Разоружить и уничтожить: что значат юридические атаки Портнова

Для бывших регионалов защита Украины от России - госизмена

24 июня экс-президент Петр Порошенко подал заявление о преступлении в ГБР, обвинив бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова в заведомо ложных сообщениях. Речь идет о пяти производствах, открытых ГБР по обращениям Портнова.

В этот же день глава фракции БПП Артур Герасимов и адвокат Игорь Головань провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что действия Портнова являются частью "военно-политического реванша Кремля в Украине".

"Сейчас в Украине происходит попытка реванша! Бывший соратник Януковича Андрей Портнов оспаривает в судах все достижения последних 5 лет. Так, господин Портнов подает иск, в котором прямым текстом написано, что Крым - российский, что Керченский пролив - это российский пролив и Украина не имеет права там ходить. Хочу подчеркнуть, что после вынесения решения Международным трибуналом по морскому праву, это дело Портнова должно быть закрыто ", - заявил Герасимов.

По словам парламентария, "план атаки был создан давно.

"Первыми обвинениями Портнова в адрес Порошенко стали обвинения в организации военного сопротивления и контрудара по российским войскам на территории Украины. Атака на завод "Кузня на Рыбальском" призвана не только нанести ущерб репутации и политической деятельности экс-президента, но и втянуть объект военного значения в юридическую волокиту", - отметил Герасимов.

Не может не привлекать внимания тот факт, что два из пяти заявлений в ГБР Портнова и одно из двух Шуфрича прямо касаются украинской армии и ВПК. При этом суть этих обвинений, как подчеркнул Герасимов, "совпадает с доводами и обвинениями представителей РФ". Так, например, захват РФ в международных водах Керченского пролива украинских моряков и кораблей и начало операцию ВСУ на Востоке в 2014 году Портнов и Шуфрич трактуют как "госизмену Порошенко".

Не менее странными выглядят претензии по продаже "Кузни на Рыбальском" как якобы фиктивной сделке.

"Еще одно заявление сделано по лекалам первого. Описывается хозяйственная операция с активами ЗАО "Завод" Кузня на Рыбальском". На этот раз попытка представить обычный бизнес как преступление с использованием тех же штампованных фраз "По имеющейся информации...","может быть...","мог иметь...", - отметил адвокат Игорь Головань.

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Петр Порошенко сообщил, что продает завод украинскому покупателю (как стало известно позже – Сергею Тигипко) во избежание конфликта интересов.

"На днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузни на Рыбальском". Поскольку это предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства, хочу в полной мере избежать конфликта интересов. И поэтому пусть у него будет другой владелец. Вы понимаете, почему – в связи с ролью в обороноспособности, собственник должен быть отечественный", - подчеркнул Порошенко.

Мы решили разобраться, чем же на самом деле вызван интерес беглого юриста Януковича к предприятию?

Кому – война

Проданный завод – одна из старейших судостроительных площадок в Украине. Еще под советским именем "Ленинская кузня" он в 1995 году пополнил список бизнес-активов Порошенко.

С самого начала боевых действий на востоке Украины предприятие было одним из ключевых поставщиков военной техники в ВСУ. В 2015 году "Кузня" предоставляла Харьковскому погранотряду бронемашины "Тритон" и катера проекта 58155 ("Гюрза-М") для украинских ВМФ. Предприятие также освоило производство 40 мм гранатомета УАГ-40, боевых модулей для бронетехники ОБМ и БМ "Скорпион".

В ближайшее время завод может рассчитывать на крупный заказ на производство плоскодонных катеров. Предприятие работает с прибылью: в 2017 году она составила до 18,62 млн грн, в 2018-м превысила 33 млн грн.

Неудивительно, что "Кузня на Рыбальском", как и ряд других перспективных оборонных предприятий, попали в поле зрения России и Портнова. В СМИ развернулась настоящая информационная атака, направленная на дискредитацию "оборонки".

