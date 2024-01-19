Раптові скорочення. Які суми мають виплачувати працівнику при звільненні

Воєнний стан в Україні так чи інакше вплинув і на бізнес, і на найманих їх працівників. Українців набагато частіше хвилює, чи можуть їх звільнити раптово, і чи можна при скороченні розраховувати на компенсацію. Коли можуть звільняти працівника і яку грошову компенсацію йому можуть виплатити, у колонці для РБК-Україна розповідає адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Тетяна Голиця.
Воєнний стан в Україні так чи інакше вплинув і на бізнес, і на найманих їх працівників. Українців набагато частіше хвилює, чи можуть їх звільнити раптово, і чи можна при скороченні розраховувати на компенсацію.
Коли можуть звільняти працівника і яку грошову компенсацію йому можуть виплатити, у колонці для РБК-Україна розповідає адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Тетяна Голиця.
Роботодавець з власної ініціативи має право звільнити працівника лише якщо є якась конкретна причина. Список таких підстав визначено в статтях 40,41 та частково в ст. 36 Кодексу законів про працю України.
Це, наприклад, можуть бути:
Це найбільш поширені причини, чому працівника можуть звільнити. Але, звісно, далеко не всі.
Звільнення працівника має відбуватися за правилами. Підставу, за якою людину звільняють, треба зафіксувати документально, і далі видати наказ про звільнення.
Про звільнення працівника через скорочення штату мають повідомити не пізніше ніж за два місяці до дня звільнення. При цьому йому треба запропонувати за наявності іншу роботу на підприємстві за відповідною професією чи спеціальністю.
Майже у всіх випадках звільнення працівника (за прогул, систематичне невиконання обов’язків, появу на роботі в нетверезому стані тощо), перш ніж видати наказ, роботодавець має попросити надати письмові пояснення. А якщо порушується питання про звільнення працівника, обраного до профспілкового органу, необхідно ще й в обов’язковому порядку отримати згоду останнього на звільнення.
Загалом процедура звільнення займає певний час: це справа не одного дня, а іноді навіть і не одного місяця.
Також враховуйте, що звільнення працівника з ініціативи роботодавця не допускається, якщо воно стосується вагітних жінок, жінок з дітьми віком до трьох років (або до шести років у випадках, передбачених ч. 6 ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.
Також не допускається звільнення чоловіків, які виховують дітей без матері, опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів. Крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Якщо працівника звільняють не за процедурою, він може поновитися на роботі через суд. Також тоді треба буде виплатити йому середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, починаючи з дня звільнення по день поновлення на роботі.
Працівник за певних причин має право звільнитися за власною ініціативою у строк, який йому потрібен. Тобто в будь-який конкретний день без жодних відпрацювань, і роботодавець не має права відмовити йому у цьому.
До таких причин належать:
Зверніть увагу. Незалежно від підстав звільнення, роботодавець в день звільнення зобов’язаний виплатити працівнику всі суми.
Тобто в день звільнення працівник має отримати:
У разі смерті працівника грошову компенсацію, яку він не отримав за життя, виплачують членам його сім’ї. А якщо їх немає, то це входить до складу спадщини.
Додатково до цих виплат, працівнику зобовʼязані виплатити в день звільнення вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку у випадку звільнення працівника:
Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Під час воєнного стану на добровільних засадах між роботодавцем та працівником можуть задіяти спрощений режим регулювання трудових відносин. Такий формат роботи може бути в компаніях малого або середнього бізнесу, де працює не більше 250 людей. Або якщо зарплата працівника на місяць – понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом (у 2023 році – понад 53 600 грн).
Такий режим передбачає, що працівник і роботодавець за їх згодою можуть визначати у трудовому договорі також інші, крім встановлених цим Кодексом, підстави для звільнення.
При такому режимі звільнення працівника з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП України, передбачена компенсація.
А саме:
Якщо у строки з вини роботодавця грошей працівнику не виплатили, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, йому мають виплатити його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Але не більш як за шість місяців. А за наявності спору це питання вирішується в судовому порядку.
Тетяна Голиця,
адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича"