. "Тут два механизма. В первую очередь фильтровать должен сам диспетчер - если вызов не экстренный, то он должен отказать, если же экстренный, то - оформить. А в современных диспетчерских, как в Одессе, работает программа, которая определяет является ли вызов экстренным", - уточнил он. В Минздраве планируют внедрить алгоритм автоматизированной диспетчеризации вызовов, который позволит обрабатывать их в соответствии с их приоритетностью.

Параллельно с этим планируется уменьшать количество вызовов. К примеру, при поступлении вызовов от граждан, чье состояние здоровья требует оказания не экстренной, а первичной помощи, диспетчеру разрешат переключать вызов на врача, с которым у пациента подписана декларация. Или же диспетчер сможет переключать вызов на национальную горячую линию бесплатной конфиденциальной поддержки граждан по вопросам здравоохранения и медпомощи.

По сути, в Минздраве утверждают, что диспетчеры получат четкий алгоритм работы по современным мировым стандартам. Они должны будут уметь не только быстро принимать решения, но и консультировать свидетелей происшествий, как правильно оказать помощь пострадавшим до приезда бригады скорой помощи. По словам Дмитрий Самофалова, уже 12 областей имеют единые оперативно-диспетчерские службы. "Весь южный регион, то есть Одесская, Херсонская и Николаевская области, покрыты такой службой, - уточнил он. - В то же время, многие области, например, Львовская, имеют старые диспетчерские, где принимают звонок, записывают на бумажке и несут в скорую помощь. Насколько они хорошо оснащены? В Одессе это как современный центр управления полетов, а во Львове - как в 80-ые годы".

Парамедики на смену фельдшерам

Помимо вышеуказанного экстренного медицинского помощника, Минздрав намерен ввести новые профессии - парамедик и экстренный медицинский техник. Последний - водитель кареты скорой помощи, имеющий квалификацию для оказания догоспитальной базовой помощи. Именно из этих сотрудников будут формировать бригады для выезда скорой. При необходимости к ним могут присоединиться врачи, а парамедики смогут также помогать оказывать медпомощь в приемных отделениях больниц.

В перспективе парамедики должны заменить фельдшеров неотложных состояний и медицинских сестер. Сейчас, по словам Самофалова, в бригадах скорой помощи в основном работают фельдшеры. "Количество бригад с врачами до 30-50%", - уточнил он. "Докторов очень мало. Преимущественно ездят на вызовы фельдшеры и студенты с интернатуры", - пояснил президент "Всеукраинского союза парамедиков" Ярослав Вус. Он уточнил, что пока такой профессии как парамедик в Украине нет.

Сотрудник неотложной помощи, проработавший в скорой 22 года, Юрий Кривонос рассказал изданию, что фельдшер по уровню подготовки в некоторых случаях может заменять врача общей практики при работе, например, в сельской местности, военных подразделениях, пенитенциарных заведениях, управляя медицинскими сестрами и акушерками. "В дипломе фельдшера указана специальность "Лечебное дело" и он является медицинским работником. По зарубежным определениям эта специальность аналогична CNP - certified nurse practitioner", - пояснил Кривонос. Парамедик, по его словам, это - сотрудник системы здравоохранения для самостоятельной работы на догоспитальном этапе, чаще всего на скорой помощи. В Украине срок обучения парамедика по длительности будет таким же как и фельдшера. "Поэтому я не вижу смысла изменять номенклатуру специальностей, если программа подготовки парамедика почти дублируют программу фельдшера. Это приведет к дополнительным и, как по мне, не оправданным, расходам и конфликтным ситуациям в медицинской среде", - считает Кривонос.

Дмитрий Самофалов, напротив, считает, что "фельдшер готовится по медсистринской программе в медицинском училище, получая большое количество навыков работы в палате в больнице". Тогда как программа по подготовке парамедика полностью рассчитана на оказание экстренной помощи. "На подготовку парамедика уходят те же три года, что и на фельдшера, просто парамедик получает более специализированное образование для оказания экстренной помощи", - уточнил эксперт.

В Минздраве обещают, что медики и сотрудники скорой помощи, которые пройдут переобучение, получат рыночные зарплаты и доступ к качественно оборудованным автомобилям скорой помощи.

По мнению ведомства, оказание экстренной помощи в больницах также должно быть усовершенствовано. Прежде всего - за счет усиления требований к техническому оснащению и кадровой комплектации. По всей видимости, в чиновники рассчитывают, что медучреждения из одного региона будут соревноваться между собой в получении права принимать таких пациентов, поскольку они будут получать финансирование от Национальной службы здоровья по новому принципу – скорее всего, в зависимости от того, сколько услуг они оказали таким пациентам. Для этого больницы будут самостоятельно стараться улучшить свое техническое состояние и нанять квалифицированный персонал. Кроме того, в Минздраве говорят о некоей инвестиционной поддержке, которую будет оказывать государство таким медучреждениям.

Дмитрий Самофалов говорит, что состояние приемных отделений украинских больниц слишком разнообразно в зависимости от области и даже района. "Пробитое дно. Что скорая, что приемные отделения - бомжарня. В Киеве нет ни одного эффективно работающего приемного отделения", - негодует Ярослав Вус."Из-за устаревшей инфраструктуры и дефицита персонала эффективно работают приемные отделения только в пяти-шести медучреждениях из почти 50, куда мы имеем право привозить пациентов по скорой помощи", - считает врач Юлия.

Но Минздраву провести реформу экстренной медпомощи будет трудно. Ярослав Вус считает, что одной из проблем при ее реализации станет саботаж на всех уровнях этого сектора медпомощи. "Саботаж будут вызывать лица, которые участвуют в разнообразных схемах по получению нелегального заработка на скорой помощи. Кроме того, из-за низких зарплат медики не поддерживают реформу Минздрава", - уверен он. А Дмитрий Самофалов считает, что реформе будет мешать коррупция в системе здравоохранения.

Впрочем, в Минздраве РБК-Украина не смогли уточнить, сколько средств планируется потратить на реформу, и где ведомство намерено искать деньги на эти цели. В пресс-службе министерства уточнил, что начать реформу планируется с 2019 года. В ее рамках местные власти должны будут предусмотреть финансирование расходов, направленных на организацию и функционирование системы экстренной медпомощи на своей территории. "Кроме того, из государственного бюджета будет выделена защищенная субвенция, которая позволит профинансировать в том числе меры, предусмотренные концепцией" - сообщили в Минздраве.