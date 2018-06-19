Как Минздрав будет стимулировать украинцев оказывать первую медицинскую помощь

Министерство здравоохранения инициирует отмену уголовной ответственности за оказание первой медпомощи, которое может нанести вред пациенту.

В скором будущем простых украинцев могут освободить от ответственности за ненадлежащее оказание первой медпомощи людям, которые в ней нуждаются, к примеру, в результате автомобильной аварии. Сейчас многие украинцы, не владеющие навыками оказания такой помощи, боятся помогать пострадавшим, опасаясь навредить еще больше и потом нести за это уголовную ответственность. В результате многие пациенты умирают еще до приезда скорой помощи. Для того, чтобы существенно сократить количество подобных случаев, Минздрав предложил принять в Украине так называемый закон доброго самаритянина. Он гласит о том, что люди без медобразования не несут ответственность за оказание первой медпомощи.

Без ответственности

Министерство здравоохранения обнародовало для публичного обсуждения законопроект, который вносит в медицинское законодательство новый термин "иммунитет от ответственности". Он говорит о том, если пострадавшему в критическом состоянии оказывает первую помощь человек, не имеющий медицинского образования, он не будет нести ответственность за свои действия. От ответственности предлагается освободить оказывающего первую помощь даже в случае, если его действия приведут к ухудшению состояния пострадавшего. Но ответственность возникает, если при оказании помощи увечья были нанесены умышленно.

Спикер Минздрава Александр Ябчанка пояснил РБК-Украина, что сейчас пациент, нуждающийся в экстренной медпомощи, получает ее, как правило, только после приезда бригады врачей скорой помощи. "Обычные люди, которые могут быть возле пациента до ее приезда, а во многих странах мира их принято называть "первые на месте происшествия", нередко просто не знают, что необходимо делать для того, чтобы оказать помощь человеку, - говорит он. – Но, даже если они и знают, что необходимо делать, то боятся оказывать первую медпомощь". По словам Ябчанки, причин для таких опасений у людей несколько.

"Согласно украинскому законодательству, человек, который пытался оказать первую помощь, но пострадавший потом умер или получил проблемы из-за этой помощи, может быть привлечен к ответственности в соответствии со статьей 119 Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности". В результате, как правило, человек, даже если и хотел бы помочь пострадавшему, но из-за неуверенности в себе предпочитает этого не делать. Но, с другой стороны, если человек не окажет первую помощь, он может быть привлечен по статье 135 Уголовного кодекса - оставление в опасности", - уточнил спикер министерства.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, Минздрав предлагает два варианта их решения. "Недавно в Украине стартовала программа по обучению навыкам оказания первой медпомощи лиц, которые в соответствии со своими служебным полномочиям должны ее оказывать, - рассказал Ябчанка. - Это - полицейские, спасатели, пожарные, проводники в поездах и бортпроводники в самолетах и так далее. Кроме того, мы предлагаем принять в Украине закон, подобный тем, которые существуют в других странах мира, о так называемом добром самаритянине. О чем он говорит? Если вы пытались оказать медпомощь первым, но при этом пациенту стало хуже вплоть до смерти, то вы будете освобождены от ответственности по статье "Убийство по неосторожности". То есть на вас не будет распространяться санкция этой статьи (Уголовного кодекса, - ред.)".

Надо больше

В медицинском сообществе инициативу Минздрава оценивают позитивно. Так, заместитель директора по медицинской работе коммунального учреждения "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Дмитрий Самофалов уточнил, зарубежная практика широко пользуется законом доброго самаритянина. "Принятие подобного закона, а также его широкая реклама могли бы улучшить ситуацию с оказанием неотложной домедицинской помощи свидетелями тех или иных происшествий, - уверен он. - Но его принятие вряд ли что-то кардинально изменит в законодательной базе. Закон "Об экстренной медпомощи" уже четко указывает, что в случае обнаружения человека в неотложном состоянии, который не может лично обратиться за оказанием экстренной медицинской помощи, и при отсутствии медработников на месте происшествия, любой другой человек обязан немедленно вызвать экстренную медпомощь и по возможности предоставить пострадавшему необходимую помощь".

По словам Самофалова, есть несколько приказов Минздрава, которые регулируют вопросы оказания неотложной помощи пострадавшим людьми без медобразования, а также правила обучения медпомощи таких людей.

Президент "Всеукраинского союза парамедиков" Ярослав Вус говорит, что уже сейчас, в соответствии с украинским законодательством, люди без медобразования должны вызвать скорую помощь, оставаться с пострадавшим до ее приезда и по возможности оказать первую медпомощь. "Но наказывать их за неправильное оказание медпомощи нельзя, - говорит он. - Введение нового понятия "иммунитет от ответственности" необходимо для того, чтобы люди не боялись оказывать первую помощь. Фактически, это - рекламная кампания относительного того, чтобы люди не боялись оказывать первую медпомощь. Не более того. Я не знаю случаев, когда люди без соответствующего образования попали в тюрьму за оказанную медпомощь, из-за которой пострадавший умер".