С завидной регулярностью стали звучать и обвинения в адрес экс-владельца "Кузни". Мол, Порошенко зарабатывает на войне, в том числе и с помощью судостроительного завода. И вообще: войну продолжают искусственно, потому что она выгодна.

"Порошенко виноват во многом. Но точно не в войне. Ее начал Путин. Преследуя свои цели. Атакуя Украину. И закончить ее мы можем, только отказавшись от борьбы за свой суверенитет", - убежден инвестиционный банкир, эксперт Сергей Фурса.

Под прицелом

Портнова во времена Януковича в СМИ называли "главным рейдером Украины". Уголовное дело о покушении на убийство ("дело Сахнацкой"), дело об убийстве члена Комиссии по ценным бумагам Алексея Ромашко, махинации с покупкой "Дома книги" в Киеве – это только часть дел Генпрокуратуры, в которых фигурировал Портнов. Поэтому логично предположить, что и сегодня идёт речь о подготовке захвата "Кузни на Рыбальском" - привлекательного предприятия в центре Киева.

Под прицелом Коломойского и его помощника оказалась не только "Кузня", а фактически вся оборонная промышленность Украины. Более того, складывается впечатление, что дело не ограничивается попытками захвата отдельных предприятий.

Представители новой власти активно подогревают тему коррупции на военных заказах. Менеджеры оборонных предприятий и военные чиновники предстают врагами Украины похуже Путина. Нас снова и снова пытаются убедить в том, что война нужна лишь тем, кто на ней зарабатывает.

Подлил масла в огонь и ближайший партнер президента Зеленского Борис Шефир. "Я понимаю, что войну затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что война затихнет", - заявил он в недавнем интервью.

Из пепла

При этом и соратники нового президента, и журналисты забывают, в каком состоянии была армия, которую как главнокомандующий принял Петр Порошенко.

"В 2014 году бойцам было буквально не в чем воевать, не говоря уже о каких-то высокотехнологичных гаджетах. Ни о каких снайперских комплексах, например, и речи не было. Также как и о системах управления боем, программах расчета наведения артиллерийских установок – этого просто не было!", - рассказывает военный обозреватель и волонтер Серж Марко, который называет 2014 год шоком.

При этом подводили армию к этому состоянию планомерно и целенаправленно. Все три министра обороны Януковича имели российское гражданство, и де-факто были не просто банальными казнокрадами, а диверсантами, уничтожавшими армию и ВПК.

Небольшая иллюстрация. С 2012 по 2014 год три десятка предприятий из государственного концерна "Укроборонпром" были доведены до банкротства, а 56 - загнаны в убытки. Это с учетом того, что убыточными предприятиями в 2012 году были только 40. Заводы просто распиливались и распродавались.

Кардинально ситуация начала меняться с началом российской агрессии. Согласно отчету Генштаба, с 2014 по 2018 год количество боевых частей Вооруженных сил возросло с 99 до 143. Штатная численность Вооружённых сил с 2013 по 2018 год увеличилась с 168 тыс человек до 255 тыс человек.

Сегодня, по словам начальника по вооружению ВСУ генерала-майора Николая Шевцова, украинская армия укомплектована техникой и вооружением на 85%, а подразделения, выполняющие задачи в зоне Операции объединенных сил – на 99%. Кроме того, Украина ежегодно анонсирует появление новых образцов вооружений.

Привет из России

Политолог Александр Палий считает происходящее не просто захватом бизнеса. "Цель – полностью отменить все достижения Майдана. То есть это попытка реванша окружения Януковича и России", – говорит он.

Многие военные и политические эксперты с ним согласны. Происходящее – элемент гибридной войны с Россией. Обвинения против "Кузни" и других оборонных предприятий – это удар Кремля по зарождающейся военной промышленности, которую разрушали при Януковиче.

Раньше Россия влияла на украинскую армию и оборонную промышленность напрямую через "лояльных" министров обороны. Сегодня ей приходится делать это с помощью своих засвеченных агентов.