Вместе с тем дискуссия вокруг инициативы Минздрава снова актуализировала проблему дефицита медицинских знаний среди украинцев. "Граждане зачастую вообще не владеют такими навыками. По сути, один из тысячи может оказать грамотную первую медпомощь, - оценивает Ярослав Вус. - Для того, чтобы в Украине было больше людей с необходимыми навыками, необходимо перенять западную практику". Эксперт приводит в пример США, где, если человек намерен получить диплом о высшем образовании, то он должен пройти недельный тренинг по оказанию первой медпомощи. "Или сделать, как в ЕС: если человек хочет получить водительские права, он должен несколько дней учиться тому, как оказывать первую медпомощь. Кроме того, необходимо обязать несколько сотрудников в компаниях с большими коллективами ежегодно проходить подобные курсы. Правда, бизнес уже начинает сам понимать необходимость внедрения подобной практики. В частности, в некоторых частных детсадах Киева директора требуют от сотрудников наличие сертификатов о прохождение курсов первой медпомощи", - говорит Вус.

К примеру, в Великобритании в любой школе, спортивной секции или компании должен быть человек, который отвечает за оказание первой помощи. Для этого он проходит соответствующие курсы и получает сертификат - базовый (Basic Life Support). Также есть более сложные уровни ILS (intermediate life support) и ALS (advanced life support), но их необходимо получать парамедикам и докторам. В тех же школах достаточно наличия сотрудника с базовым сертификатом.

Пройти обучение и получить сертификат - добровольное решение. Но у работодателей не возникает проблем с поиском таких сотрудников. Если в школе произойдет какой-то инцидент, где нужен был человек, который может оказывать первую помощь, но его там не оказалось, то школа будет нести ответственность за подобное упущение. В Великобритании стандарты и правила оказания первой помощи устанавливают департаменты Минздрава и Управление охраны труда и здоровья. Они же разрабатывают требования для дефибрилляторов и аптечек первой помощи в аэропортах, на стройках и так далее. За исполнением этих требований следят местные власти и Минздрав. "Кстати, британцы не любят этот департамент из-за его жестких требований к вопросам безопасности. К примеру, они жалуются, что в школах детям уже даже по деревьям нельзя лазить", - рассказал РБК-Украина Александр, который живет в Великобритании.

В Украине понемногу создается инфраструктура по обучению людей без медобразования навыкам оказания первой медпомощи. По словам Дмитрия Самофалова, в некоторых городах Украины уже есть центры, обучающие оказанию первой помощи. "В Одессе есть тренинговый центр SAR, в Киеве несколько других. Кроме того, врачи скорой помощи обучает оказанию первой домедицинской помощи. Для этого в Центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф есть необходимый функционал", - говорит он.

"Судя по моей практике, если бы люди без медобразования начали оказывать первую медпомощь пострадавшим, то шансы на выживаемость пострадавших резко возросли бы, - оценивает Ярослав Вус. - Если бы хотя бы каждый пятый умел оказывать первую медпомощь, то фактически смертей от потери крови в ДТП не было бы, поскольку довольно просто оказать помощь при потере крови, перевязав жгутом необходимо место".

Заведующий отделом подготовки инструкторов государственного учреждения "Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины" Виталий Крылюк знает, как можно увеличить число украинцев, владеющих навыками оказания первой помощи. По его словам, помимо сотрудников в крупных коллективах и людей определенных профессий, оказанию первой помощи нужно обучать еще и учащихся автошкол и школьников в рамках школьных программ "Защита Отечества". "В результате более 20% населения получат реальные навыки о том, как оказывать первую помощь пострадавшим. Сейчас этот показатель составляет примерно 6-10%, - пояснил Крылюк. - Но, если в Украине будет принят только закон о добром самаритянине, но без всех вышеуказанных шагов, то мы не сможем системно изменить ситуацию".

По его словам, ежегодно в нашей стране "до больницы не успевают доехать примерно 150 тысяч пострадавших". Из них примерно 60 тысяч - это люди, которые умерли от внезапных сердечнососудистых заболеваний, и 90 тысяч - от травм, уточнил Виталий Крылюк. "В некоторых западных странах до реформы первой помощи от травм погибало примерно 50-60% пострадавших. После того, как там начали более серьезно подходить к обучению простых людей навыкам первой помощи, то этот процент снизился до 6%. Если в Украине пройдет реформа первой помощи, то ежегодно Украина может спасать несколько десятков тысяч человек". "Украине выгодно спасать пострадавших от травм даже с точки зрения экономики. Как правило, внезапная смертность присуща трудоспособному населению. По подсчетам европейских специалистов, стоимость жизни такого человека составляет 400 тысяч евро", - считает Виталий Крылюк.

В Минздраве рассчитывают, что данный законопроект Кабмин передаст в Верховную Раду примерно через четыре месяца. "Это время нам необходимо для общественного обсуждения данной инициативы и согласования ее с заинтересованными госорганами", - говорит Александр Ябчанка.